Madžari izključeni iz pogovorov EU, naskrivaj obveščali Ruse: "To je absurd"

Evropska unija je Madžarsko izključila iz občutljivih pogovorov zaradi strahu pred uhajanjem informacij v Rusijo, poroča Politico. Odločitev je Evropska unija sprejela, potem ko je bil madžarski zunanji minister Peter Szijjártó obtožen, da je Moskvi posredoval informacije iz zaprtih pogovorov. Tako Szijjártó kot madžarski minister za evropske zadeve János Bóka navedbe zanikata: "Gre za lažne novice, zasnovane kot obupan odziv na to, da je Orbanova stranka Fidesz pridobila zagon v volilni kampanji," je dejal Boka, Szijarto pa: "To so teorije zarote, ki so bolj absurdne kot karkoli".

Poljski premier Donald Tusk je opozoril, da sumi, da vlada Viktorja Orbána informacije Evropske unije deli z Rusijo. Zato EU omejuje pretok zaupnega gradiva Madžarski, voditelji pa se odslej srečujejo v manjših skupinah. Skrbi jih, da bi Budimpešta posredovala občutljive informacije Kremlju.

EU se sicer na nov sklop obtožb zoper Madžarsko ne bo uradno odzvala, saj bi to lahko vplivalo na madžarske volitve, ki bodo 12. aprila, je povedalo pet evropskih diplomatov in uradnikov.

Evropska komisija je v ponedeljek dejala, da so poročila "zelo zaskrbljujoča" in pozvala Madžarsko, naj posreduje "pojasnila" o svoji komunikaciji z Moskvo. "Novica, da Orbánovi ljudje Moskvo podrobno obveščajo o sejah Sveta EU, ne bi smela nikogar presenetiti," je v nedeljo na X zapisal poljski premier Donald Tusk, ki je na volitvah podprl madžarskega opozicijskega voditelja Pétra Magyarja.

Madžarski zunanji minister Szijjarto med odmori obveščal Lavrova

Washington Post je v sobotnem poročilu zapisal, da je Orbánova vlada med vojno v Ukrajini vzdrževala tesne stike z Moskvo, zunanji minister Péter Szijjártó pa je odmore med srečanji z drugimi državami članicami izkoristil za obveščanje svojega ruskega kolega Sergeja Lavrova.

Nekdanji litovski zunanji minister Gabrielius Landsbergis, ki se je pogosto udeleževal sej Sveta, kjer je bil prisoten Szijjártó, je za Politico povedal, da so ga že leta 2024 opozorili, da bi Madžarska lahko posredovala informacije Rusiji. Zato Ladsbergis nekaterih informacij ob prisotnosti Szijjarta ni razril. "Govorili smo le formalne stvari, kasneje pa smo se brez Madžarske pogovarjali o dosegljivih ciljih vrha," je dejal.

Izključitev Madžarske

Bukareška skupina devetih, gre za klub držav na vzhodnem krilu vojaškega zavezništva, naj bi celo razmišljala, da bi naslednje leto izključila Budimpešto iz zavezništva zaradi neuspeha pri dogovoru o podpori Ukrajini.

Madžari ogorčeni: "Gre za lažne novice, teorije zarote"

Madžarski minister za evropske zadeve János Bóka je za Politico komentiral, da gre za "lažne novice", zasnovane kot "obupan odziv na to, da je Orbanova stranka Fidesz pridobila zagon v volilni kampanji. Toda madžarski narod se ne bo pustil prevarati," je dejal.

Szijjártó je zavrnil vsebino članka Washington Posta in medije obtožil, da predstavljajo "teorije zarote, ki so bolj absurdne kot karkoli".

Opozicija: Ta človek ni izdal le lastne države, ampak tudi Evropo

Pet diplomatov je dejalo, da jih novica ne preseneča, vendar da bo kakršenkoli formalen odziv odvisen od tega, ali bo Orbán aprila ponovno izvoljen. Kljub temu da v anketah zaostaja za madžarsko Tiszo, ki jo vodi Peter Magyar, je madžarski premier v petek za Politico povedal, da bi si zagotovo lahko zagotovil še en mandat.

"Dejstvo, da madžarski zunanji minister, tesen prijatelj ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, Rusom poroča praktično iz minute v minuto z vsakega srečanja EU, je čista izdaja," je Magyar dejal na predvolilnem shodu čez vikend. "Ta človek ni izdal le lastne države, ampak tudi Evropo," je dodal.