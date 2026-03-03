Sredi Sredozemlja gori ruska ladja. Kaj se dogaja?

Ruski tanker za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina Arctic Metagaz, ki je bil nazadnje v bližini Malte, je v plamenih, usoda posadke pa ni znana, poroča tiskovna agencija Reuters.

Eden od virov, s katerimi so govorili pri Reutersu, je ugibal, da je bila ladja, ki pluje pod rusko zastavo, morda tarča ukrajinskega napada s pomorskim dronom.

Zadnja znana lokacija tankerja Arctic Metagaz:

To se je v ne tako davni preteklosti že zgodilo – Ukrajinci so decembra lani sredi Sredozemskega morja z brezpilotnimi letali zadeli tanker Qendil, ki velja za eno od plovil tako imenovane ruske senčne flote.

Reutersov vir za svoje navedbe sicer ni predložil nobenih dokazov. V podjetju ​LLC SMP ​Techmanagement, ki upravlja tanker Arctic Metagaz, in ruskem proizvajalcu utekočinjenega zemeljskega plina Novatek dogodka še niso komentirali. Brez komentarja je za zdaj tudi varnostna služba Ukrajine.