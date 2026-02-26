Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Četrtek,
26. 2. 2026,
15.36

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Vladimir Putin Velika Britanija Ukrajina Rusija Roly Walker

Četrtek, 26. 2. 2026, 15.36

34 minut

Poveljnik britanske vojske svari: Smo na poti spopada z Rusijo

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
General Roly Walker | Britanski general Roly Walker obljublja, da se bo spopadel z Rusijo in jo premagal, če bo ta napadla Nato. | Foto Guliverimage

Britanski general Roly Walker obljublja, da se bo spopadel z Rusijo in jo premagal, če bo ta napadla Nato.

Foto: Guliverimage

Velika Britanija je, če ne bo prišlo do kakšne spremembe, na neizogibni poti spopada z Rusijo, ne glede na to, ali bo vojna v Ukrajini dobljena ali izgubljena, opozarja načelnik britanske vojske, general Roly Walker

Ob četrti obletnici ruske invazije na Ukrajino je general Roly Walker v pismu za britanski medij Daily Mail zapisal, da Rusija gradi večje in smrtonosnejše oborožene sile, da bi se pripravila na širšo vojno.

"Smo na tarči Rusije"

"Mi in Zahod na splošno smo na tarči Rusije," opozarja načelnik britanske vojske, ki je prepričan, da bo Velika Britanija, ko bo prišel čas, zmagala in da bo sama določala svojo prihodnost.

Britanski tank v Estoniji
Novice Rusi na robu živčnega zloma: "Britanski tanki iz Estonije gredo nad Sankt Peterburg"

General Walker je prepričan, da imajo Ukrajinci prav, ko trdijo, da bo Rusija začela Veliko Britanijo jemati resno šele takrat, ko bo dvignila svojo proizvodnjo orožja na vojno stopnjo.

Generalova zaobljuba: Premagal bom Rusijo

General je zato pozval k obnovi britanskega vojaškega arzenala in se zaobljubil, da se bo spopadel z Rusijo in jo premagal, če bo poskušala vdreti na ozemlje Nata.

Vladimir Putin
Novice Vojaški strokovnjaki svarijo: Putin je sprožil fazo 0

 "Rusija je začela to vojno z invazijo na Ukrajino. Zdi se mi, da se lahko samo oni odločijo, da to ustavijo. Še naprej moramo pomagati Ukrajini. Putinu lahko tudi nakažemo, da je, če misli, da bo lažje ukrasti ozemlje Nata, še bolj neumen, kot smo mislili. Nikoli se ne bomo odpovedali temu, kar nam je pomembno," je še zapisal general Walker.

Ben Hodges
Novice Ameriški general svari: To bo katastrofa za Evropo
Andrus Merilo in Martin Herem
Novice Estonski general sporoča: Smo v vojni z Rusijo
Ukrajinski vojaki obstreljujejo ruske položaje
Novice Vojaški strokovnjak trdi: Rusi izgubljajo bitko. In v obupu lahko storijo nekaj strašnega.
Bojno letalo tornado, oboroženo z manevrirnim izstrelkom taurus
Novice Vojaški strokovnjak razkril: S tem nemškim orožjem se lahko Evropa brani pred Rusi
Vladimir Putin Velika Britanija Ukrajina Rusija Roly Walker
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.