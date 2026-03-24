Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je po nedavnem razkritju priznal pogovore z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom med srečanji zunanjih ministrov EU in to označil za običajno diplomatsko prakso. Pred in po zasedanjih se pogovarja s kolegi iz več držav, je dodal. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas napoveduje pogovor z njim.

"Pred in po zasedanjih Sveta Evropske unije govorim ne le z ruskim zunanjim ministrom, ampak tudi z ameriškim, turškim, izraelskim, srbskim in drugimi partnerji," je na predvolilnem zborovanju v kraju Keszthely v ponedeljek zvečer dejal Szijjarto, ki ga med drugim povzema spletni portal Politico.

Szijjarto o temah, o katerih se pogovarja

"Situacija je taka, da se v Evropski uniji sprejemajo številne odločitve, ki vplivajo na odnose in sodelovanje Madžarske z drugimi državami zunaj EU," je dejal in dodal, da za to gre pri zunanji politiki. "Morda govorim grobo, ampak pri diplomaciji gre za naše pogovore z voditelji drugih držav," je dejal.

Med odločitvami, ki jih sprejema EU in imajo neposreden vpliv na odnos Madžarske s partnerji zunaj povezave, je po poročanju portala Euronews izpostavil energijo, avtomobilsko industrijo in varnost.

Szijjarto naj bi izdajal zaupne informacije Rusom

Njegove izjave sledijo poročanju ameriškega časnika Washington Post minuli konec tedna, da naj bi Rusom izdajal zaupne informacije o vsebini zasedanj ministrov ali voditeljev članic EU. Za pogovore z ruskim kolegom naj bi izkoristil odmore med srečanji.

V odziv na Szijjartove ponedeljkove izjave je tiskovna predstavnica Evropske komisije danes napovedala, da bo visoka zunanjepolitična predstavnica Kaja Kallas glede tega v stiku z njim. Foto: Reuters

Na Madžarskem so poročanje sprva označili za lažne novice, tudi Szijjarto, ki se je s tovrstno obtožbo odzval na navedbe poljskih predstavnikov, da jih to ne bi presenetilo. Madžarski minister za evropske zadeve Janos Boka je menil, da se te navedbe širijo v odziv na krepitev podpore Fideszu pred volitvami.

Kaja Kajas bo govorila s Szijjartom

V Bruslju so že v ponedeljek izrazili zaskrbljenost nad poročili, češ da je zaupanje v odnosih med državami članicami ter med njimi in institucijami ključnega pomena za delovanje EU. Od madžarske vlade pričakujejo pojasnila, so dodali.

V odziv na Szijjartove ponedeljkove izjave je tiskovna predstavnica Evropske komisije danes napovedala, da bo visoka zunanjepolitična predstavnica Kaja Kallas glede tega v stiku z njim. "Visoka predstavnica pričakuje, da se vedno spoštuje pravna dolžnost lojalnega sodelovanja, in vse države članice morajo podpreti Unijo pri doseganju teh ciljev ter se izogibati dejanjem, ki bi lahko to spodkopala," je dodala.