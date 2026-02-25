V nekdanjem berlinskem nacističnem zaklonišču stalna razstava o vojni v Ukrajini

V nekdanjem nacističnem zaklonišču v Berlinu iz leta 1943, ki je zdaj spremenjen v zasebni muzej, poimenovan Berlin Story Bunker, so v torek, ob četrti obletnici ruske invazije na Ukrajino, odprli stalno razstavo o vojni v Ukrajini, da bi tako predvsem med Nemci ohranili nadaljnjo podporo uradnemu Kijevu.

7.22 V Varnostnem svetu ZN pozivi h končanju vojne v Ukrajini

Varnostni svet ZN se je v torek sešel na zasedanju ob obletnici začetka vojne v Ukrajini. Na srečanju so se vrstili pozivi Rusiji, naj preneha z agresijo, niso pa sprejeli konkretnih ukrepov. Generalna podsekretarka ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo je poudarila, da mora mednarodna skupnost uporabiti vsa diplomatska sredstva, da doseže mir.

"Vojna ostaja madež na naši kolektivni vesti. Uničila je življenja, opustošila skupnosti in poglobila nestabilnost v regiji in svetu," je dejala. Po njenih besedah je v vojni v Ukrajini doslej umrlo najmanj 15.000 civilistov, 41.000 jih je bilo ranjenih, več milijonov ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove. Poudarila je tudi, da je Rusija sredi zime okrepila napade na ukrajinski energetski sistem.

Vojna neposredno ogroža varnost in zaščito ukrajinskih jedrskih objektov, zato se mora igra jedrske rulete nemudoma končati, je poudarila. Ob tem je spomnila, da je Varnostni svet ZN natanko pred letom dni sprejel resolucijo s pozivom k hitremu koncu spopadov.

Generalna skupščina je na izrednem zasedanju pred tem sprejela resolucijo v podporo trajnemu miru v Ukrajini kljub poskusu ZDA, da se iz nje črta besedilo, ki ponovno potrjuje suverenost Ukrajine in poziva k celovitemu miru v skladu z mednarodnim pravom in Ustanovno listino ZN.

Varnostni svet ZN zaradi ruske pravice do veta ni sprejel ukrepa, vrstili pa so se pozivi Moskvi, naj preneha z nasiljem.

Estonski predstavnik je dejal, da si Rusija prizadeva podjarmiti celotno Ukrajino in strmoglaviti varnostno arhitekturo Evrope, da bi obrnila razpad Sovjetske zveze - pravi vzrok tega konflikta. Pozval je k takojšnjemu in brezpogojnemu premirju ter dejal, da je Ukrajina pripravljena na mir.

Češki zunanji minister Petr Macinka je dejal, da Rusija skuša risati nove meje s tanki in opozoril, da pomirjanje agresije le odlaga naslednji konflikt.

Namestnica ukrajinskega zunanjega ministra Mariana Betsa je dejala, da je invazija Rusije vojna proti mednarodnemu redu, ki temelji na pravilih. Pozvala je k strožjim sankcijam, zračni obrambi in zavezujočim varnostnim jamstvom ter izmenjavi ujetnikov.

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je Evropo obtožil, da ovira mir in za težave obtožil neonaciste. Trdil je, da je sprememba oblasti leta 2014 v Kijevu prinesla neonacistični režim, nihče pa ne omenja zločinov nad Rusi v Ukrajini.

Predstavnica ZDA je pozvala k pogajanjem in poudarila, da vojaška sila nikoli ne bo rešila tega konflikta. Kitajsko je obtožila, da omogoča nadaljevanje vojne skupaj s Severno Korejo, ki krši resolucije Varnostnega sveta ZN s prodajo orožja Rusiji.

6.38 V nekdanjem berlinskem nacističnem zaklonišču stalna razstava o vojni v Ukrajini

Cilj razstave je ozavestiti javnost o fizični realnosti konflikta, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal muzejski kustos Wieland Giebel.

V muzeju, nekdanjem protiletalskem zaklonišču iz druge svetovne vojne v nemški prestolnici, so za razstavo zbrali orožje in druge predmete, ki so jih prinesli z bojišč, ter različna pričevanja o vojni.

V razstavnih prostorih je med drugim na ogled okoli 20 razbitin ruskih dronov, ki s stropa visijo nad avtomobilom, uničenim v eksploziji bombe. Vozilo so na razstavo prepeljali iz Hersona na jugu Ukrajine – mesta, ki ga je ruska vojska zasedla leta 2022, preden ga je ukrajinska vojska ponovno osvojila, in je še vedno pod nenehnim ruskim obstreljevanjem.

Prek osebnih pričevanj razstava poskuša vzpostaviti tudi povezavo z nemškimi obiskovalci, kot je na primer citat preživelega holokavsta Romana Schwarzmana: "Hitler me je hotel ubiti, ker sem Jud; Putin me hoče ubiti, ker sem Ukrajinec."

Razstavo o vojni v Ukrajini so dodali že obstoječima stalnima razstavama, ki se osredotočata na nacizem in Nemčijo od leta 1945 do danes.

"Obiskovalci Nemčije si ne morejo zares predstavljati, kakšna je vojna – mi jim jo želimo predstaviti," je še povedal Giebel, ki je prepričan, da bi Ukrajina morala še naprej prejemati podporo Nemčije in širše Evropske unije, zlasti v obliki dobave orožja.

Nemčija je ena od ključnih podpornic Ukrajine, je največja dobaviteljica orožja Kijevu v Evropi in pomembna diplomatska zaveznica. Prav tako gosti okoli 1,3 milijona ukrajinskih beguncev.

Zasebni berlinski muzej je javnost nase opozoril že na prvo obletnico vojne v Ukrajini, ko je pred ruskim veleposlaništvom v Berlinu razstavil razbitino uničenega tanka, ki so ga pripeljali iz predmestja Kijeva.

Rusija je invazijo na Ukrajino začela 24. februarja 2022.