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Nedelja,
7. 6. 2026,
20.16

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
Christian Eriksen

Nedelja, 7. 6. 2026, 20.16

1 minuta

Christian Eriksen se je znova zgrudil, tekma odpovedana

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Christian Eriksen | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Christian Eriksen se je med današnjo prijateljsko tekmo Danske in Ukrajine zgrudil. V 65. minuti se je 34-letnik nenadoma prijel za prsi in se zgrudil na travo. Iz danskega tabora prihajajo informacije, da je pri zavesti. Pripravljalna tekma je bila po incidentu odpovedana. Eriksen se je na zelenici zgrudil že pred petimi leti med tekmo Danske proti Finski na Euru, ko je vezist doživel srčni zastoj.

Več sledi ...

Christian Eriksen
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