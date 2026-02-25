Stopnjevanje konflikta z Ukrajino: Orban aktiviral vojsko

Madžarski premier Viktor Orban je danes dejal, da Ukrajina načrtuje motnje v madžarskem energetskem sistemu, in ukazal razporeditev vojske okoli kritične infrastrukture.

Odnosi z Ukrajino so izredno napeti zaradi prekinitve dobave prek naftovoda Družba, ki rusko surovo nafto prek Ukrajine dobavlja na Madžarsko in Slovaško – obe državi za dolgotrajno prekinitev oskrbe svojih rafinerij krivita Kijev, poroča index.hr.

Ukrajina: Izpad zaradi ruskega napada

Kijev trdi, da je izpad povzročil napad ruskega brezpilotnega letala, ki je zadel opremo cevovoda v zahodni Ukrajini. Orban je po seji sveta za nacionalno varnost dejal, da Madžarska že od 27. januarja ni prejela nafte po cevovodu Družba.

"Glede na vse informacije je jasno, da ta prekinitev nima nobene zveze s tehničnimi, temveč s političnimi razlogi. Na ta način ukrajinska vlada izvaja pritisk na Madžarsko in Slovaško," je dejal Orban.

Orban: Ukrajina bo naredila še več potez, angažiral sem vojsko

Dodal je, da informacije sveta za nacionalno varnost kažejo, da bo "Ukrajina storila še več korakov za motenje madžarskega energetskega sistema".

"Zato sem odredil povečano zaščito energetske infrastrukture. To pomeni namestitev vojakov in opreme okoli ključnih energetskih objektov," je dejal Orban.

Uvedli so prepoved letov dronov na meji

Madžarski premier je prav tako uvedel prepoved letov z droni v okrožju Szabolcs-Szatmar-Bereg na madžarski strani meje z Ukrajino. "Madžarska se ne bo pustila izsiljevati," je dejal Orban. Težke besede prihajajo v času, ko je politično ozračje v državi izredno napeto, saj bodo 12. aprila potekale volitve, na katerih Orban kandidira za ponovno izvolitev.

Raziskava podjetja Median, znanega po natančnih napovedih, je pokazala, da je madžarska desno-sredinsko opozicijska stranka Tisza februarja povečala svojo prednost pred Orbanovim Fideszom. Orban obtožuje Ukrajino, da poskuša povzročiti kaos na Madžarskem pred volitvami in vplivati ​​na madžarsko notranjo politiko z energetsko destabilizacijo.

Orban gre na vse ali nič

Politični analitiki ocenjujejo, da se je Orban za odprt konflikt z Brusljem in Kijevom odločil za oživitev neuspešne volilne kampanje. Toda poskus, da bi glavnega tekmeca Péterja Magyarja prikazali kot podaljšano roko Bruslja in Kijeva, ne prinaša želenih rezultatov, piše Politico.

Orban, ki je na oblasti že 15 let, v anketah pred volitvami zaostaja za Magyarom. Namesto da bi branil lastno uspešnost, je sprožil napad na dva svoja dolgoletna zunanjepolitična nasprotnika: Bruselj in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, je ocenil Politico.