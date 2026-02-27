V Moskvi naj bi se dokončno odločili, da v začetku aprila blokirajo dostop do Telegrama, ene najbolj uporabljanih komunikacijskih aplikacij v Rusiji, poroča ruski medij RBC, ki se sklicuje na pričevanje dveh oseb blizu Kremlja. V Moskvi si Telegram prizadevajo onemogočiti že dlje, ustanovitelja Telegrama Pavla Durova pa zdaj preiskujejo tudi zaradi morebitnih povezav s terorizmom.

Odločitev ruskih oblasti, da v začetku aprila blokirajo Telegram – o tem se je začelo šušljati že prejšnji teden –, je po navedbah virov moskovskega medija RBC dokončna, dostop do aplikacije pa bodo ruskim državljanom in državljankam predvidoma začeli onemogočati v začetku aprila.

Kot enega od glavnih razlogov za preprečevanje dostopa do Telegrama skoraj sto milijonom uporabnikom v Rusiji RBC navaja domnevno povečanje števila primerov kaznivih dejanj, ki jih zagrešijo na Telegramu rekrutirani storilci, med katerimi naj bi bile tudi mladoletne osebe.

Ruske oblasti kot enega od razlogov za blokado Telegrama navajajo številna kazniva dejanja, ki naj bi se dogajala s pomočjo platforme. Foto: Shutterstock

Ruski regulator telekomunikacij in medijev Roskomnadzor je določene funkcije Telegrama v Rusiji začel blokirati v začetku meseca, in sicer zato ker Telegram naj ne bi spoštoval ruske zakonodaje glede hrambe podatkov in omogočanja dostopa do podatkov, tudi šifriranih, ruskim državnim organom, če bi ti to zahtevali.

V Rusiji se z blokado Telegrama spogledujejo že dolgo, to so neuspešno poskusili storiti že v letih 2018 in 2020 (vir). Telegram, ki ga uporablja bistveno več kot polovica vseh prebivalcev Rusije, je v državi, kjer oblast uredniško politiko (nekaterim posredno) narekuje tako rekoč vsem medijem, ki kaj pomenijo, namreč ena od zadnjih utrdb svobode govora.

Vojakom, ki so povzdignili glas, za zdaj dovolijo vse

Telegram bodo do nadaljnjega brez omejitev še vedno lahko uporabljali ruski vojaki na fronti v Ukrajini, ki so po tem, ko je Roskomnadzor začel omejevati njegovo delovanje, močno povzdignili glas, saj je Telegram eden od njihovih glavnih komunikacijskih kanalov. Za zdaj še ni znano, ali jim bo to omogočeno tudi po aprilu, ko naj bi v Rusiji začela veljati blokada aplikacije.

Ruski vojaki na fronti v Ukrajini. Na zaslonu prenosnega računalnika je razviden uporabniški vmesnik aplikacije Telegram. Foto: VK.com / Vir neznan

O tem je v četrtek poročal tudi ruski spletni medij The Bell, ki trdi, da so ruske oblasti o načrtovani popolni prepovedi uporabe Telegrama že obvestile vse največje ruske ponudnike interneta in telefonije (vir).

"Stvari se lahko v naslednjem mesecu in pol še spremenijo, saj v ruski vladi na to zadevo ni povsem enotnega pogleda, a za zdaj imamo informacije, da bo s 1. aprilom uvedena popolna blokada Telegrama," so zapisali.

Ustanovitelju Telegrama očitajo terorizem

Ruski organi pregona so medtem sprožili tudi preiskavo Pavla Durova, ustanovitelja Telegrama, ki živi v Dubaju, ob ruskem pa ima tudi državljanstvi Francije in Združenih arabskih emiratov.

Pavel Durov, ustanovitelj Telegrama Foto: Guliverimage

Durov je po poročanju ruskih medijev osumljen pomoči pri terorističnih dejanjih, ki naj bi bila povezana s Telegramom. Kot je poročal ruski časopis Komsomolska pravda, Telegram pod vodstvom Durova ni ukrepal, ko so se po kanalih v aplikaciji širile ekstremistične in druge sporne vsebine, med drugim povezane s posnetki spolnih zlorab otrok, prepovedanimi drogami, pozivanju k samomorom.

Ustanovitelj Telegrama obtožbe zavrača in jih označuje za ruski izgovor za upravičevanje blokade Telegrama.