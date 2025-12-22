Skupaj ustvarjajo boljši svet: izbrane Lidlove dobrodelne zgodbe leta 2025

Lidl Slovenija že vrsto let dokazuje, da je uspešno in odgovorno poslovanje tesno prepleteno z družbeno odgovornostjo. V zadnjih petih letih so nevladnim organizacijam s pomočjo donacij namenili več kot 4,3 milijona evrov. Tudi letos so skupaj s kupci, zaposlenimi in partnerji znova podprli številne humanitarne in okoljske projekte ter tako pripomogli k ustvarjanju boljšega sveta.

Donatorska sredstva za projekte in programe, ki ustvarjajo boljši svet

V okviru javnega povabila k oddaji prošenj za donatorska sredstva je Lidl Slovenija donacije v skupni vrednosti 35 tisoč evrov podaril osmim nevladnim organizacijam, katerih projekti se najbolj skladajo z Lidlovo vizijo in poslanstvom. Med prejemniki so bili Gorska reševalna zveza Slovenije, ki je sredstva namenila usposabljanju reševalcev, društvo OnkoMan za ozaveščanje o raku prostate, Zveza paraplegikov Slovenije s projektom za krepitev telesnega in duševnega zdravja mladih in drugi.

Foto: Aljaž Žnidaršič

Množična podpora akciji zbiranja plastenk za pomoč Društvu prvih posredovalcev

Tretja akcija zbiranja plastenk za dober namen je tudi letos združila skrb za okolje in dobrodelnost – Lidl je tokrat podprl Društvo prvih posredovalcev. V okviru akcije so prebivalci Slovenije, med njimi tudi številni Lidlovi kupci, v sedmih mesecih zbrali več kot pol milijona plastenk. Izkupiček od prodaje embalaže skupaj z Lidlovo donacijo je Društvu prvih posredovalcev prinesel 16.857,60 evra, ki jih bodo namenili za nakup defibrilatorjev (AED) in podporo delovanju društva.

Foto: MP produkcija

Otrokom omogočili brezskrbne počitnice

S pomočjo kupcev, ki so v poletnih mesecih kupili izdelke blagovne znamke Lupilu, so v Lidlu Slovenija podprli projekt Pomežik soncu Zveze prijateljev mladine Slovenije. Z donacijo v višini 20 tisoč evrov so otrokom iz socialno ogroženih družin in otrokom s posebnimi potrebami omogočili brezskrbne poletne počitnice.

V roza oktobru poudarek na skrbi za zdravje in dobro počutje

Lidl Slovenija in njihov dobavitelj Žito sta z donacijo Združenju Europa Donna Slovenija že šesto leto zapored podprla ozaveščevalno akcijo o raku dojk. Z dobrodelnim kruhom Roza oktober so zbrali šest tisoč evrov, ki so jih namenili nakupu modelov dojk za učenje samopregledovanja. Skupno so v dosedanjih akcijah Združenju donirali že 30 tisoč evrov.

Foto: MP produkcija

Dobrodelnost med zaposlenimi

V podjetju z veseljem podprejo tudi pobude svojih zaposlenih. Prek internih razpisov za donacije so letos dvakrat podprli lokalna društva, v okviru projekta Naj poslovalnica meseca pa zaposleni vsakič namenijo tisoč evrov za donacijo organizaciji po svojem izboru.

Zaposleni so se oktobra udeležili tudi ljubljanskega maratona, kjer so pretečene kilometre pretvorili v donacijo in s skupnimi močmi društvu Namesto pike vejica pritekli dva tisoč evrov za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam. Tudi vsako odprtje nove Lidlove trgovine spremlja dobrodelnost. Ob septembrskem odprtju najnovejše poslovalnice – ta je v Kranju na Planini – so z donacijo dva tisoč evrov podprli Društvo za zaščito živali Kranj.

Foto: MP produkcija

S hranozavestnimi aktivnostmi za zmanjševanje količin odpadne hrane

Pomemben del družbene odgovornosti v Lidlu Slovenija je v okviru strateškega cilja, da do leta 2030 količino odpadne hrane zmanjšajo za polovico, doniranje presežne hrane. Iz trgovin letno v povprečju dobrodelnim organizacijam podarijo 430 ton presežkov hrane, v mrežo prerazporejanja imajo vključenih več kot tri četrtine svojih trgovin. Poleg tega bodo Zvezo Lions klubov Slovenije in slovensko banko hrane Sibahe podprli z donacijo deset tisoč evrov, s katero bodo izboljšali logistiko in kupili potrebno opremo za razdeljevanje hrane.

Foto: MP produkcija

Splača se vsak dan deliti praznično veselje

Lidl je tradicionalno dobrodelen tudi za praznike. Z vsakoletno donacijo Deluxe del sredstev od prodaje izdelkov lastne premium blagovne znamke Deluxe nameni otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo pomoč in podporo pri zdravljenju ali razvoju. Doslej je Lidl Slovenija otrokom in mladostnikom po vsej Sloveniji z donacijo Deluxe v sodelovanju z različnimi društvi namenil več kot 220 tisoč evrov, letošnjo donacijo pa bo prejela Zveza Sonček.

Poleg tega v Lidlu Slovenija namesto poslovnih daril vsako leto podprejo izbrano dobrodelno organizacijo. Letos bodo Zvezi Anite Ogulin namenili štiri tisoč evrov za projekt Veriga dobrih ljudi.

Več o Lidlovih pobudah za boljši svet lahko preberete na: https://podjetje.lidl.si/medijski-center

