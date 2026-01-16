Huda nesreča na štajerski avtocesti usodna za 28-letnika #video

V hudi prometni nesreči, ki se je v četrtek okoli 8. ure zgodila na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug, je umrl 28-letni voznik kombija, so sporočili z generalne policijske uprave. 26-letni sopotnik v kombiju se je v nesreči huje poškodoval, 49-letni voznik cisterne pa lažje. Nesreča je za več ur popolnoma zaprla omenjeni odsek avtoceste, v smeri Ljubljane so jo odprli šele nekaj pred 16. uro.

Da je bila v prometni nesreči udeležena Petrolova cisterna, ki je eksplodirala, potem ko se je prevrnila, so v podjetju potrdili kmalu po dogodku. Nesreča se je zgodila, ko je 49-letni voznik cisterne, v kateri je bilo 31 tisoč litrov nafte, med vožnjo v smeri Maribora nad vozilom izgubil oblast, trčil v varnostno ograjo in jo prebil. Vozilo se je pri tem prevrnilo na nasprotno smerno vozišče, ko je po levem prometnem pasu pripeljal kombi in trčil v gorečo cisterno.

Pri trčenju je zagorelo tudi drugo udeleženo vozilo, v katerem sta bila 28-letni voznik in 26-letni sopotnik. Voznik, ki je ostal ujet v vozilu, je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, njegov sopotnik pa je hudo poškodovan. 49-letni voznik cisterne se je v nesreči lažje poškodoval. Na mariborski policijski upravi so ob tem dodali, da gre za letošnjo prvo smrtno žrtev na tem območju.

Požar gasilo okoli 80 gasilcev

Zaradi gašenja požara in odpravljanja posledic prometne nesreče je bila avtocesta na tem odseku zaprta več ur. Promet v smeri Maribora je stekel nekaj po 12. uri, en prometni pas v smeri Ljubljane pa so odprli nekaj pred 16. uro.

Na terenu je sodelovalo več okoliških gasilskih enot, njihovi gasilci so pogasili ogenj, ki se je raztezal po vsej širini avtoceste. Skupno je požar gasilo okoli 80 gasilcev iz sedmih prostovoljnih gasilskih društev in Gasilske brigade Maribor, je v izjavi medijem povedal poveljnik Gasilske zveze Slovenska Bistrica David Prelog. Pojasnil je, da se je požar razširil na obe strani avtoceste in tudi zunaj nje. Da so požar lokalizirali in ga s penilom tudi dokončno pogasili, je trajalo okoli pol ure. S tem so po Prelogovih besedah preprečili hlapenje gorljive tekočine. "Bilo je malo nevarno, a s številom gasilcev, ki so prišli z obeh strani avtoceste, smo lahko hitro lokalizirali požar," je še dejal.