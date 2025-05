Po najboljši enajsterici 1. SNL v sezoni 2024/25 je Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) danes objavil še imeni najboljšega trenerja in mladega nogometaša. Pri strategih je največ točk osvojil trener Olimpije Victor Sanchez in v španskem obračunu z naskokom premagal rojaka Alberta Riero. Najboljši mladi igralec je Svit Sešlar (Celje). Najbolj se mu je približal nekdanji soigralec pri Olimpiji Marcel Ratnik.

V tej sezoni sta osvojila obe lovoriki, hkrati pa poskrbela za nepozabno sezono v Evropi. Victor Sanchez je Olimpijo popeljal do naslova državnega prvaka, Albert Riera pa Celjane do pokalne lovorike. Na koncu je bistveno več točk v glasovanju za trenerja leta prejel Sanchez. Španski strateg, za katerega se še ne ve, ali bo vodil zmaje tudi v prihodnji sezoni, je prejel (igralci, trenerji, novinarji in navijači) 597 točk, Riera 251, tretje mesto pa je osvojil Milan Anđelković (191), ki je s Primorjem poskrbel za prijetno presenečenje 1. SNL.

Foto: SPINS

Sešlar pred soigralcema iz reprezentance

Ravno obratno kot v glasovanju za najboljšega trenerja je bilo pri izboru mladega igralca sezone, v katerem se je priznanja razveselil nogometaš Celja, najbolj pa se mu je približal igralec Olimpije. Za najboljšega mladega nogometaša sezone je bil izbran Svit Sešlar (107 točk), ki je v sezoni domačega prvenstva za NK Celje odigral 26 tekem ter v 2.121 minutah dosegel 12 asistenc in deset zadetkov. Drugo mesto je osvojil njegov nekdanji soigralec pri Olimpiji Marcel Ratnik (71), tretjeuvrščeni Marko Brest (Olimpija) pa je v zahtevni konkurenci prejel štiri točke. Vsi trije mladi nogometaši bodo prihodnji mesec zaigrali za Slovenijo na Euru do 21 let na Slovaškem.

Foto: SPINS

V četrtek bo objavljeno še ime najboljšega nogometaša sezone. Kandidati so Raul Florucz (Olimpija), Svit Sešlar (Celje) in Hilal Soudani (Maribor).

Nagrade bodo v dogovoru z igralci in trenerji podeljene ob začetku priprav na novo tekmovalno sezono.