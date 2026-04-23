Pokal Pivovarna Union Goran Markovič Nikola Jovičević NK Radomlje NK Brinje Grosuplje

Četrtek, 23. 4. 2026, 17.05

33 minut

Odzivi po norem podvigu drugoligaša

Veliki junak senzacionalne zgodbe v Sloveniji razkril: "Sanjal sem, da bo tako!"

Avtor:
Ž. L.

Brinje Grosuplje, Pokal Pivovarna Union, Goran Markovič | Nogometaši Brinja Grosuplja čakajo na nasprotnika v velikem finalu pokala. | Foto Aleš Fevžer

Maribor, Olimpija in Radomlje. Trije prvoligaši, ki so orožje položili pred nogometaši Brinja Grosuplja. Dolenjski predstavnik drugoligaške konkurence je iz boja za pokalno lovoriko najprej izločil dva favorita, v sredo pa se je v Radomljah senzacionalno prebil še v veliki finale tekmovanja. Edini zadetek na tekmi je dosegel Nikola Jovičević, ki je ob robu velikega slavja razkril, da je o takšnem scenariju sanjal že prej.

Znova je odločitev padla zelo pozno. V Radomljah je vse kazalo na podaljšek, mreži sta mirovali, ob velikanskem vložku pa ekipi nista želeli preveč tvegati. Finale, prvi za obe vpleteni ekipi, je bil na dosegu roke in priložnost je z obema rokama tri minute pred iztekom rednega dela odločno zgrabil Nikola Jovičević.

"Letos smo nekako usmerjeni v te zadnje minute, ko na samem koncu tekem dosegamo zmage," je ob robu velikega slavja razlagal strateg Brinja Grosuplja Goran Marković. Z razlogom je sijal od ponosa.

Goran Marković je v Radomljah z razlogom sijal od ponosa.

"Čestitke tej skupini fantov, ki so skozi tekmo garali od prve do zadnje sekunde. Morda srečanje ni bilo najbolj privlačno za gledalce, a je šlo za polfinale in misel na finale v Celju se je čutila pri obeh ekipah. Radomlje so vsekakor kakovostna ekipa, ki želi igrati nogomet, a mislim, da smo na njihovem igrišču, ki je bilo odlično pripravljeno, pokazali, da želimo in znamo igrati tudi mi," je bil zadovoljen Marković.

Trener, ki je že zdaj spisal največji uspeh dolenjskega kluba, se je zahvalil tudi navijačem, ki so v radomeljski športni park pripotovali v velikem številu. Za goste je navijalo okrog 300 zvestih podpornikov.

Nikogar se ne bojimo

Za delirij med njimi je poskrbel Jovičević, ko je v 87. minuti unovčil natančen predložek Marcela Keneta. Natančen zaključek z glavo domačemu vratarju Samu Pridgarju ni dopustil nobenih možnosti.

"Sanjal sem, da mi bo prav Kene podal žogo. Sicer sem sanjal, da bom zadel s škarjicami, ampak dobro, ne bom se pritoževal. Tudi z glavo je bilo v redu. Predložek je bil odličen, jaz sem moral le napasti žogo. Na srečo sem jo dobro zadel in končala je v mreži," se je po tekmi smejalo strelcu zmagovitega zadetka.

"Res pišemo lepo zgodbo in v finalu jo hočemo končati z zmago, za vse nas bi to pomenilo nekaj res velikega. Smo zelo samozavestni in verjamem, da bomo v finalu uprizorili še eno dobro predstavo. Nikogar se ne bojimo," je jasno sporočilo zmagovalcem dvoboja med Bravom in Aluminijem poslal Jovičević.

