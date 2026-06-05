Na pročelju predsedniške palače izobesili palestinsko zastavo

Potem ko je približno 20 minut po potrditvi nove ministrske ekipe s pročelja vladne palače včeraj izginila palestinska zastava, je ta danes zaplapolala na predsedniški palači. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob tem sporočila, da bo zastava tam ostala en teden, nato pa jo bodo preselili v notranje prostore.

Le dan po umiku palestinske zastave s pročelja vladne palače so jo danes izobesili na pročelju predsedniške palače.

Izobešena zastava bo po besedah predsednice republike Nataše Pirc Musar služila kot opomin vsem, ki obiščejo njen urad, dodaja pa, da pomeni še veliko več. "Je simbol grobih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic ne samo v Palestini, ampak tudi drugod po svetu. Je preprost klic k spoštovanju temeljnega civilizacijskega načela: človekovega dostojanstva – za vse," je na družbenem omrežju Facebook sporočila Pirc Musar.

"Genocid nad Palestinci ni ustavljen in ljudje v Gazi ter na Zahodnem bregu ne živijo v miru in dostojanstvu," je še poudarila predsednica.

V Ljubljani po novem izraelsko veleposlaništvo

Izraelski zunanji minister Gideon Sar je medtem danes sporočil, da bo Izrael prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani in da izvolitev Janeza Janše za premierja "odpira novo poglavje v odnosih med Izraelom in Slovenijo".

Ob tem je kritiziral prejšnjo vlado pod vodstvom Roberta Goloba, ki je v mednarodni javnosti nastopala kot odločna podpornica Palestine.