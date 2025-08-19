Richarda Carapaza ne bo na Vuelti, osredotočil se bo na SP

Ekvadorec Richard Carapaz, ki se je moral zaradi okužbe prebavil odpovedati Dirki po Franciji, si ni dovolj opomogel in bo izpustil tudi Dirko po Španiji, ki se bo začela v soboto, je sporočila njegova ekipa EF Education. Carapaz je med drugim leta 2019 zmagal na Dirki po Italiji, leta 2021 pa je osvojil olimpijsko zlato medaljo na cestni dirki.

Po bolezni se je Carapaz s težavo vračal na treninge. "Nisem mogel trenirati več kot dva ali tri dni zapored," je pojasnil v sporočilu za javnost svoje ameriške ekipe.

Dvaintridesetletni kolesar bo zato izpustil Vuelto, ki se začne v soboto v Italiji, in se osredotočil na jesenske klasike, kot je Dirka po Lombardiji, nato pa na še pomembnejše svetovno prvenstvo v Ruandi.

SP bo prvič v Afriki; za medalje se bodo borili med 21. in 28. septembrom.

