Slovensko rokometno izbrano vrsto v petek čaka prva tekma na letošnjem evropskem prvenstvu, kjer se bo za uvod pomerila s Črno goro. Tik pred prvim srečanjem precej oslabljene, spremenjene in pomlajene reprezentance je svoje vtise in pričakovanja strnil rokometni trener in analitik Branko Tamše, ki kljub smoli v pripravljalnem obdobju verjame, da lahko Slovenci pokažejo, iz kakšnega testa so. "V športu je vedno možen tudi kakšen čudež," poudarja Tamše.

Nastope na evropskem prvenstvu bo Slovenija začela v petek v Oslu. V skupinskem delu jo čakajo obračuni s Črno goro (v petek ob 18.00), Švico (v nedeljo ob 20.30) in Ferskimi otoki (v torek ob 20.30). Napredovanje v drugi del tekmovanja in selitev v Malmö na Švedskem bosta prinašali prvi dve mesti v skupini D. Selektor Uroš Zorman v pripravah na veliko tekmovanje ni imel mirnega spanca, saj so kot po tekočem traku zaradi takšnih ali drugačnih poškodb in težav odpadali nosilci slovenske čete.

Poleg Klemna Ferlina in Aleksa Vlaha, ki sta odpadla pet pred dvanajsto, zaradi poškodb na sklepnih pripravah za evropsko prvenstvo ni niti Mihe Zarabca, Matica Grošlja, Tadeja Kljuna, Mitje Janca in Jake Malusa, Nejc Cehte pa se je nastopu odpovedal iz osebnih razlogov. Po dogovoru s selektorjem bo zaradi preobremenjenosti veliko tekmovanje izpustil tudi dolgoletni član reprezentance Blaž Blagotinšek. Kljub oslabljenosti izbrane vrste pa trener Trimo Trebnjega Branko Tamše verjame, da Slovenija na prvenstvu ne bo mahala z belo zastavo.

Kot zadnja sta zaradi poškodb odpadla člana Kielc Klemen Ferlin in Aleks Vlah. Foto: KZS Če začneva pri najaktualnejši tematiki. Slovensko izbrano vrsto so v času priprav in tudi že prej oklestile številne poškodbe in odpovedi. Ne pomnim, kdaj bi se jih zvrstilo toliko. Kako ste vse skupaj spremljali vi?

Vse skupaj je res že kar na meji neverjetnega. Vse odkar je Slovenija samostojna, še ni bilo toliko smole oziroma nesreče, poškodb, odpovedi in res moramo reči, da je to na žalost kar nekakšna pandemija poškodb in vsega ostalega v slovenskem taboru. Ampak kljub temu sem zelo vesel, da je strokovni štab z Urošem Zormanom na čelu v prejšnjih kvalifikacijskih turnirjih in pa tudi samih pripravljalnih tekmah vpeljal veliko drugih mladih obrazov, ki so na ta način dobivali potrebne izkušnje, za katere zdaj vidimo, da bodo v tem trenutku še kako prišle prav. Tako v prvi plan, če se tako izrazim, pridejo tudi igralci, ki sicer ne bi. Ti v primeru, da bi bili vsi ostali zdravi, ne bi dobili toliko priložnosti.

Hitro bodo okusili blišč evropskega reprezentančnega rokometa in kako je nositi dres slovenske izbrane vrste. Sam vedno rečem, da sem realen optimist, tako da od vseh teh igralcev pričakujem, da bodo zagotovo dodali novo energijo, svežino, mladost, iskrivost. Računam na to, da bi ravno s temi dejavniki, ki sem jih naštel, lahko zakrpali oziroma nadomestili izkušnje, znanje vseh teh igralcev, ki jih v tej akciji na tem prvenstvu žal ne bo.

Je pa lahko igranje s tako pomlajeno in spremenjeno izbrano vrsto tudi dvorezen meč, kajne?

Ni zanemarljivo, da je vse to lahko tudi dvorezen meč, ampak vem, da ti fantje, ki so v tem trenutku v reprezentanci, absolutno imajo individualno kvaliteto, ob tem pa upam, da so se v času priprav uspeli tudi povezati kot ekipa. Vsi ti igralci so dobro taktično in tehnično podkovani, edino vprašanje, ki ostaja, je, kako bodo stopili skupaj kot ekipa. To je v tem trenutku najpomembnejše.

Sam sem bil na pripravljalnih tekmah zadovoljen predvsem z zadnjo, na kateri se je ekipi že pridružil tudi Borut Mačkovšek, ki je storil tisto, kar je obljubil, in se odzval na klic na pomoč selektorja Zormana. Borut je dal ekipi čvrstost, zrelost v obrambi in pa tudi v sami tranziciji in napadu. Glede na to, kar sem videl na tej tekmi, morajo biti deviza slovenske reprezentance kreativnost, hitrost in kombinatorika. Verjamem, da bodo to odlike reprezentance na prvenstvu. Če se bo to bolj ali manj poklopilo, potem se ni za bati niti za rezultat.

Borut Mačkovšek je v slovensko obrambo vnesel nekaj mirnosti. Foto: Guliverimage

V Sloveniji je pred tem velikim tekmovanjem vse potekalo v zatišju, ni tistega pravega občutka, da se prvenstvo začenja, k temu so seveda botrovale tudi vse težave in odpovedi. Tudi sicer je Slovenija na lestvici favoritov glede na vse poškodbe precej nazadovala. Bi znala biti to morda celo prednost, saj je s tem pritisk manjši? Predvsem če se naveževa na lanski januar, ko se je po olimpijskih igrah napovedalo nov odmeven rezultat.

Res ni čutiti, da se začenja veliko tekmovanje, ni evforije, reprezentanca je v miru odšla na to prvenstvo. No, ne morem reči v miru, glede na to, kaj vse se je dogajalo s skrbmi, poškodbami in odpovedmi, a po drugi strani ni takšnega pritiska. Tudi sam kot rokometni trener in človek, ki je 24/7 v rokometu, letos ne čutim niti ne slišim nobenih pričakovanj javnosti. To zna biti zagotovo olajševalna okoliščina za vse fante. A hkrati se morajo ti zavedati, da jih čaka evropsko prvenstvo, da bodo zastopali dres z državnim grbom. Vsi so športniki, vsi si želijo zmagovati in vsi se maksimalno pripravljajo. Verjamem, da lahko zaprejo usta tudi kakšnim kritikom.

Tudi selektor je med drugim opozoril na to, da bodo morali nekateri posamezniki zdaj bolj stopiti v ospredje, torej tudi tisti, ki doslej niso imeli tako velike vloge. Kdo so po vašem mnenju posamezniki, ki bi znali storiti korak naprej?

V vsaki taki situaciji, kot je zdaj, slej ko prej nekdo stopi v ospredje. Jaz si samo želim, da bi bilo takšnih fantov čim več. Kot sem že prej rekel, imajo kakovost in znanje, verjamem, da lahko igrajo dobro. Govoriti o imenih je popolnoma nehvaležno, sploh ker ne vem, kakšne zamisli ima strokovni štab in koliko bo selektor Zorman računal na posameznike, tako da lahko zaenkrat o tem samo ugibamo. Me pa iskreno nihče izmed teh fantov ne more presenetiti, ker vem, da so vsi iz pravega testa, nenazadnje so zato tudi v reprezentanci.

Uroša Zormana in slovensko četo prva tekma čaka v petek. Foto: RZS

Glede na manko izkušenj se ta ponavadi v obliki treme lahko pokaže predvsem na prvih tekmah na velikih tekmovanjih, ko imajo nekateri fantje dodaten cmok v grlu. Kako velik dejavnik je lahko to?

Strinjam se z vami, da to vsekakor lahko vpliva, a bi v isti sapi dejal, da so se časi že zelo spremenili. Ti fantje razmišljajo povsem drugače, kot smo nekoč mi, in verjamem, da je to lahko pozitivno za vse. Niso več toliko obremenjeni, kot smo bili mi oziroma igralci v prejšnjih generacijah, ni čutiti toliko strahu, temveč se podajo v nove situacije z novodobnim razmišljanjem, da bo vse padlo na svoje mesto.

Zagotovo bodo pričakovanja fantov velika in samo upam, da ne bodo pred prvo tekmo stvari preveč analizirali. Verjamem, da bo strokovni štab znal tudi ustrezno pristopiti, ob tem pa bodo imeli zagotovo pomoč in podporo nekaterih starejših in izkušenih članov te reprezentance, ki imajo tovrstnih tekem in turnirjev za seboj že ogromno. Če se bo ujela prava zmes izkušenj in mladosti, potem imajo stvari hitro rep in glavo, vse to pa se odraža tudi v sami igri.

Kaj bi lahko povedali o tekmecih v slovenski skupini, torej Črni gori, Švici in Ferskih otokih?

Zagotovo ekipa po imenih ni tako atraktivna, je pa zelo zahtevna. Zelo pomembna bo prva tekma, ki je na vseh turnirjih izjemnega pomena. Še vedno menim, da je ne glede na vse težave favoritka v tej skupini Slovenija, zato bodo vsi stremeli k temu, da nas zrušijo. Te prve tekme, kot bo ta s Črno goro, so zelo specifične, zato mi je tudi všeč, da so večkrat poudarili, da v našem taboru razmišljajo le o prvi tekmi. Upam, da bodo fantje prikazali svoj pravi obraz, ne glede na to, če bo lepo ali na silo, pa bosta na koncu pomembni le dve točki. Bo vse prej kot lahko, a če se bo to zgodilo, bo situacija precej odprta.

Ob tem pa bi še dodal, da v tej skupini res vse štiri reprezentance lahko računajo na preboj iz skupine, veliko pa bo odvisno od obrambe in predvsem dnevne forme.

Danci so v vlogi glavnih favoritov. Foto: Reuters

Pred vsakim velikim tekmovanjem govorimo tudi o favoritih. Koga bi uvrstili v ta krog in kje vidite Slovenijo?

Zame so zagotovo favoriti številka ena Danci in s tem se verjetno strinja celotna rokometna javnost. Glede na sistem žrebanja se mi zdijo reprezentance v skupinah A, B in C in potem križanje veliko bolj zahtevni, vsaj na papirju, kot pa v spodnjem delu, kjer smo mi v skupini D. Reprezentanc, ki lahko ciljajo na visoko uvrstitev, je zelo veliko, vsaj približno osem. Tu so Danska, Francija, Islandija, Nemčija, Hrvaška, morda Portugalska, Madžarska, pa Švedska, Norveška kot domačin … Bi pa dal za en korak naprej Dance, potem pa vse ostale. Verjamem, da bo zelo zanimivo. Zagotovo bo še posebej zanimivo v skupini, kjer so Srbija, Nemčija, Španija in Avstrija, ki je absolutno skupina smrti. Tam se bosta že po prvem delu poslovili reprezentanci, ki bi bili sicer lahko ob drugačnem žrebu precej višje.

Kar zadeva Slovenijo, verjamem, da bodo fantje izpolnili svoj prvi cilj, torej preboj iz skupine, potem pa lahko reprezentanca, če bo rasla iz tekme v tekmo, premeša štrene marsikomu. Ob optimalnih predstavah, v katerih bi šla večina fantov še čez sebe, pa je vedno možen tudi kakšen čudež.

