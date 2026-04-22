Pokalno tekmovanje slovi po presenečenjih, v sezoni 2025/26 pa se jih je v Sloveniji zgodilo toliko, da so se v polfinale uvrstili štirje klubi, ki niso še nikoli osvojili pokala. Danes bo znan prvi finalist. Na stadionu v Radomljah, kjer se ne smejo igrati tekme 1. SNL, se bo pisala zgodovina, saj se tako Radomlje kot Brinje Grosuplje še nikdar nista zavihtela v finale pokala. Gostje, ki igrajo v drugi ligi, želijo nadgraditi že tako izvrstno sezono, v kateri so sanje o Evropi uničili tako Mariboru kot tudi Olimpiji. V zgodovino se lahko vpišejo kot prvi drugoligaš, ki bi ne le osvojil pokalno lovoriko, ampak si izboril tudi Evropo. V četrtek se bosta v drugem polfinalnem obračunu v Stožicah udarila Bravo in Aluminij, ki za razliko od Radomelj in Brinja že vesta, kako je zaigrati v finalu pokala, a še vedno čakata na krstno lovoriko.

Pokal je znan po presenečenjih. To je tekmovanje, kjer lahko nepredvidljivost zelo velik dejavnik. Nižjeligaši in avtsajderji lahko mešajo štrene favoritom, ki težko sprejemajo neuspehe, saj je pokal edinstvena bližnjica do lovorike in Evrope. In to kakšne Evrope!

Evropska nogometna zveza (Uefa) je v želji, da bi spodbudila še večjo tekmovalnost v pokalih po Evropi, zmagovalce nagradila s privilegiranim statusom. Pokalni zmagovalec ima v Evropi zagotovljene najmanj štiri tekme. Evropsko pot začenja v kvalifikacijah za ligo Europa, če pa mu tam spodleti, ima na voljo še popravni izpit v konferenčni ligi. To je imenitna nagrada, zato se lahko pri Mariboru in Olimpiji, nespornih velikanih slovenskega klubskega nogometa, še toliko bolj tolčejo po glavi, da jim v tej sezoni, v kateri v prvenstvu dominira prvak Celje, v pokalu ni uspelo priti do konca. Večna tekmeca sta doživela podobno usodo. Oba sta sklenila pokalno zgodbo v Grosupljem, zdaj pa si bosta skušala izboriti evropsko vozovnico v prvenstvu, kjer pa jima nikakor ne bo lahko, saj zelo marljivo osvajata točke tudi Koper in Bravo.

Trenčovski: Brinje goji moderen nogomet

Slovenija bo 13. maja dobila novega pokalnega zmagovalca, eden izmed finalistov pa bo v finalu zaigral prvič. To je zmagovalec današnjega spopada v Radomljah, kjer se bosta pomerila Kalcer Radomlje in Brinje Grosuplje. Dvoboj bo na stadionu v Radomljah, ki ne dosega meril za igranje prvoligaških tekem, izjema pa so obračuni v pokalnem tekmovanju. Mlinarji bodo v Športnem parku Radomlje imeli pomembno prednost.

Radomljani se lahko danes prvič v klubski zgodovini uvrstijo v finale pokala. Foto: Aleš Fevžer

"Igramo proti kakovostni ekipi, ki goji napadalen in moderen nogomet. Brinje je povzročilo veliko težav drugim ekipam, zato vse navijače vabim, da nas podprejo do čim boljše predstave, saj nam njihov veter v hrbet pomeni veliko," si trener Radomljanov Jugoslav Trenčovski želi čim večje podpore navijačev na zgodovinski tekmi mlinarjev. Pomeril se bo z drugouvrščenim drugoligašem Brinje Grosuplje, ki ga po koncu rednega dela sezone, če bo zadržal ta položaj, čakajo dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL proti najslabšemu prvoligašu. Za zdaj v Prvi ligi Telemach najslabše kaže Primorju.

Brinje pred zgodovinskim izzivom

Dvoboj v Radomljah se bo začel ob 16.45, Brinje pa lahko z zmago postane šele četrti klub v zgodovini tekmovanja, ki bi se v finale prebil kot drugoligaš. To je za zdaj uspelo Aluminiju (2002), Nafti (2019) in Gorici (2024).

Zadnji drugoligaš v Sloveniji, ki je zaigral v finalu pokala, je bila Gorica (2024). Foto: www.alesfevzer.com

V Sloveniji drugoligaš še nikoli ni osvojil lovorike, niti si ni izboril Evrope. Bo leto 2026, ki je postreglo s celjsko nadvlado, domžalsko sramoto in prevelikimi nihanji v taborih Maribora in Olimpije, prineslo še en mejnik? Bo Brinje Grosuplje nadaljevalo pokalni pohod in naredilo nov korak k osvojitvi pokala? Če bi tako majhen klub, ki prihaja iz kraja, kjer je doma prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin, zaigral v Evropi, bi to zagotovo odmevalo v nogometnem svetu. To bi bila nepozabna sezona Brinja, ki bi pri tem prekrižal načrte obema slovenskima velikanoma. Tako Mariboru kot Olimpiji je namreč že uničil atraktivne evropske sanje o najmanj štirih tekmah v Evropi, ki jih ponuja status pokalnega zmagovalca.

Ljubljansko-štajerski spopad v Stožicah

V četrtek se bosta v drugem polfinalnem paru ob 18.30 v Stožicah udarila Bravo in Aluminij. Ljubljančani so v finalu zaigrali enkrat, Kidričani pa že dvakrat. Bravo je tudi edini polfinalist pokala, ki je že zaigral v Evropi. Drugi niso še nikoli, tako da bi zanje tudi igranje v Evropi bilo uspeh. Še kako prav bi jim prišla tudi finančna nagrada, ki jo udeležencem evropskih tekmovanj namenja Uefa. Tako Bravo kot Aluminij v tej sezoni spremlja ugoden žreb, saj do polfinala pokala nista naletela niti na enega prvoligaškega tekmeca.

Bravo je v finalu pokala zaigral leta 2022, ko je takratni trener Dejan Grabić čestital za zmago prijatelju Zoranu Zeljkoviću (Koper). Foto: Grega Valančič/Sportida

Zanimivo je, da sta se v nedeljo pomerila za točke. Zmage se je razveselil Bravo, ki je v Kidričevem zmagal z 1:0, čeprav je trener gostiteljev Jura Arsić po tekmi poudaril, da so bili za razred boljši tekmec. Kako se bo dvoboj razpletel tokrat, ko bo gostitelj Bravo, srečanje pa bo potekalo na največjem slovenskem nogometnem objektu v Stožicah?

Finale pokalnega tekmovanja bo 13. maja v Celju, mestu branilcev naslova, ki so v tej sezoni osvojili naslov državnega prvaka, pot v pokalu pa sklenili v osmini finala na gostovanju pri Olimpiji.

Pokal Pivovarna Union, polfinale:

Sreda, 22. april:

Četrtek, 23. april:

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

9 – Maribor

8 – Olimpija

4 – Koper

3 – Gorica

2 – Celje, Domžale, Interblock, Mura

1 – Rogaška, Rudar Velenje

Zgodovina finalnih srečanj slovenskega pokala: