NZS predstavila novosti. Mladim več minut, klubom več denarja!

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na 14. seji 14. maja 2026 sprejel sklep, ki bo mladim slovenskim nogometašem v Prvi in Drugi slovenski nogometni ligi prinesel bistveno več minut na zelenici. Od sezone 2026/27 bo moral v vsaki ekipi 1. SNL od prve minute zaigrati vsaj en igralec s pravico nastopa za reprezentanco do 21 let in na igrišču ostati neprekinjeno ves prvi polčas. To pa še ni vse …

V 2. SNL bosta morala v začetni postavi nastopiti dva taka igralca, oba pa morata odigrati celoten prvi polčas. Predlog je pripravila Komisija za profesionalni nogomet, podprli pa so ga vsi prisotni predstavniki klubov Prve lige Telemach ter soglasno tudi klubi 2. SNL, kar ima posebno težo in je izjemno pomembno, saj jasno kaže na enotno podporo klubov tej tematiki.

Sprememba pomeni nadgradnjo dosedanjega pravila, po katerem je moral biti mladi igralec sicer v začetni postavi, brez določila o minimalni minutaži. Posamezni primeri zgodnjih menjav že po prvi minuti tekme so pravilo izničili, novi sklep pa to možnost zapira. Edina izjema bo rdeči karton mladega igralca v prvem polčasu; v tem primeru obveznost ne velja več. Klube, ki pravila ne bodo spoštovali, bo NZS sankcionirala v skladu s tekmovalnim pravilnikom.

Prvoligaš jih mora imeti vsaj osem, drugoligaš pa 12

Sklep prinaša še eno pomembno spremembo, ki je prav tako usklajena z klubi. Vsaka ekipa 1. SNL bo morala na zapisniku za posamezno tekmo imeti najmanj osem doma vzgojenih igralcev, v 2. SNL pa najmanj dvanajst.

Predsednik NZS Radenko Mijatović ni selektor članske reprezentance Boštjan Cesar podpirata novo pravilo. Foto: Aleš Fevžer

“Mladi domači igralec na igrišču ni samo številka v postavi, je obraz prihodnosti slovenskega nogometa in tudi posameznega kluba. Z novim pravilom in finančno spodbudo dajemo klubom jasno sporočilo: vlaganje v lastne talente se splača in NZS ga bo aktivno podpirala,” je povedal predsednik NZS Radenko Mijatović.

Ačimović: Mladi bodo imeli še več prostora

Direktor reprezentanc Milenko Ačimović pozdravlja spremembe. Foto: Jure Banfi "Pohvala gre klubskim trenerjem in slovenski stroki, ki te igralce dnevno razvija. Z novim pravilom njihovo delo dobi še večjo težo, saj bodo mladi nogometaši imeli več prostora, kjer lahko pokažejo, kar znajo. Naša naloga v reprezentancah pa je, da iz tega širšega in bolj kakovostnega bazena izberemo najboljše," je dodal direktor reprezentanc Milenko Ačimović.

"Slovenski nogomet je svoje največje uspehe vedno gradil na domačih igralcih. Novo pravilo to logiko vrača v ospredje in mladim daje konkretno priložnost, da svoje znanje pokažejo na igrišču. Pot do reprezentance vodi prek minut v klubu in zdaj jih bo več," je dodal selektor slovenske članske reprezentance Boštjan Cesar.

NZS namenja klubom 300 tisoč evrov

Skupaj s pravilom je NZS sprejela tudi konkreten finančni spodbujevalni ukrep. Za klube 1. in 2. SNL bo namenila skupno 300.000 evrov, pri čemer bo polovica sredstev namenjena klubom 1. SNL, polovica pa klubom 2. SNL. Sredstva bodo prejeli tisti, ki bodo pravilo najuspešneje uveljavili in izpolnili merilo dejanske minutaže mladih igralcev v tekmovanju. NZS s tem nagrajuje klube, ki na razvoj svojih mladih nogometašev gledajo dolgoročno.

''Iztekajoča se sezona je pokazala, da mladi slovenski nogometaši priložnost znajo izkoristiti. V Prvi ligi Telemach se je uveljavila vrsta perspektivnih igralcev, ki so si z dobrimi predstavami prislužili mesto v izboru selektorjev mlajših reprezentanc, nekateri pa že trkajo tudi na vrata članske izbrane vrste,'' še sporoča krovna zveza v sporočilu za javnost, s katerim predstavlja javnosti novosti v 1. SNL.

Nova pravila bodo začela veljati 1. julija 2026 in se bodo uporabljala na vseh tekmah od prvega kroga sezone 2026/27 dalje. NZS bo skupaj s klubi spremljala uveljavljanje pravila in podpirala razvojne projekte, ki dolgoročno krepijo slovenski nogomet od mladinskih selekcij do članske reprezentance.