Švedska: Dron je bil verjetno ruski. Kremelj: To je absurdno.

Švedska vojska je pred dnevi prestregla dron, ki so ga opazili v bližini francoske letalonosilke Charles de Gaulle, zasidrane v švedskem pristanišču Malmö. Švedski obrambni minister Pal Jonson je v četrtek dejal, da je bil dron verjetno ruskega izvora. V Kremlju so te trditve danes označili za absurdne.

Jonson je za švedski televizijski kanal SVT dejal, da je dron verjetno prišel iz Rusije, saj je bilo v času, ko so ga opazili, v neposredni bližini rusko vojaško plovilo. "Najverjetneje obstaja močna povezava med ruskim vojaškim plovilom in tem dronom," je povedal.

Švedske oborožene sile preiskujejo incident, ki se je zgodil v sredo v ožini Öresund med Švedsko in Dansko, približno 13 kilometrov od letalonosilke Charles de Gaulle. Ta je v sredo prvič priplula na Švedsko in naj bi sodelovala v vojaških vajah zveze Nato na območju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kaj se je zgodilo z dronom, ni znano

Švedska mornariška ladja je opazila dron in ga skušala onesposobiti z uporabo elektronskih signalov, da bi prekinila povezavo med letalnikom in njegovim upravljavcem, preden so z njim izgubili stik. Kaj se je zgodilo z dronom, ni znano, po besedah Jonsona pa je ruska ladja nato odplula proti Baltskemu morju.

Francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot je sicer danes po poročanju AFP dejal, da bi dron, če bi bil ruski, predstavljal provokacijo. "Če je bil ta incident res ruskega izvora, kot namiguje (švedski) obrambni minister, je edini sklep, ki ga lahko izpeljem, ta, da gre za smešno provokacijo," je izjavil med novinarsko konferenco na letalonosilki v Malmöju.

Kremelj: To je absurdno

Kremelj je trditve Švedske, da naj bi bil dron ruski, danes zavrnil kot absurdne. Da je "dron ruski preprosto zato, ker je bila v bližini ruska ladja, potem je ta izjava popolnoma absurdna", je sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Dodal je, da ni seznanjen s podrobnostmi incidenta.

Številne evropske države, med njimi Danska, Poljska in Nemčija, so lani poročale o preletih dronov, opaženih nad občutljivimi lokacijami, kot so vojaški objekti in letališče, ali v njihovi bližini. Nekateri politiki so odgovornost za incidente pripisali Rusiji, ki da izvaja operacije hibridnega vojskovanja.

V luči teh incidentov je nemški bundestag v četrtek potrdil spremembe zakona o letalski varnosti, ki omogočajo obrambo pred droni in nemški vojski dajejo več pooblastil.

Novela izrecno določa, da lahko bundeswehr nudi pomoč pri obrambi pred droni in v izjemnih okoliščinah dron tudi sestreli, vendar le kot skrajni ukrep, če obstaja verjetnost, da bo dron uporabljen "proti človeškemu življenju ali kritičnemu objektu".

Sprememba je bila po poročanju nemške tiskovne agencije dpa potrebna, ker ustava močno omejuje uporabo nemških oboroženih sil v državi v mirnem času.