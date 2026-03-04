Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

obtožbe droni napad prevoz utekočinjeni zemeljski plin Ukrajina tanker Rusija

Sreda, 4. 3. 2026, 12.56

30 minut

Vojna v Ukrajini

Rusija obtožila Ukrajino napada na tanker v Sredozemlju

Ukrajina pogosto napada ruske rafinerije nafte in drugo energetsko infrastrukturo, s čimer želi Moskvi onemogočiti sredstva za financiranje ruske invazije.

Ukrajina pogosto napada ruske rafinerije nafte in drugo energetsko infrastrukturo, s čimer želi Moskvi onemogočiti sredstva za financiranje ruske invazije.

Foto: X/@Osinttechnical

Rusija je danes obtožila Ukrajino, da je z brezpilotnimi letalniki napadla ruski tanker, ki je prevažal utekočinjeni zemeljski plin v Sredozemskem morju. Po navedbah libijskih oblasti je tanker potonil med Libijo in Malto. Posadko so rešili.

Pregled pomembnejših novic dneva:

12.45 Rusija obtožila Ukrajino napada na tanker v Sredozemlju

12.45 Rusija obtožila Ukrajino napada na tanker v Sredozemlju

Libijska uprava za pristanišča in pomorski promet je ponoči sporočila, da je tanker Arctic Metagaz potonil po "nenadnih eksplozijah" neznanega izvora, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Klic v sili s plovila so prejeli v torek zvečer, so še pojasnili in dodali, da je eksplozijam sledil obsežen požar, zaradi česar je plovilo potonilo v vodah med Libijo in Malto, približno 130 navtičnih milj (240 kilometrov) severno od pristanišča Sirta.

Rusko ministrstvo je sporočilo, da je tanker prevažal tovor iz severnoruskega pristanišča Murmansk in da je vseh 30 članov posadke na varnem.

Moskva je za incident obtožila Ukrajino in dejala, da so tanker napadli droni, ki so bili izstreljeni z libijske obale. Če bo to potrjeno, bo to po poročanju Reutersa prvi napad Ukrajine na ruski tanker za utekočinjeni zemeljski plin.

