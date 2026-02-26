Rusi nad Ukrajince z grozljivim novim orožjem: "Gre za resnično grožnjo, samo še slabše bo"

Ukrajinski uradniki poročajo, da je ruski FPV dron, ki ga upravljajo prek optičnega kabla, dosegel severno obrobje Harkova, kar pomeni veliko grožnjo za drugo največje mesto v Ukrajini.

Svetovalec ukrajinskega obrambnega ministra in strokovnjak za vojaško radijsko tehnologijo Sergej Breskrestnov je dejal, da incident predstavlja "resnično grožnjo". Dodal je, da bodo za situacijo potrebne tehnološke rešitve, in opozoril, da zaznavanje na podlagi elektronskega izvidovanja ne bo delovalo proti dronom, ki jih upravljajo prek optičnega kabla.

Po njegovih besedah ​​bi radar lahko pomagal, vendar ne bi bil celovita rešitev proti nizkoletečim FPV dronom. Izjavil je, da bi morala Ukrajina razmisliti tudi o akustičnem spremljanju za zagotavljanje zgodnjih opozoril.

Prvi napad s FPV droni v Harkovu

Prvi tak napad se je nedavno zgodil v Harkovu, kjer je FPV dron trčil v drevo. V ločeni izjavi je Beskrestnov dejal, da je videl tudi videoposnetek, ki so ga objavili ruski viri. V njem so zagrozili, da bodo za napade pogosteje uporabljali tovrstno orožje.

Ukrajinske oblasti in lokalni mediji tako že poročajo o vse večjem številu napadov FPV dronov v Harkovski oblasti, vključno z napadi na civilna vozila in prebivalce v obmejnih naseljih.

Grozljivo novo orožje

Za razliko od standardnih dronov, ki se zanašajo na radijsko komunikacijo, so novi droni FPV, ki so z operaterji povezani z optičnimi vlakni, skoraj popolnoma imuni na elektronske motnje. Prav tako se izognejo oviram, kot so hribi ali stavbe, ki bi lahko blokirale radijske signale. Čeprav imajo slabosti, kot sta omejen doseg, ki ga določa dolžina kabla, in zmanjšana okretnost, jih njihova odpornost naredi izjemno nevarne, se njihov doseg nenehno povečuje.

Obe strani v konfliktu sta razvili drone z optičnimi vlakni, ki lahko teoretično dosežejo do 40 kilometrov, čeprav se v operativni uporabi večinoma uporabljajo različice s krajšim dosegom.

Strokovnjak ob tem ukrajinske voditelje poziva, naj sprejmejo nove obrambne ukrepe. "Vsa naselja na tem območju bi morala ceste zapreti z mrežami proti dronom," je predlagal. Gre za ukrep, ki so ga najprej uvedli Rusi, kasneje pa so ga prevzeli Ukrajinci, ki so ustvarili 'tunele' iz mrež za zaščito vojaških vozil. Poleg tega poziva k omejitvam gibanja civilistov in k evakuaciji. "Samo še slabše bo, ker tehnologija ne miruje," je zatrdil.

Imajo tudi pomanjkljivosti

Kljub svojim prednostim ima tudi ta tehnologija, torej FPV droni, omejitve. Dodatna teža velikih tuljav kablov namreč upočasni drone in jih naredi manj okretne. Vremenske razmere, kot je veter, lahko znatno zmanjšajo njihov učinkovit doseg, je pojasnil Andrij Hirčenjuk, vodja ukrajinskega inkubatorja obrambne tehnologije Brave1.

Kljub temu obe strani tekmujeta v povečanju dosega. "To je zelo podobno igri mačke z mišjo, inovacije pa zelo, zelo hitro izboljšajo doseg," je dejal Hirčenjuk. Priznal je, da je bila Rusija sprva hitrejša pri razvoju tehnologije, vendar je dejal, da Ukrajina hitro zmanjšuje vrzel. "Trenutno več kot 35 ukrajinskih podjetij gradi optične brezpilotne letalnike. Zdaj smo primerljivi z Rusijo. Raven 40 kilometrov je v celoti dosežena in deluje," je sklenil.