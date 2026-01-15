Začenja se boj za evropsko krono, Slovenci bodo še malce počakali

Drevi se bo s tekmami v skupinah A in C začelo rokometno evropsko prvenstvo za moške, ki bo do 1. februarja potekalo na Danskem, Norveškem in Švedskem. Slovenska izbrana vrsta bo na EP igrala 15., nastope pa bodo varovanci selektorja Uroša Zormana začeli v petek proti Črni gori. Najprej bosta v danskem Herningu tekmi skupine A med Španijo in Srbijo (18.00) ter Nemčijo in Avstrijo (20.30), v skupini C pa bosta v Oslu dvoboja med Francijo in Češko (18.00) ter Norveško in Ukrajino (20.30).

Precej okrnjena slovenska reprezentanca bo v prvem skupinskem delu tekmovanja igrala v Oslu v skupini D, po dvoboju s Črnogorci pa sledijo še Švicarji (18. januar) in predstavniki Ferskih otokov (20.).

V primeru napredovanja, to si bosta zagotovili po dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine, Slovenijo v švedskem Malmöju med 22. in 28. januarjem čakajo še štirje obračuni s tekmeci iz skupine E in F.

Prvi favoriti prvenstva so Danci, eni od treh domačinov in aktualni štirikratni zaporedni svetovni prvaki ter olimpijski zmagovalci iz Pariza. Naslov iz Nemčije, kjer je Slovenija osvojila šesto mesto, branijo Francozi, a brez tedanjega najkoristnejšega igralca prvenstva in zdaj poškodovanega Nedima Remilija. Med glavne pretendente za odličja ob Dancih in Francozih sodijo še Švedi, Nemci in Islandci, v širšem krogu kandidatov pa so še Hrvati, Madžari, Portugalci, Norvežani in kljub okrnjeni sestavi tudi Slovenci. Ti so doslej najvišje na EP posegli pred domačimi navijači leta 2004, ko so bili srebrni.

Boji za kolajne se bodo s polfinalnima tekmama začeli v Herningu 30. januarja, dva dni kasneje pa sledita še tekmi za prvo in tretje mesto.

EP v rokometu 2026, 1. dan

Četrtek, 15. januar:

Lestvice:

Preberite še: