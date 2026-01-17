Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ramzan in Adam Kadirov | Čečenski voditelj Ramzan Kadirov naj bi sina že nekaj časa pripravljal na prevzem svojega položaja. | Foto Twitter/@Alfaiomi

Čečenski voditelj Ramzan Kadirov naj bi sina že nekaj časa pripravljal na prevzem svojega položaja.

Foto: Twitter/@Alfaiomi

Osemnajstletni sin čečenskega voditelja Ramzana Kadirova, Adam Kadirov, je doživel hudo prometno nesrečo in se v kritičnem stanju zdravi v bolnišnici, poročajo ruski mediji.

Potem ko smo pred dnevi poročali, da se je zdravstveno stanje čečenskega voditelja Ramzana Kadirova močno poslabšalo, je zdaj v bolnišnici pristal tudi njegov najmlajši sin, 18-letni Adam Kadirov

Doživel je prometno nesrečo in utrpel hude telesne poškodbe. Po zadnjih informacijah se je zaradi prekomerne hitrosti zgodilo verižno trčenje, v nesreči pa je bilo poleg njega poškodovanih več ljudi, poroča Radio Free Europe/Radio Liberty.

Osemnajstletni Kadirov je na intenzivnem oddelku v bolnišnici v Groznem, trenutno pa ga pripravljajo na prevoz v bolnišnico v Moskvo. Njegovo zdravstveno stanje je kritično. 

Adam Kadirov je javnosti postal znan septembra 2023, ko je njegov oče ponosno objavil videoposnetek, na katerem je takrat 15-letni Adam fizično napadel zapornika Nikito Žuravelja, obtoženega sežiganja Korana. Ta dogodek je bil prelomnica, po kateri je Adam kljub svoji mladosti začel prejemati državna priznanja in bil imenovan na visoke položaje. 

Trenutno opravlja funkcijo sekretarja Varnostnega sveta Čečenije in nadzoruje delo republiškega ministrstva za notranje zadeve.

Čečenski voditelj v bolnišnici. So mu šteti dnevi?

Nesreča se je zgodila ravno v času, ko na dan prihajajo nove informacije o slabem zdravstvenem stanju njegovega očeta, 49-letnega Ramzana Kadirova. Ruski opozicijski časopis Novaja Gazeta Europe je poročal, da je bil med bivanjem v Moskvi, kjer naj bi se 25. decembra udeležil seje državnega sveta pod vodstvom ruskega predsednika Vladimirja Putina, hospitaliziran v bolnišnico. 

11. januarja je vir v glavni obveščevalni upravi ukrajinske vojske za ukrajinske medije razkril, da so Kadirovu odpovedale ledvice in da Kremelj že išče novega voditelja Čečenije. V bolnišnici se je po navedbah ukrajinskih obveščevalcev zbrala tudi družina Kadirova. Nekateri družinski člani naj bi tja pripotovali tudi iz tujine, kar nakazuje, da je stanje čečenskega voditelja zelo resno.

V preteklosti smo že poročali, da naj bi Ramzan Kadirov prav zaradi svojega slabega zdravstvenega stanja 18-letnega sina pripravljal za prevzem položaja vodje Čečenske republike, na katerem je od leta 2007.

Ramzan Kadirov, Vladimir Putin 2023
Novice "Odpovedale so mu ledvice. Družina je že v bolnišnici."
Ramzan Kadirov
Novice Kadirov: Odstopil bom. Ga bo zamenjal 17-letni sin?

