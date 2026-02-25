Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Sreda,
25. 2. 2026,
15.14

Osveženo pred

1 ura, 36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,45

Natisni članek

Natisni članek
Ukrajina Madžarska Viktor Orban

Sreda, 25. 2. 2026, 15.14

1 ura, 36 minut

Stopnjevanje konflikta z Ukrajino: Orban aktiviral vojsko

Avtor:
P. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,45
Viktor Orban, madžarski premier | Politični analitiki ocenjujejo, da se je Orban za odprt konflikt z Brusljem in Kijevom odločil za oživitev neuspešne volilne kampanje. | Foto Gulliverimage

Politični analitiki ocenjujejo, da se je Orban za odprt konflikt z Brusljem in Kijevom odločil za oživitev neuspešne volilne kampanje.

Foto: Gulliverimage

Madžarski premier Viktor Orban je danes dejal, da Ukrajina načrtuje motnje v madžarskem energetskem sistemu, in ukazal razporeditev vojske okoli kritične infrastrukture.

Odnosi z Ukrajino so izredno napeti zaradi prekinitve dobave prek naftovoda Družba, ki rusko surovo nafto prek Ukrajine dobavlja na Madžarsko in Slovaško – obe državi za dolgotrajno prekinitev oskrbe svojih rafinerij krivita Kijev, poroča index.hr.

Ukrajina: Izpad zaradi ruskega napada

Kijev trdi, da je izpad povzročil napad ruskega brezpilotnega letala, ki je zadel opremo cevovoda v zahodni Ukrajini. Orban je po seji sveta za nacionalno varnost dejal, da Madžarska že od 27. januarja ni prejela nafte po cevovodu Družba.

"Glede na vse informacije je jasno, da ta prekinitev nima nobene zveze s tehničnimi, temveč s političnimi razlogi. Na ta način ukrajinska vlada izvaja pritisk na Madžarsko in Slovaško," je dejal Orban.

Orban: Ukrajina bo naredila še več potez, angažiral sem vojsko

Dodal je, da informacije sveta za nacionalno varnost kažejo, da bo "Ukrajina storila še več korakov za motenje madžarskega energetskega sistema".

"Zato sem odredil povečano zaščito energetske infrastrukture. To pomeni namestitev vojakov in opreme okoli ključnih energetskih objektov," je dejal Orban.

Uvedli so prepoved letov dronov na meji

Madžarski premier je prav tako uvedel prepoved letov z droni v okrožju Szabolcs-Szatmar-Bereg na madžarski strani meje z Ukrajino. "Madžarska se ne bo pustila izsiljevati," je dejal Orban. Težke besede prihajajo v času, ko je politično ozračje v državi izredno napeto, saj bodo 12. aprila potekale volitve, na katerih Orban kandidira za ponovno izvolitev.

Raziskava podjetja Median, znanega po natančnih napovedih, je pokazala, da je madžarska desno-sredinsko opozicijska stranka Tisza februarja povečala svojo prednost pred Orbanovim Fideszom. Orban obtožuje Ukrajino, da poskuša povzročiti kaos na Madžarskem pred volitvami in vplivati ​​na madžarsko notranjo politiko z energetsko destabilizacijo.

Orban gre na vse ali nič

Politični analitiki ocenjujejo, da se je Orban za odprt konflikt z Brusljem in Kijevom odločil za oživitev neuspešne volilne kampanje. Toda poskus, da bi glavnega tekmeca Péterja Magyarja prikazali kot podaljšano roko Bruslja in Kijeva, ne prinaša želenih rezultatov, piše Politico.

Orban, ki je na oblasti že 15 let, v anketah pred volitvami zaostaja za Magyarom. Namesto da bi branil lastno uspešnost, je sprožil napad na dva svoja dolgoletna zunanjepolitična nasprotnika: Bruselj in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, je ocenil Politico.

Robert Fico Viktor Orban
Novice Stopnjevanje konflikta Slovaške in Madžarske z Ukrajino: Izklopili vam bomo elektriko
Kijev, Ukrajina
Novice Rusija silovito napadla Ukrajino
Viktor Orban
Novice Temačna prerokba za Orbana: se zgodovina ponavlja?
Ukrajina Madžarska Viktor Orban
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.