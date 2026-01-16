Slovenci proti Slovakom do prve zmage na EP

Slovenski vaterpolisti so na evropskem prvenstvu v Beogradu tekmi za razvrstitev od 13. do 16. mesta premagali Slovaško po izvajanju petmetrovk s 14:13. V rednem delu se je tekma končala 10:10 (3:3, 3:3, 3:3, 1:1). Odločilni gol je dosegel Nace Štromajer, pred tem je vratar Jure Beton ubranil strel Marcu Mihalu.

V končnici tekme je bila bližje zmagi Slovenija, ki jo je Enej Potočnik 29 sekund pred koncem popeljal v vodstvo z 10:9, Slovaki pa so nato kaznovali izključitev Vukašina Stefanovića in dve sekundi pred koncem je Lukaš Seman izenačil.

V rednem delu so dva gola za Slovenijo dosegli Potočnik, Aljaž Troppan in 18-letni Nace Štromajer, po enega pa njegov 15-letni brat Bine, Stefanović, Matija Bernard Čanč in Miha Šantak.

Iz petmetrovke so bili natančni Aleksander Cerar, Stefanović, Čanč in Nace Štromajer. Beton je ubranil dva od petih strelov s petih metrov, med tekmo pa devet od 19 strelov na svoj gol.

V soboto Slovenijo na EP čaka še dvoboj z Izraelom in v nedeljo z Malto.

