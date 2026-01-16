Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

Petek,
16. 1. 2026,
13.52

Osveženo pred

1 minuta

Petek, 16. 1. 2026, 13.52

1 minuta

Putin ponudil posredovanje za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu

Avtorji:
St. M., STA

Vladimir Putin | Moskva velja za tesno zaveznico Irana, prizadeva pa si tudi za dobre odnose z Izraelom. Ti so se med drugim poslabšali zaradi vojne v Gazi. | Foto Reuters

Moskva velja za tesno zaveznico Irana, prizadeva pa si tudi za dobre odnose z Izraelom. Ti so se med drugim poslabšali zaradi vojne v Gazi.

Foto: Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes po telefonu govoril z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in iranskim predsednikom Masudom Pezeškianom ter ponudil posredovanje Moskve za umiritev razmer v regiji, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil Kremelj.

"Razmere v regiji so zelo napete in predsednik nadaljuje prizadevanja za umiritev položaja," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

V izjavi so v Kremlju pojasnili, da se je Putin zavzel za politične in diplomatske ukrepe za zagotovitev miru in stabilnosti v regiji. "Potrdil je pripravljenost ruske strani, da nadaljuje prizadevanja za posredovanje in spodbuja konstruktiven dialog vseh zainteresiranih držav," so sporočili.

Razmere v Iranu so se zaostrile s protesti, ki so zaradi vse hujše gospodarske krize izbruhnili konec decembra in nato prerasli v splošne demonstracije proti versko-avtokratskim oblastem. Po navedbah nevladne organizacije Iran Human Rights (IHR) so iranske varnostne sile med zatiranjem demonstracij ubile najmanj 3.428 protestnikov, več kot deset tisoč ljudi so aretirali.

Ameriški predsednik Donald Trump je zaradi represije Teheranu, ki je za spodbujanje protestov okrivil Izrael in ZDA, zagrozil tudi z vojaškim posredovanjem. ZDA so se sicer kot najpomembnejša zaveznica Izraela junija lani pridružile njegovim napadom na islamsko republiko.

Moskva medtem velja za tesno zaveznico Irana, prizadeva pa si tudi za dobre odnose z Izraelom. Ti so se med drugim poslabšali zaradi vojne v Gazi.

