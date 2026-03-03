Torek, 3. 3. 2026, 20.13
Sredi Sredozemlja gori ruska ladja. Kaj se dogaja?
Ruski tanker za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina Arctic Metagaz, ki je bil nazadnje v bližini Malte, je v plamenih, usoda posadke pa ni znana, poroča tiskovna agencija Reuters.
Eden od virov, s katerimi so govorili pri Reutersu, je ugibal, da je bila ladja, ki pluje pod rusko zastavo, morda tarča ukrajinskega napada s pomorskim dronom.
Zadnja znana lokacija tankerja Arctic Metagaz:
To se je v ne tako davni preteklosti že zgodilo – Ukrajinci so decembra lani sredi Sredozemskega morja z brezpilotnimi letali zadeli tanker Qendil, ki velja za eno od plovil tako imenovane ruske senčne flote.
Reutersov vir za svoje navedbe sicer ni predložil nobenih dokazov. V podjetju LLC SMP Techmanagement, ki upravlja tanker Arctic Metagaz, in ruskem proizvajalcu utekočinjenega zemeljskega plina Novatek dogodka še niso komentirali. Brez komentarja je za zdaj tudi varnostna služba Ukrajine.
Credible reports that ginormous Russian LNG (liquid natural gas) tanker Arctic Metagaz is on fire in Mediterranean. Reports suggest it was hit be a USV (uncrewed surface vessel) Whether Iran linked or Ukraine, very big implications for Russian war effort— H I Sutton (@covertshores.bsky.social) March 3, 2026 at 12:33 PM
[image or embed]