Slovenija ostala brez možnosti za rekordno uvrstitev

Slovenija je na evropskem prvenstvu v vaterpolu v Beogradu doživela tretji poraz in bo tekmovanje nadaljevala v skupini za razvrstitev od 13. do 16. mesta. Premoč je morala priznati izbrani vrsti Gruzije, ki je bila boljša z 22:11 (4:3, 4:5, 6:2, 8:1).

Slovenija je na evropskem prvenstvu v vaterpolu v Beogradu doživela tretji poraz in bo tekmovanje nadaljevala v skupini za razvrstitev od 13. do 16. mesta. Premoč je morala priznati izbrani vrsti Gruzije, ki je bila boljša z 22:11.

To pomeni, da Slovenija na svojem šestem evropskem prvenstvu in tretjem zaporednem ne bo mogla izboljšati najvišje uvrstitve doslej, enajstega mesta, ki ga je zasedla na premiernem evropskem prvenstvu 1999 v Firencah.

Slovenija se po treh porazih s Hrvaško, Grčijo in Gruzijo seli v skupino zadnjeuvrščenih ekip predtekmovanja, v kateri so še Malta, Slovaška in Izrael, ki prav tako še nimajo zmage na 37. EP v Srbiji.

Slovenija ima na evropskih prvenstvih tri zmage. Prvo je dosegla na premiernem, ko je v tekmi za predzadnje mesto premagala Nizozemsko (8:7), drugo je zabeležila na domačem EP v Kranju 2003 proti Nemčiji (12:9), zadnjo pa proti Malti (10:8) leta 2024 v Dubrovniku, kjer so bile v skupini za razvrstitev iste reprezentance kot letos. Od 2016 na EP nastopa 16 reprezentanc, prej le 12.

Prva tekma za razvrstitev v petek

Slovenija bo prvo tekmo za razvrstitev igrala že v petek ob 12.45 proti Slovaški, nato jo v soboto ob 10.15 čaka Izrael in v nedeljo prav tako ob 10.15 še Malta.

Glede na uvrstitve reprezentanc na svetovni lestvici, Slovenija je 29., Gruzija 24., se je obetal zanimiv in bolj izenačen dvoboj, kot prva dva, ki ju je Slovenija izgubila za 15 in 16 golov. A tako je bilo le v prvem polčasu, ki se je končal z izenačenim izidom 8:8. Drugi del je prinesel povsem drugo sliko.

Gruzija je izbrance selektorja Mirka Vičevića v drugih 16 minutah povsem nadigrala. Slovenija je zmogla le tri zadetke, tekmec pa jih je zabil kar 14.

Pet golov je za Slovenijo dosegel Aljaž Troppan, štiri je dodal Jaša Kadivec, po enega pa sta prispevala Matija Bernard Čanč in Nikola Miletić.

Predtekmovanje bodo neporažene končale tri ekipe, Madžarska, Italija in v slovenski skupini zmagovalec današnjega večernega dvoboja med Grčijo in Hrvaško. Dvanajst najboljših ekip bo turnir nadaljevalo v skupinah E in F, iz teh pa bosta po dve najboljši napredovali v polfinale. Prvenstvo se bo končalo 25. januarja.

Slovenija : Gruzija 11:22 (3:4, 5:4, 2:6, 1:8) Arena Beograd, sodnika: Pordomingo (Španija), Silva (Portugalska).

Slovenija: Beton, Stefanović, Kadivec 4, Čanč 1, Šantak, Lipnik, N. Štromajer, Fičur, Cerar, Troppan 5, Potočnik, Bulajić, Miletić 1, B. Štromajer.

Gruzija: Razmadze, Tkešelašvili 3, Dadvani 2, Šušiašvili 3, Bitadze, Vasic 2, Adeišvili 2, Saric 1, Imnaišvili, Magrakvelidze 2, Tankosic 3, Pjesivac 2, Gvetadze, Vlahovic 2.

Preberite še: