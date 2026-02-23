Zelenski: Verjamem, da je Putin že začel tretjo svetovno vojno

V novih napadih Rusije na Ukrajino so ponoči, dan pred četrto obletnico začetka vojne, umrli trije ljudje, več drugih je bilo ranjenih, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile regionalne oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je med tem za britansko televizijo BBC dejal, da verjame, da je ruski predsednik Vladimir Putin že začel tretjo svetovno vojno. Edini odgovor je močan vojaški in gospodarski pritisk, da bi Putina prisilili k umiku, je povedal v pogovoru pred četrto obletnico ruskega napada na Ukrajino.

"Verjamem, da jo je Putin že začel. Vprašanje je, koliko ozemlja bo lahko zasegel in kako ga ustaviti," je Zelenski dejal v pogovoru, ki ga je BBC objavil v nedeljo pozno zvečer po londonskem času.

Zelenski je prepričan, da želi Rusija "svetu vsiliti drugačen način življenja in spremeniti življenja, ki so si jih ljudje izbrali sami". Pri tem je opozoril, da sta "ustavitev Putina danes in preprečitev okupacije Ukrajine zmaga za ves svet", ker se Putin ne bo ustavil pri Ukrajini.

Ukrajinski predsednik je še dejal, da za svojo državo računa na zanesljiva varnostna jamstva ZDA, ki niso odvisna izključno od volje ameriškega predsednika, temveč jih mora odobriti tudi kongres.

"Kot predsedniki imamo določene mandate," je Zelenski odgovoril na vprašanje, ali zaupa predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. "Želimo si jamstva za 30 let, na primer. Predsedniki se menjajo, institucije pa ostanejo," je pojasnil.

Zelenski je tudi poudaril, da je dolgoročni cilj ponovno zavzeti vsa ozemlja, ki jih je Rusija zasedla od začetka vojne 24. februarja 2022, in se vrniti na meje Ukrajine, določene leta 1991, ko je Ukrajina postala neodvisna. To je po njegovem mnenju le vprašanje časa, vendar trenutno ni mogoče.

V intervjuju je Zelenski, čigar petletni mandat se je že iztekel, pustil odprto vprašanje, ali bo na morebitnih novih volitvah ponovno kandidiral za predsednika. V vsakem primeru bi bila pred volitvami potrebna zanesljiva varnostna jamstva, da bi preprečili manipulacijo in trajno zaščitili Ukrajino pred ruskimi ambicijami po priključitvi, je dejal.

Posnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, prikazujejo močne detonacije po več delih Rusije, medtem ko priče pravijo, da so veliki deli Belgoroda ostali v temi.

Sinoči so v Belgorodu v Rusiji odjeknile močne eksplozije, tamkajšnje oblasti pa trdijo, da je bilo mesto tarča obsežnega raketnega napada, ki je povzročil znatno škodo na infrastrukturi. Hkrati so poročali tudi o napadih na energetsko in naftno infrastrukturo v drugih delih Rusije, piše Kyiv Independent.

Lights out in Belgorod again following a Ukrainian strike on a substation pic.twitter.com/oKZyswjwTR — Woofers (@NotWoofers) February 22, 2026

Guverner belgorodske regije Vjačeslav Gladkov je dejal, da so zaradi poškodb energetskih obratov v mestu zaznali prekinitve v oskrbi z elektriko, vodo in ogrevanjem. Posnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, prikazujejo močne detonacije po mestu, medtem ko priče pravijo, da so veliki deli Belgoroda ostali v temi, edini vir svetlobe pa so bili avtomobilski žarometi.

Gladkov je povedal, da so na kraju dogodka reševalne službe in da bo obseg škode določen pozneje. Po njegovih besedah ​​so bile v napadih poškodovane stanovanjske stavbe, socialna ustanova in več zasebnih hiš.

Regionalne oblasti so poročale tudi o napadih z droni, ki so poškodovali opremo v industrijskem podjetju, v bližnji vasi pa je bila poškodovana ženska. Zaradi poškodb zaradi eksplozije in šrapnelov je bila hospitalizirana.

Poleg Belgoroda so prebivalci ruskih mest Saratov in Engels ponoči poročali tudi o več eksplozijah, poroča neodvisni ruski Telegramov kanal Astra. V Tatarstanu so prebivalci Almetjevska poročali o novih detonacijah in požaru v mestu, vendar o teh incidentih še ni uradnih in podrobnejših informacij.

Po poročanju Telegramovega kanala Exilenova+ je bila napadena tudi črpalna postaja Kaleikino v Tatarstanu. Gre za obrat, ki pripada podjetju Transneft-Prikamje in predstavlja eno ključnih vozlišč v ruskem sistemu glavnih naftovodov, torej pomembno točko pri transportu nafte skozi državo.

The "Kaleikino" oil pumping station in 🇷🇺 Tatarstan, one of the main stations for the "Druzhba" oil pipeline, was hit at night. 🔥🔥🔥



First and foremost, it was responsible for critical pressure and the uninterrupted pumping of raw materials.



Eat shit @PM_ViktorOrban 👏 pic.twitter.com/DdhlPm0bjG — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) February 23, 2026

Ukrajinska vojska se o domnevnih napadih še ni izrekla, informacij pa v času objave ni bilo mogoče neodvisno potrditi.

Spomnimo, da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski že septembra opozoril, da se bo Ukrajina maščevala z napadi na ruski energetski sektor, če bo Moskva še naprej ciljala ukrajinsko elektroenergetsko omrežje.

Rusija je v zadnjih tednih okrepila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, ki so pogosto usmerjeni na elektroenergetsko omrežje, plinske elektrarne in ogrevalne sisteme, saj v državi vztrajajo temperature pod ničlo.

Policistka je bila ubita, 24 ljudi pa je bilo ranjenih, potem ko je v Lvovu v zahodni Ukrajini razneslo več eksplozivnih naprav, je v nedeljo sporočila policija. Za napad je predsednik Volodimir Zelenski okrivil Rusijo.

"Predhodno je bilo ugotovljeno, da so bile detonirane improvizirane naprave," je policija sporočila na Telegramu.

Nadzorne kamere so v Lvovu posnele osumljenko, ki je eksploziv namestila v koš za smeti. Foto: X/@Siegfri41835106

Župan Lvova Andrij Sadovi je incident na Telegramu opisal kot teroristično dejanje in dejal, da je bila ubita 23-letna policistka. Dvanajst ljudi je še vedno v bolnišnici, stanje dveh je resno, je dejal.

Minister za notranje zadeve Ihor Klimenko je izjavil, da je bila v okviru preiskave pridržana ena ženska.

Policija je navedla, da se je prva eksplozija zgodila, ko je patrulja prispela na kraj vloma v trgovino, druga eksplozija pa je odjeknila nekoliko kasneje.

Foto: Reuters Foto: Reuters

V videonagovoru ponoči je Zelenski obtožil Rusijo, da stoji za napadom, in dejal, da so bili napadalci rekrutirani prek spleta. Ukrajinske obveščevalne službe menijo, da bo Rusija "še naprej izvajala takšne napade, resne napade na Ukrajince. Ljudi moramo zaščititi," je dejal Zelenski.

Ta teden sicer mineva štiri leta od začetka napada na Ukrajino.

Dva človeka sta umrla v regiji Odesa na jugu Ukrajine, kjer so ruski droni zadeli tako industrijsko, energetsko kot civilno infrastrukturo, je na Telegramu sporočil regionalni guverner Oleg Kiper. Še najmanj trije ljudje so bili v napadih ranjeni.

V mestu Zaporožje na jugovzhodu države je bil po navedbah tamkajšnjega guvernerja Ivana Fedorova v napadu drona na industrijska poslopja ubit en človek, še eden pa ranjen.

Yet another terrorist Russian attack on Ukraine - there are dead and injured.



▪️ Odesa region



Two people were killed and three others were injured.



Russia attacked industrial, energy, and civilian infrastructure facilities with drones. Production and warehouse facilities,… pic.twitter.com/Gvs27tbR0j — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 23, 2026

Mesto, ki je pomembno industrijsko središče blizu frontne črte, je deležno rednih napadov ruske vojske, ki krepi pritisk na jugovzhodni del države.

Odesa Foto: Reuters

O napadu z raketo danes poročajo tudi oblasti v Harkovu. Informacij o morebitnih žrtvah ni.

Novi napadi sledijo silovitemu obstreljevanju tako z droni kot raketami, v katerem je ruska vojska v nedeljo ciljala energetsko infrastrukturo, železnice in stanovanjska območja po vsej Ukrajini. Med najhuje prizadetimi je bil Kijev. Ubit je bil en človek, več kot deset pa jih je ranjenih.