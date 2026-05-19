R. P.

19. 5. 2026,
9.00

13 minut

Prva liga Telemach 1. SNL SPINS SPINS XI

Izbor SPINS XI 2025/26

Kdo vas je najbolj prepričal v 1. SNL? Glasujte za svojega favorita!

SPINS XI | Kdo vas je najbolj prepričal v prvoligaški sezoni 2025/26? | Foto SPINS

Kdo vas je najbolj prepričal v prvoligaški sezoni 2025/26?

Sezone, v kateri je naslov najboljšega v Prvi ligi Telemach pripadel Celju, nastop v Evropi pa sta si poleg pokalnega zmagovalca Aluminija zagotovila še Koper in Bravo, bo kmalu konec. Kdo pa se je najbolj izkazal kot posameznik? O tem lahko odločate tudi vi. Na spletni strani https://spins11.si že tradicionalno poteka izbor za najboljšo enajsterico nogometašev 1. SNL (SPINS XI), za najboljšega nogometaša 1. SNL in najboljšega trenerja 1. SNL v sezoni 2025/2026.

V prejšnji sezoni je bil za najboljšega igralca 1. SNL izbran Avstrijec Raul Alexander Florucz (Olimpija). Najboljši trener je bil Victor Sanchez (Olimpija), najboljši mladi nogometaš pa Svit Sešlar (Celje). V najboljšo enajsterico so se poleg Florucza in Sešlarja uvrstili še Matevž Vidovšek, Marcel Ratnik in Agustin Doffo (vsi Olimpija), Omar Rekik, Benjamin Tetteh in Hilal Soudani (vsi Maribor), Tamar Svetlin in Žan Karničnik (oba Celje) ter Ahmed Franck Sidibe (Koper).

Z glasovanjem javnosti (navijačev) se je začel izbor najboljših v 1. SNL. Najboljšega nogometaša v Sloveniji so člani sindikata SPINS prvič izbrali leta 2004, naslednje leto pa so po vzoru svetovnega združenja nogometnih sindikatov FIFPRO že glasovali za najboljšo enajsterico sezone, kar se je ohranilo vse do danes. Pri izborih sindikata SPINS vedno največjo težo predstavlja mnenje in glas nogometašev, ki sposobnosti svojih kolegov vsak prvenstveni krog ocenjujejo neposredno na igriščih, enako pa velja tudi za trenerje. 

V sezoni 2025/26 so naslov državnih prvakov osvojili nogometaši Celja. Foto: Aleš Fevžer

Navijači lahko letos preko povsem prenovljene aplikacije SPINS XI izbirajo nogometaše in trenerja, ki so po njihovem mnenju v glasovalnem obdobju, torej v tekmovalni sezoni 2025/2026, na igrišču in ob njem, pokazali največ. V sklopu aplikacije je mogoče neposredno spremljati rezultate glasovanja po posameznih kategorijah in skupinah glasovalcev.

Sindikat SPINS tudi tokrat sodeluje z Zvezo nogometnih trenerjev Slovenije, preko katere je v glasovanje vključenih več kot 900 trenerjev z UEFA A, PRO in UEFA PRO stopnjo trenerske usposobljenosti. Pri izboru sodelujejo tudi novinarji športnih redakcij iz dvanajstih največjih medijskih hiš pri nas.

V obdobju glasovanja lahko posameznik na https://spins11.si svoj glas odda vsak dan, ostale skupine glasovalcev pa le enkrat preko posebne povezave, ki jo prejmejo po elektronski pošti oziroma v obliki sms sporočila. 
 
