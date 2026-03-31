Košarkarji Los Angeles Lakers so proti Washingtonu, eni najslabših ekip lige NBA, zlahka upravičili vlogo favoritov. Jezerniki so nastopili brez najboljšega strelca Luke Dončića, ki ni smel pomagati soigralcem zaradi kazni tehničnih napak. Lakersi v uvodni četrtini niso navdušili (25:26), a so nato povzdignili ritem, si po prvem polčasu priigrali visoko prednost (65:44), vseeno pa gostje še niso rekli zadnje. V tretji četrtini so se približali na -10, a je sledil odločen odgovor Lakersov. Na krilih rekorderja LeBrona Jamesa, ki je vknjižil nov trojni dvojček, in številnih razigranih soigralcev so zmagali s 120:101. Prvak Oklahoma City je v derbiju večera, spopadli sta se vodilni ekipi zahoda in vzhoda, po podaljšku ugnal Detroit (114:110). Prvi zvezdnik OKC Shai Gilgeous-Alexander je dosegel kar 47 točk. Blestel je tudi Victor Wembanyama (San Antonio), še eden izmed resnejših kandidatov za MVP igralca sezone. Francoz se je izkazal proti Chicagu.

Los Angeles Lakers : Washington Wizards 120:101 (25:26, 65:44, 91:77)

Najboljši strelci: L. James 21 (met iz igre 8/16, 10 sk., 12 as.), Reaves 19 (met iz igre 4/11, 9 as.), Kennard 19 (trojke 4/5), Hayes 19 (met iz igre 8/8, 7 sk.), Hachimura 14 (6 sk.); Riley 20 (met iz igre 8/19), Champagnie 18 (met iz igre 8/12), Vukčević 14 (trojke 1/6)

"Luka? Razočaran je," je po dopoldanskem treningu LA Lakers pred srečanjem z Washingtonom novinarjem povedal trener JJ Redick. "Vedno hoče biti tam za soigralce, vedno si želi igrati. O tem vam govorim že celo sezono, on ni igralec, ki bi izpuščal tekme zaradi oddiha. Tudi poškodovan želi igrati, takšen je bil že, ko sva bila soigralca v Dallasu," je še razlagal kandidat za naslov najboljšega trenerja leta v ligi NBA. Poleg Dončića nista bila trenerju Redicku na srečanju proti eni najslabših ekip v ligi NBA na voljo še Marcus Smart in Adou Thiero.

Da bi bil to lahko prijeten dan za navijače Lakersov, je nakazalo že sproščeno vzdušje na treningu. Pred novinarje sta ob Redicku stopila centra Deandre Ayton in Jaxson Hayes. A Ayton je nosil dres Austina Reavesa, Hayes pa Daltona Knechta. Po poizvedovanju sta ameriškim novinarjem pojasnila, da prav nihče ni treniral v svojem dresu. "Vsi smo si jih izmenjali. Opazil sem Daltona, ki je edini nosil svojega in sva hitro zamenjala, jaz sem mu dal Vandovega (Vanderbilt), on pa meni svojega," se je smejalo Hayesu.

Vrhunci srečanja v Los Angelesu:

Washington Wizardsi so ena najslabših ekip lige NBA. Na računu imajo le 17 zmag in na lestvici vzhodne konference zasedajo predzadnje mesto, zato je marsikoga presenetil skromen odziv Lakersov, ki si v uvodni četrtini niso znali priigrati otipljive prednosti. Še več, gostje iz glavnega mesta ZDA, pri katerih je na klopi sedel nekdanji zvezdniški jezernik Anthony Davis, ta zaradi zdravstvenih težav najverjetneje v tej sezoni ne bo več nastopil, so prvo četrtino dobili s 26:25.

Preobrat Lakersov v drugi četrtini

LeBron James je vknjižil trojni dvojček. S tem je postavil nov rekord, saj mu je to uspelo pri 41 letih ih 90 dneh. Svoj prejšnji rekord je popravil za 11 dni. Foto: Reuters Igra Lakersov ni stekla, opazila se je odsotnost tako Luke Dončića kot tudi Marcusa Smarta. Gostitelji so izgubili pet žog. Wizardsi so na začetku druge četrtine še vodili z 31:27, nato pa so se Lakersi le zbudili. Na krilih LeBrona Jamesa, ki je kljub 41 letom mojstrsko povlekel voz, ter Austina Reavesa, ki je ob strelsko manj natančnem večeru polnil koš tekmecu s črte prostih metov, so si hitro zagotovili večjo prednost.

Z dobro obrambo so premoč v drugi četrtini kronali z lepo prednostjo, DeAndre Ayton in Jaxson Hayes sta bila nezgrešljiva pod košem, Lakersi pa so iz igre metali 65-odstotno (23/39). Zanimivo je, da so v prvem polčasu vrgli le osem trojk, v polno pa zadeli le dve. Prevladovali so v skokih (27:13), asistencah (16:11), izvajali pa tudi bistveno več prostih metov od Wizardsov (19 proti 6).

Wizardsi so se približali na -10, nato pa ...

Nekdanji zvezdnik Lakersov Anthony Davis, ki se je lani v šokantni menjavi namesto Luke Dončića preselil v Dallas, ne igra za Washington. Foto: Reuters Jezernikom pa v tretji četrtini ni šlo več tako dobro. Proti Washingtonu so pokazali dva različna obraza. Podobno kot v uvodni četrtini niso navdušili tudi v tretji. Gostje so prepolovili prednost, se približali na 10 točk zaostanka (71:81). Trener JJ Redick je potreboval kar nekaj minut odmora, da je svoje varovance znova vrnil v želeni ritem.

Takrat, ko je bilo najbolj potrebno, Lakersi v tej sezoni najbolj blestijo v zadnji četrtini, pa je sledil le šov, s katerim so po nizu atraktivnih akcij in zabijanj. Mladostni veteran LeBron James je vknjižil nov trojni dvojček. Z 21 točkami je bil najboljši strelec srečanja, dodal pa še 12 asistenc in deset skokov. Kar nekaj časa je prebil na parketu skupaj s sinom Bronnyjem, ki pa je imel slabši strelski večer (2/10) in končal večer pri šesti točkah.

Bodoči slovenski reprezentant Jaxson Hayes je navdušil proti Washingtonu. Uveljavil je svojo moč pod košem, znova pa zadel za tri točke. V tej sezoni meče z razdalje imenitnih 3/3! Foto: Reuters

Nase je opozoril tudi bodoči slovenski reprezentant Jaxson Hayes. Zadel je še tretjo zaporedno trojko v tej sezoni. Vrgel jih je tri, vse tri pa zadel. Skupno je ob nezgrešljivem metu iz igre 8/8 prispeval 19 točk in sedem skokov. V vrstah Jezernikov so se točke zelo enakovredno porazdelile med ekipo. Ob odsotnosti Dončića, nespornega strelskega kralja lige, ki je na zadnjih 12 tekmah vselej presegel mejo 30 točk, so kar štirje Jezerniki dosegli vsaj 19 točk.

Washington Wizardsi so upravičili sloves ene najslabših ekip lige NBA. Ostajajo pri zgolj 17 zmagah, to pa je bil že njihov 58. poraz. Čas za Dončićevo prestajanje kazni je bil torej več kot primeren. Do konca rednega dela sezone čakajo Lakerse še spopadi s Clevelandom (1. april), Oklahomo (3. april), Dallasom (6. april), še enkrat Oklahomo (8. april), Golden Statom (10. april), Phoenixom (11. april) in Utahom (13. april). Dončić se torej vrača na parket na domačem srečanju s Clevelandom, dvoboj bo po slovenskem času odigran v noči na sredo ob 4.30.

47 točk Shaija, 41 točk Wembyja ...

Shai Gilgeous Alexander je proti Detroitu dosegel 47 točk. Foto: Reuters Na papirju je za poslastico večera veljal spopad v Oklahoma Cityju, kjer sta se pomerili vodilni ekipi zahoda in vzhoda. Oklahoma City Thunder je po podaljšku ugnala Detroit (126:121), a je zahtevna pot do zmage marsikoga presenetila, saj so Pistonsi zaradi različnih razlogov v dvorani Paycom Center pogrešali kar pet najboljših strelcev. Manjkali so Cade Cunningham, Jalen Duren, Duncan Robinson … Pri gostiteljih je izstopal Shai Gilgeous-Alexander. Dosegel je kar 47 točk, iz igre zadel 12 od 19 metov, s črte prostih metov pa bil uspešen 21-krat (21/25). Pri Detroitu se je najbolj izkazal Paul Reed (21 točk in 10 skokov). Oklahoma City je tako kot prva ekipa v tej sezoni prišla do 60. zmage.

Zmagal je tudi najbližji zasledovalec OKC San Antonio. Spursi so brez večjih težav ugnali Chicago (129:116). Že v tretji četrtini so si zagotovili prednost +29, najboljši igralec San Antonia Victor Wembanyama pa je na parketu prebil le 31 minut, a znova navdušil z razkošnim učinkom. Dosegel je kar 41 točk, to je njegov strelski rekord sezone, dodal pa 16 skokov, štiri asistence, tri blokade ...

Victor Wembanyama je bil nerešljiva uganka za obrambo Chicaga. Foto: Reuters

Pod najvišjo zmago večera se je podpisala Minnesota. Nekonkurenčni Dallas je v gosteh nadigrala s 124:94. Julius Randle je prispeval 24 točk, Anthony Edwards, ki se je vrnil po daljši odsotnosti, ko je preskočil šest tekem Timberwolvesov, pa je kot rezervist dosegel 17 točk. Minnesota se je na zahodu utrdila na petem mestu, na šestem pa ostaja Houston. Če bi se redni del lige NBA končal zdaj, bi se tako tretjeuvrščeni Lakersi v prvem krogu končnice pomerili z Raketami iz Teksasa. Dallas, ki ne bo nastopil v končnici, je izgubil že 13. zaporedno domačo tekmo, mladi zvezdnik Cooper Flagg pa ni imel najboljšega strelskega večera, saj je ob metu iz igre 5/19 dosegel 12 točk.

Liga NBA, 30. marec

Preberite še: