Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
16. 1. 2026,
15.25

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vaterpolo

Petek, 16. 1. 2026, 15.25

16 minut

Beograd, vaterpolo, evropsko prvenstvo

Slovenci proti Slovakom do prve zmage na EP

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Zbor slovenske vaterpolo reprezentance | Slovenci so prišli do prve zmage. | Foto Aleksander Sokler za ZVDS

Slovenci so prišli do prve zmage.

Foto: Aleksander Sokler za ZVDS

Slovenski vaterpolisti so na evropskem prvenstvu v Beogradu tekmi za razvrstitev od 13. do 16. mesta premagali Slovaško po izvajanju petmetrovk s 14:13. V rednem delu se je tekma končala 10:10 (3:3, 3:3, 3:3, 1:1). Odločilni gol je dosegel Nace Štromajer, pred tem je vratar Jure Beton ubranil strel Marcu Mihalu.

V končnici tekme je bila bližje zmagi Slovenija, ki jo je Enej Potočnik 29 sekund pred koncem popeljal v vodstvo z 10:9, Slovaki pa so nato kaznovali izključitev Vukašina Stefanovića in dve sekundi pred koncem je Lukaš Seman izenačil.

V rednem delu so dva gola za Slovenijo dosegli Potočnik, Aljaž Troppan in 18-letni Nace Štromajer, po enega pa njegov 15-letni brat Bine, Stefanović, Matija Bernard Čanč in Miha Šantak.

Iz petmetrovke so bili natančni Aleksander Cerar, Stefanović, Čanč in Nace Štromajer. Beton je ubranil dva od petih strelov s petih metrov, med tekmo pa devet od 19 strelov na svoj gol.

V soboto Slovenijo na EP čaka še dvoboj z Izraelom in v nedeljo z Malto.

Preberite še:

Zbor slovenske vaterpolo reprezentance
Sportal Slovenija ostala brez možnosti za rekordno uvrstitev
Nikola Miletić
Sportal Slovenci pričakovano izgubili proti še eni evropski velesili
Slovenija Hrvaška Vaterpolo EP 2026
Sportal Hrvati prerešetali slovensko mrežo, Čanč se je vpisal v zgodovino
vaterpolo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.