Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
R. P.

Sreda,
22. 4. 2026,
11.21

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

NK Brinje Grosuplje NK Bravo NK Aluminij NK Radomlje pokal Slovenije Pokal Pivovarna Union

Pokal Pivovarne Union, polfinale

V Radomljah odštevajo ure do zgodovinskega obračuna

Brinje Grosuplje Olimpija | Tako se je veselil vratar Brinja Jaka Zrnec po nepozabni četrtfinalni domači zmagi nad Olimpijo. | Foto Aleš Fevžer

Tako se je veselil vratar Brinja Jaka Zrnec po nepozabni četrtfinalni domači zmagi nad Olimpijo.

Foto: Aleš Fevžer

Pokalno tekmovanje slovi po presenečenjih, v sezoni 2025/26 pa se jih je v Sloveniji zgodilo toliko, da so se v polfinale uvrstili štirje klubi, ki niso še nikoli osvojili pokala. Danes bo znan prvi finalist. Na stadionu v Radomljah, kjer se ne smejo igrati tekme 1. SNL, se bo pisala zgodovina, saj se tako Radomlje kot Brinje Grosuplje še nikdar nista zavihtela v finale pokala. Gostje, ki igrajo v drugi ligi, želijo nadgraditi že tako izvrstno sezono, v kateri so sanje o Evropi uničili tako Mariboru kot tudi Olimpiji. V zgodovino se lahko vpišejo kot prvi drugoligaš, ki bi ne le osvojil pokalno lovoriko, ampak si izboril tudi Evropo. V četrtek se bosta v drugem polfinalnem obračunu v Stožicah udarila Bravo in Aluminij, ki za razliko od Radomelj in Brinja že vesta, kako je zaigrati v finalu pokala, a še vedno čakata na krstno lovoriko.

Pokal je znan po presenečenjih. To je tekmovanje, kjer lahko nepredvidljivost zelo velik dejavnik. Nižjeligaši in avtsajderji lahko mešajo štrene favoritom, ki težko sprejemajo neuspehe, saj je pokal edinstvena bližnjica do lovorike in Evrope. In to kakšne Evrope!

Evropska nogometna zveza (Uefa) je v želji, da bi spodbudila še večjo tekmovalnost v pokalih po Evropi, zmagovalce nagradila s privilegiranim statusom. Pokalni zmagovalec ima v Evropi zagotovljene najmanj štiri tekme. Evropsko pot začenja v kvalifikacijah za ligo Europa, če pa mu tam spodleti, ima na voljo še popravni izpit v konferenčni ligi. To je imenitna nagrada, zato se lahko pri Mariboru in Olimpiji, nespornih velikanih slovenskega klubskega nogometa, še toliko bolj tolčejo po glavi, da jim v tej sezoni, v kateri v prvenstvu dominira prvak Celje, v pokalu ni uspelo priti do konca. Večna tekmeca sta doživela podobno usodo. Oba sta sklenila pokalno zgodbo v Grosupljem, zdaj pa si bosta skušala izboriti evropsko vozovnico v prvenstvu, kjer pa jima nikakor ne bo lahko, saj zelo marljivo osvajata točke tudi Koper in Bravo.

Trenčovski: Brinje goji moderen nogomet

Slovenija bo 13. maja dobila novega pokalnega zmagovalca, eden izmed finalistov pa bo v finalu zaigral prvič. To je zmagovalec današnjega spopada v Radomljah, kjer se bosta pomerila Kalcer Radomlje in Brinje Grosuplje. Dvoboj bo na stadionu v Radomljah, ki ne dosega meril za igranje prvoligaških tekem, izjema pa so obračuni v pokalnem tekmovanju. Mlinarji bodo v Športnem parku Radomlje imeli pomembno prednost.

Radomljani se lahko danes prvič v klubski zgodovini uvrstijo v finale pokala. Foto: Aleš Fevžer

"Igramo proti kakovostni ekipi, ki goji napadalen in moderen nogomet. Brinje je povzročilo veliko težav drugim ekipam, zato vse navijače vabim, da nas podprejo do čim boljše predstave, saj nam njihov veter v hrbet pomeni veliko," si trener Radomljanov Jugoslav Trenčovski želi čim večje podpore navijačev na zgodovinski tekmi mlinarjev. Pomeril se bo z drugouvrščenim drugoligašem Brinje Grosuplje, ki ga po koncu rednega dela sezone, če bo zadržal ta položaj, čakajo dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL proti najslabšemu prvoligašu. Za zdaj v Prvi ligi Telemach najslabše kaže Primorju.

Brinje pred zgodovinskim izzivom

Dvoboj v Radomljah se bo začel ob 16.45, Brinje pa lahko z zmago postane šele četrti klub v zgodovini tekmovanja, ki bi se v finale prebil kot drugoligaš. To je za zdaj uspelo Aluminiju (2002), Nafti (2019) in Gorici (2024).

Zadnji drugoligaš v Sloveniji, ki je zaigral v finalu pokala, je bila Gorica (2024). Foto: www.alesfevzer.com

V Sloveniji drugoligaš še nikoli ni osvojil lovorike, niti si ni izboril Evrope. Bo leto 2026, ki je postreglo s celjsko nadvlado, domžalsko sramoto in prevelikimi nihanji v taborih Maribora in Olimpije, prineslo še en mejnik? Bo Brinje Grosuplje nadaljevalo pokalni pohod in naredilo nov korak k osvojitvi pokala? Če bi tako majhen klub, ki prihaja iz kraja, kjer je doma prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin, zaigral v Evropi, bi to zagotovo odmevalo v nogometnem svetu. To bi bila nepozabna sezona Brinja, ki bi pri tem prekrižal načrte obema slovenskima velikanoma. Tako Mariboru kot Olimpiji je namreč že uničil atraktivne evropske sanje o najmanj štirih tekmah v Evropi, ki jih ponuja status pokalnega zmagovalca.

Ljubljansko-štajerski spopad v Stožicah

V četrtek se bosta v drugem polfinalnem paru ob 18.30 v Stožicah udarila Bravo in Aluminij. Ljubljančani so v finalu zaigrali enkrat, Kidričani pa že dvakrat. Bravo je tudi edini polfinalist pokala, ki je že zaigral v Evropi. Drugi niso še nikoli, tako da bi zanje tudi igranje v Evropi bilo uspeh. Še kako prav bi jim prišla tudi finančna nagrada, ki jo udeležencem evropskih tekmovanj namenja Uefa. Tako Bravo kot Aluminij v tej sezoni spremlja ugoden žreb, saj do polfinala pokala nista naletela niti na enega prvoligaškega tekmeca.

Bravo je v finalu pokala zaigral leta 2022, ko je takratni trener Dejan Grabić čestital za zmago prijatelju Zoranu Zeljkoviću (Koper). Foto: Grega Valančič/Sportida

Zanimivo je, da sta se v nedeljo pomerila za točke. Zmage se je razveselil Bravo, ki je v Kidričevem zmagal z 1:0, čeprav je trener gostiteljev Jura Arsić po tekmi poudaril, da so bili za razred boljši tekmec. Kako se bo dvoboj razpletel tokrat, ko bo gostitelj Bravo, srečanje pa bo potekalo na največjem slovenskem nogometnem objektu v Stožicah?

Finale pokalnega tekmovanja bo 13. maja v Celju, mestu branilcev naslova, ki so v tej sezoni osvojili naslov državnega prvaka, pot v pokalu pa sklenili v osmini finala na gostovanju pri Olimpiji.

Pokal Pivovarna Union, polfinale:

Sreda, 22. april:

Četrtek, 23. april:

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

– Maribor
8 – Olimpija
4 – Koper
3 – Gorica
2 – Celje, Domžale, Interblock, Mura
1 – Rogaška, Rudar Velenje

Zgodovina finalnih srečanj slovenskega pokala:

Sezona Finale Zmagovalec
2024/25 Celje : Koper 4:0 Celje
2023/24 Rogaška : Gorica 7:6 po 11-m (1:1) Rogaška
2022/23 Olimpija : Maribor 2:1 po podaljških Olimpija
2021/22 Koper : Bravo 3:1 Koper
2020/21 Olimpija : Celje 2:1 Olimpija
2019/20 Mura : Nafta 2:0 Mura
2018/19 Olimpija : Maribor 2:1 Olimpija
2017/18 Olimpija : Aluminij 6:1 Olimpija
2016/17 Domžale : Olimpija 1:0 Domžale
2015/16 Maribor : Celje 7:6 po 11-m (2:2) Maribor
2014/15 Luka Koper : Celje 2:0 Luka Koper
2013/14 Gorica : Maribor 2:0 Gorica
2012/13 Maribor : Celje 1:0 Maribor
2011/12 Maribor : Celje 3:2 Maribor
2010/11 Domžale : Maribor 4:3 Domžale
2009/10 Maribor : Domžale 3:2 po podaljških Maribor
2008/09 Interblock : Koper 2:1 Interblock
2007/08 Interblock : Maribor 2:1 Interblock
2006/07 Koper : Maribor 1:0 Koper
2005/06 Anet Koper : Celje 6:4 po 11-m (1:1) Anet Koper
2004/05 CMC Publikum : Gorica 1:0 CMC Publikum
2003/04 Maribor : Dravograd 4:0, 3:4 Maribor
2002/03 Vega Olimpija : Celje 1:1, 2:2 Vega Olimpija
2001/02 HiT Gorica : Aluminij 4:0, 2:1 HiT Gorica
2000/01 HiT Gorica : Olimpija 4:2, 0:1 HiT Gorica
1999/00 SCT Olimpija : Korotan Prevalje 2:0, 1:2 SCT Olimpija
1998/99 Maribor : Olimpija 3:2, 2:0 Maribor
1997/98 Rudar Velenje : Primorje 3:0, 1:2 Rudar Velenje
1996/97 Maribor : Primorje 3:0, 0:0 Maribor
1995/96 Olimpija : Primorje 1:0, 1:1 SCT Olimpija
1994/95 Mura : Publikum Celje 1:1, 1:0 Mura
1993/94 Maribor : Mura 3:1, 0:1 Maribor
1992/93 SCT Olimpija : Publikum Celje 2:1 SCT Olimpija
1991/92 Maribor : Olimpija 4:3 po 11-m (0:0) Maribor

NK Brinje Grosuplje NK Bravo NK Aluminij NK Radomlje pokal Slovenije Pokal Pivovarna Union
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
