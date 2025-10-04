Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sobota,
4. 10. 2025,
6.08

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Sobota, 4. 10. 2025, 6.08

1 ura, 16 minut

Kongres Levice v volitve organov stranke in po zeleno luč povezovanju z Vesno

Levica in Vesna | Članstvo Levice pa bo svoj pogled usmerilo tudi k pripravam na državnozborske volitve, na katere se podajajo v sodelovanju z zunajparlamentarno stranko Vesna. To povezovanje bodo danes tudi potrjevali. Na fotografiji Levica in Vesna. | Foto STA

Članstvo Levice pa bo svoj pogled usmerilo tudi k pripravam na državnozborske volitve, na katere se podajajo v sodelovanju z zunajparlamentarno stranko Vesna. To povezovanje bodo danes tudi potrjevali. Na fotografiji Levica in Vesna.

Foto: STA

Levica se bo danes v Ljubljani sestala na volilnem kongresu. Začeli bodo volitve v organe stranke, po zaključku teh pa bo čez nekaj tednov znano tudi vodstvo stranke. To bo po novem dvočlansko, sokoordinatorja bosta po pričakovanjih Asta Vrečko in Luka Mesec. Že danes pa bo kongres potrjeval sodelovanje z zunajparlamentarno Vesno.

Najmanjša koalicijska stranka bo v Španskih borcih v Ljubljani začrtala prihodnjo pot stranke, ocenili bodo tudi politično situacijo in razpravljali o ključnih družbenih vprašanjih, med drugim stanovanjski in socialni politiki, okoljski pravičnosti in krepitvi demokracije, napovedujejo.

Sedem dni za volitve

Na kongresu bodo začeli elektronske volitve članov strankarskih organov, ki bodo sicer trajale sedem dni. Po zaključenih volilnih postopkih se bo na ustanovni seji sestala nova sestava sveta stranke. Tega ob 25 voljenih članih sestavlja še do največ 24 delegatov pokrajinskih odborov.

Evidentiranje kandidatov za vodstvo

Svet stranke bo na ustanovni seji odprl evidentiranje kandidatov za izvršni odbor ter za sokoordinatorja, namestnika sokoordinatorjev in generalnega sekretarja stranke, ki pa so po funkciji tudi člani izvršnega odbora. Za sokoordinatorja se lahko po statutu poteguje vsak član sveta stranke.

Dokler niso znani rezultati volitev v svet stranke, uradnih kandidatur za najvišjo funkcijo v stranki torej ne bo. Sta pa to namero že izrazila aktualna vodja stranke Vrečko ter njen predhodnik na tem mestu Mesec, ki bosta danes družno predstavila dolgoročno smer razvoja Levice in vizijo družbe prihodnosti.

Na kongresu, kjer se bo po ocenah stranke zbralo približno 200 njihovih članov, je pričakovati tudi predstavnike Vesne, kot tudi predstavnike obeh koalicijskih partneric in nekaj tujih gostov.

