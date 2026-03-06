V ukrajinskem napadu na zasedeni polotok Krim je bilo ranjenih najmanj devet ljudi, dve osebi pa sta umrli v napadu na del regije Herson pod ruskim nadzorom, so danes sporočile proruske oblasti v obeh regijah. Rusija je medtem ponoči napadla ukrajinsko mesto Krivi Rog, kjer je bilo poškodovanih več deset stavb.

10.30 Ukrajinski napadi na Krim in Herson zahtevali žrtve

V ukrajinskem napadu na Krim je bila močno poškodovana petnadstropna stanovanjska stavba v pristaniškem mestu Sevastopol, je na omrežju Telegram sporočil ruski guverner polotoka Mihail Razvožajev. Dodal je, da je bilo ranjenih devet ljudi, med njimi trije otroci, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V napadu z droni na vas Oleški v delu južne ukrajinske regije Herson, ki je pod ruskim nadzorom, pa sta po navedbah tamkajšnjih oblasti umrli dve osebi, 12 jih je bilo ranjenih.

"Vsi so bili civilisti," je v objavi na Telegramu zatrdil proruski guverner Hersona Vladimir Saldo in Kijev obtožil namernega napada na civiliste, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ruske sile so medtem ponoči z droni napadle ukrajinsko industrijsko mesto Krivi Rog v regiji Dnipropetrovsk, pri čemer je bilo po navedbah ukrajinske strani poškodovanih okoli 30 stavb.

9.55 Zelenski grozi Orbanu zaradi blokade evropskega posojila Ukrajini

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek zaradi blokade 90 milijard evrov vrednega posojila EU za Kijev zagrozil, da bi lahko vojski dal naslov odgovorne osebe, da bi se ta z njo pogovorila, pri čemer je mislil na madžarskega premierja Viktorja Orbana. Kijev je medtem danes Budimpešto tudi obtožil, da je za talce vzela več Ukrajincev.

"Upamo, da ena oseba v Evropski uniji ne bo blokirala 90 milijard evrov in da bodo ukrajinski borci prejeli orožje. V nasprotnem primeru bomo naslov te osebe posredovali našim fantom, da jo pokličejo in se z njo pogovorijo v svojem jeziku," je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA dejal Zelenski.

Madžarska je bila do njegovih izjav kritična. "Te grožnje in izsiljevanje so presegli vse meje sprejemljivega. To je nezaslišano. /.../ Madžarske ni mogoče ustrahovati in ne bomo popustili izsiljevanju," je v četrtek na omrežju X zapisal tiskovni predstavnik madžarske vlade Zoltan Kovacs.

Orban pa je danes dejal, da se Ukrajina želi znebiti trenutne madžarske vlade, da bi se lahko oblikovala nova proukrajinska vlada, ki bi izpolnila zahteve Kijeva, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. Zagotovil je, da bo Madžarska uporabila vsa sredstva, da reši spor z Ukrajino, ki je ustavila dobavo ruske nafte. "Ustavili smo dobavo bencina Ukrajini, ne dobavljamo niti dizelskega goriva, še vedno dobavljamo električno energijo, ustavili pa bomo tudi prevoz blaga, ki je pomembno za Ukrajino, prek Madžarske, dokler ne bomo prejeli ukrajinskega soglasja za dobavo nafte," je dodal premier.

Odnosi med Madžarsko in Ukrajino so se v zadnjih mesecih še zaostrili zaradi ustavitve delovanja naftovoda Družba, po katerem na Madžarsko in Slovaško prihaja ruska nafta. Ukrajina je delovanje naftovoda ustavila konec januarja, in sicer po navedbah ukrajinske strani zaradi poškodb, ki so na infrastrukturi nastale v ruskem bombardiranju. Madžarska pa je blokirala dokončno potrditev pravne podlage za izplačilo 90 milijard evrov vrednega evropskega posojila Kijevu.

Spor med državama se je še nadaljeval tudi danes, ko je ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha obtožil Madžarsko, da je za talce vzela sedem ukrajinskih bančnih uslužbencev.

"Teh sedem Ukrajincev je zaposlenih v banki Oschadbank in so upravljali dva bančna avtomobila, s katerima so med Avstrijo in Ukrajino prevažali gotovino v okviru rednih storitev med državnimi bankami," je dejal. "Govorimo o tem, da Madžarska jemlje talce in krade denar. To je državni terorizem in izsiljevanje," je še zapisal na omrežju X.

Po navedbah Oschadbank so njeni uslužbenci, ki so bili pridržani, prevažali 40 milijonov dolarjev in devet kilogramov zlata. Dodala je, da signal GPS kaže, da so njihova vozila v središču Budimpešte "v bližini enega od madžarskih organov pregona", poroča francoska tiskovna agencija AFP.