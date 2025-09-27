Moldavija tik pred volitvami: Moskva izvaja ogromen pritisk

Proevropska predsednica Moldavije Maia Sandu je pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami opozorila na močno rusko vmešavanje. V sobotnem intervjuju za nemško javna televizijo ZDF je povedala, da sta ogroženi ozemeljska celovitost in neodvisnost njene države.

Znova je poudarila, da Moskva izvaja ogromen pritisk, da bi vplivala na volitve, in porablja "na stotine milijonov evrov" za financiranje političnih strank, podkupovanje volivcev in usposabljanje mladih za destabilizacijske dejavnosti, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V Moldaviji bodo v nedeljo potekale parlamentarne volitve, ki bodo po besedah Sandu najpomembnejše v zgodovini države.

"Volilni izid bo odločil, ali bomo utrdili našo demokracijo in se pridružili EU ali pa nas bo Rusija potegnila nazaj v sivo cono. O prihodnosti Moldavije morajo odločati Moldavci, ne Moskva," je v petek zapisala na omrežju X.

Predsednica države, ustanoviteljica Stranke akcije in solidarnosti (PAS) ter glasna kritičarka Moskve, je z nekaterimi evropskimi zaveznicami Rusijo v preteklosti že večkrat obtožila poskusov destabilizacije Moldavije, ki je junija lani začela pristopna pogajanja za vstop v EU.

Sandu: Moldavija je na obetavni poti k članstvu v uniji

Sandu je v soboto za ZDF ocenila še, da je Moldavija na obetavni poti k članstvu v uniji, pri čemer je opozorila na znaten napredek v zadnjih treh letih in izrazila prepričanje, da bi se država lahko pridružila EU do konca tega desetletja.

Povedala je, da bo še naprej zagovarjala demokracijo, tudi če bo proevropski tabor izgubil nedeljske volitve, pri čemer je poudarila željo prebivalstva, da ohrani svobodo in se izogne življenju pod ruskim vplivom.

Javnomnenjske raziskave pred nedeljskimi volitvami sicer zmago napovedujejo njeni stranki PAS, ki je na oblasti od leta 2021, a naj ta ne bi zadostovala za samostojno vladanje. Skupno se za 101 sedež v parlamentu potegujejo člani 23 strank in neodvisni kandidati.

Čeprav mnoge Moldavce privlačijo priložnosti, ki jih ponujajo tesnejše vezi z zahodno Evropo, med nekaj manj kot 2,4 milijona prebivalci države obenem narašča nezadovoljstvo zaradi gospodarskih težav in neizpolnjenih obljub o reformah.