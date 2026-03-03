Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Torek,
3. 3. 2026,
20.13

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,91

Natisni članek

Natisni članek
Mediteran Sredozemlje Rusija ladja požar

Torek, 3. 3. 2026, 20.13

1 ura, 24 minut

Sredi Sredozemlja gori ruska ladja. Kaj se dogaja?

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,91
Tanker, ladja | Zakaj gori tanker, ki pluje pod rusko zastavo, ni znano. Fotografija je simbolična. | Foto Grok/Fotografija je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Zakaj gori tanker, ki pluje pod rusko zastavo, ni znano. Fotografija je simbolična.

Foto: Grok/Fotografija je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Ruski tanker za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina Arctic Metagaz, ki je bil nazadnje v bližini Malte, je v plamenih, usoda posadke pa ni znana, poroča tiskovna agencija Reuters.

Eden od virov, s katerimi so govorili pri Reutersu, je ugibal, da je bila ladja, ki pluje pod rusko zastavo, morda tarča ukrajinskega napada s pomorskim dronom.

Zadnja znana lokacija tankerja Arctic Metagaz:

Tanker | Foto: Posnetek zaslona Foto: Posnetek zaslona

To se je v ne tako davni preteklosti že zgodilo – Ukrajinci so decembra lani sredi Sredozemskega morja z brezpilotnimi letali zadeli tanker Qendil, ki velja za eno od plovil tako imenovane ruske senčne flote.

Reutersov vir za svoje navedbe sicer ni predložil nobenih dokazov. V podjetju ​LLC SMP ​Techmanagement, ki upravlja tanker Arctic Metagaz, in ruskem proizvajalcu utekočinjenega zemeljskega plina Novatek dogodka še niso komentirali. Brez komentarja je za zdaj tudi varnostna služba Ukrajine.

Credible reports that ginormous Russian LNG (liquid natural gas) tanker Arctic Metagaz is on fire in Mediterranean. Reports suggest it was hit be a USV (uncrewed surface vessel) Whether Iran linked or Ukraine, very big implications for Russian war effort

[image or embed]

— H I Sutton (@covertshores.bsky.social) March 3, 2026 at 12:33 PM

Rusija, Moskva
Novice Bo Rusiji končno uspelo? "Odločitev je dokončna, začne se aprila."
Ukrajina kraterji
Novice Grozljivi prizori iz Ukrajine: skoraj vse je uničeno #video

Mediteran Sredozemlje Rusija ladja požar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.