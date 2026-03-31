Prvič v Sloveniji, to je edini primerek: koncept ultra smiselnega vozila za mesta

V Sloveniji smo si lahko prvič v živo ogledali zanimiv koncept mestnega avtomobila znamke Dacia. Hipster kaže konkretno vizijo majhnega in racionalnega mestnega avtomobila, za katerega bi (tudi po vzoru japonskih "kei cars") lahko zeleno luč prižgali politiki v Bruslju.

Hipsterja so iz Pariza v Slovenijo pripeljali s tovornjakom. Čeprav je dolg le tri metre in širok 1,5 metra, je kot za zdaj edini izdelani koncept prav zato tudi pošteno dragocen. Ta malček je za zdaj eden najboljših vpogledov v racionalno in uporabno mobilnost prihodnosti, ki bi jo lahko doživeli ob uvedbi novega homologacijskega razreda v Evropski uniji. Ta bi se uvrstil med zdaj najmanjše "prave" avtomobile (na primer renault twingo) in štirikolesnike (kot je citroen ami), ki uradno niso avtomobili. Tako bi Evropa dobila svojo različico japonskih avtomobilov "kei".

Če bodo v Bruslju prižgali zeleno luč za tehnično in varnostno nekaj bolj ohlapne predpise tega še vedno le hipotetičnega razreda, bo to najbrž pomenilo tudi hipsterjevo serijsko proizvodnjo. Predstavnika Dacie, ki sta koncept pripeljala v Slovenijo, sta bila jasna – pogovore v Bruslju podrobno spremljajo in koncept je nared, da v primeru pozitivne uradniške (politične) odločitve lahko postane serijski avtomobil.

Video – oglejte si zanimive rešitve in notranjost hipsterja



Foto: Gregor Pavšič

Tak koncept je povsem v naravi znamke Dacia, ki se je uveljavila prav z zagovarjanjem in uresničevanjem racionalnega pristopa k snovanju svojih novih avtomobilov. Pri hipsterju so naredili še korak naprej – avtomobil zelo kompaktnih mer ima večinoma ravne linije in zato v notranjosti ponuja več prostora, kot bi sprva mislili.

Zanimiv je podatek, da je mogoče v njegov zadek – seveda ob zloženi zadnji klopi – spraviti celo pralni stroj. Prostornina prtljažnika lahko namreč z osnovnih 70 naraste vse do 500 litrov. Ni slabo za zgolj tri metre dolgo vozilo.

Foto: Gregor Pavšič

Hipster stoji na 14-palčnih pnevmatikah. Te so potisnjene v skrajne kote koncepta in zato so previsi zelo kratki, izkoristek prostora pa odličen.

Čeprav je to šele koncept, je hitro jasno, da ima večino tistega, kar potrebujemo – veliko prostora spredaj, pomična sedeža spredaj, dvojno odpiranje prtljažnih vrat zadaj, več "obešal" za pričvrstitev dodatkov – na primer oblog vrat ali pa lastne tablice namesto sredinskega zaslona. Ker je v vozilu res le najnujnejše, je njegova masa pod 800 kilogrami. Koliko bo imel hipster varnostnih elementov, še ni znano – koncept ima zračni blazini za voznika in sovoznika.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Zaslon naj si voznik prinese s seboj

Koncept predvideva z internetom povezanega lastnika, ki bo zaslon in celoten vmesnik v avtomobil prinesel s sabo. Izključen ni niti digitalni ključ in torej upravljanje vozila prek aplikacije. Za volanskim obročem je le osnovni zaslon za prikaz najnujnejših podatkov o vožnji.

Ker bo moral biti hipster (če bo do serijske proizvodnje res prišlo) poceni, so v ospredju tudi racionalizacija. Tako ima v vrata skrite kljuke, zanimiva rešitev je pri zadnjih lučeh, ki niso prekrite s steklom. To funkcijo namreč opravi steklo na zadnjih prtljažnih vratih. Iskanje malenkosti, kjer je mogoče privarčevati nekaj evrov, je pri takem avtomobilu med glavnimi nalogami razvojnih inženirjev.

Pogon je seveda električni, realni domet najbrž okrog sto kilometrov

Koncept je vozen in delujoč, tehničnih podatkov za morebiten serijski avtomobil še ni. Ker bo to v vsakem primeru predvsem mestni avtomobil, bo temu primerna velikost baterije in doseg. Dacia predvideva dve polnjenji na teden. Po njihovih podatkih se kar 70 odstotkov Evropejcev do službe odpelje iz mesta, povprečno pa dnevno potrebujejo 40 kilometrov. Glede na velikost vozila lahko pričakujemo doseg dobrih sto kilometrov.

Kaj pa cena? To so za zdaj le ugibanja, toda serijski hipster bi predvidoma stal manj kot 15 tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič