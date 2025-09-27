Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sobota,
27. 9. 2025,
8.33

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Rusija volitve Moldavija

Sobota, 27. 9. 2025, 8.33

1 ura, 24 minut

Moldavija tik pred volitvami: Moskva izvaja ogromen pritisk

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Maia Sandu | "Volilni izid bo odločil, ali bomo utrdili našo demokracijo in se pridružili EU ali pa nas bo Rusija potegnila nazaj v sivo cono. O prihodnosti Moldavije morajo odločati Moldavci, ne Moskva," je v petek zapisala na omrežju X. | Foto Guliverimage

"Volilni izid bo odločil, ali bomo utrdili našo demokracijo in se pridružili EU ali pa nas bo Rusija potegnila nazaj v sivo cono. O prihodnosti Moldavije morajo odločati Moldavci, ne Moskva," je v petek zapisala na omrežju X.

Foto: Guliverimage

Proevropska predsednica Moldavije Maia Sandu je pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami opozorila na močno rusko vmešavanje. V sobotnem intervjuju za nemško javna televizijo ZDF je povedala, da sta ogroženi ozemeljska celovitost in neodvisnost njene države.

Znova je poudarila, da Moskva izvaja ogromen pritisk, da bi vplivala na volitve, in porablja "na stotine milijonov evrov" za financiranje političnih strank, podkupovanje volivcev in usposabljanje mladih za destabilizacijske dejavnosti, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V Moldaviji bodo v nedeljo potekale parlamentarne volitve, ki bodo po besedah Sandu najpomembnejše v zgodovini države.

"Volilni izid bo odločil, ali bomo utrdili našo demokracijo in se pridružili EU ali pa nas bo Rusija potegnila nazaj v sivo cono. O prihodnosti Moldavije morajo odločati Moldavci, ne Moskva," je v petek zapisala na omrežju X.

Predsednica države, ustanoviteljica Stranke akcije in solidarnosti (PAS) ter glasna kritičarka Moskve, je z nekaterimi evropskimi zaveznicami Rusijo v preteklosti že večkrat obtožila poskusov destabilizacije Moldavije, ki je junija lani začela pristopna pogajanja za vstop v EU.

Sandu: Moldavija je na obetavni poti k članstvu v uniji 

Sandu je v soboto za ZDF ocenila še, da je Moldavija na obetavni poti k članstvu v uniji, pri čemer je opozorila na znaten napredek v zadnjih treh letih in izrazila prepričanje, da bi se država lahko pridružila EU do konca tega desetletja.

Povedala je, da bo še naprej zagovarjala demokracijo, tudi če bo proevropski tabor izgubil nedeljske volitve, pri čemer je poudarila željo prebivalstva, da ohrani svobodo in se izogne življenju pod ruskim vplivom.

Javnomnenjske raziskave pred nedeljskimi volitvami sicer zmago napovedujejo njeni stranki PAS, ki je na oblasti od leta 2021, a naj ta ne bi zadostovala za samostojno vladanje. Skupno se za 101 sedež v parlamentu potegujejo člani 23 strank in neodvisni kandidati.

Čeprav mnoge Moldavce privlačijo priložnosti, ki jih ponujajo tesnejše vezi z zahodno Evropo, med nekaj manj kot 2,4 milijona prebivalci države obenem narašča nezadovoljstvo zaradi gospodarskih težav in neizpolnjenih obljub o reformah.

Maia Sandu
Novice Jo hočejo Rusi nasilno strmoglaviti z oblasti?
Serghej Kleščenko
Sportal Katastrofalen poraz z 1:11 odnesel moldavskega selektorja
Erling Haaland
Sportal Haaland podiral mejnike, Šeškov United je lahko v skrbeh
F-35
Novice Bo to najbolj črn dan za Nato v zgodovini?
Rusija volitve Moldavija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.