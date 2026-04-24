Petek, 24. 4. 2026, 9.59
Druga liga, 25. krog
Nadaljuje se hud boj za vrh
Drugoligaško tekmovanje se nezadržno približuje h koncu, konec tedna prinaša tekme 25. kroga. Vodilna Nafta 1903 bo v soboto gostila Bistrico, Brinje Grosuplje, ki so se med tednom ob zmagi nad Radomljami zavihteli v finale pokalnega tekmovanja, pa bodo dan kasneje pričakale Jesenice.
Lendavčani so se po spodrsljaju v Novi Gorici, od koder so se pred tedni vrnili zgolj s točko, zbrali in strnili svoje vrste. Odziv modrih je bil udaren, Nafta 1903 pa s štirimi zaporednimi zmagami ostaja na vrhu lestvice, tri točke pred zasledovalcem iz Grosupljega. Ekipa Jozsefa Bozsika po 24 preizkušnjah še ne pozna poraza.
Petek, 24. april:
Sobota, 25. april:
Nedelja, 26. april:
Lestvica:
Najboljši strelci:
18 – Maroša (Nafta)
15 – Bajraj (Beltinci), Vinogradac (Triglav)
10 – Jovičević (Brinje), Marsetič (Bistrica)
9 – Brkić (Triglav), Kregar (Triglav)
8 – Zorica (Nafta)
7 – Kulenović (Rudar), Močnik (Beltinci), Radović (Krško)