Poveljnik britanske vojske svari: Smo na poti spopada z Rusijo

Velika Britanija je, če ne bo prišlo do kakšne spremembe, na neizogibni poti spopada z Rusijo, ne glede na to, ali bo vojna v Ukrajini dobljena ali izgubljena, opozarja načelnik britanske vojske, general Roly Walker

Ob četrti obletnici ruske invazije na Ukrajino je general Roly Walker v pismu za britanski medij Daily Mail zapisal, da Rusija gradi večje in smrtonosnejše oborožene sile, da bi se pripravila na širšo vojno.

"Smo na tarči Rusije"

"Mi in Zahod na splošno smo na tarči Rusije," opozarja načelnik britanske vojske, ki je prepričan, da bo Velika Britanija, ko bo prišel čas, zmagala in da bo sama določala svojo prihodnost.

General Walker je prepričan, da imajo Ukrajinci prav, ko trdijo, da bo Rusija začela Veliko Britanijo jemati resno šele takrat, ko bo dvignila svojo proizvodnjo orožja na vojno stopnjo.

Generalova zaobljuba: Premagal bom Rusijo

General je zato pozval k obnovi britanskega vojaškega arzenala in se zaobljubil, da se bo spopadel z Rusijo in jo premagal, če bo poskušala vdreti na ozemlje Nata.

"Rusija je začela to vojno z invazijo na Ukrajino. Zdi se mi, da se lahko samo oni odločijo, da to ustavijo. Še naprej moramo pomagati Ukrajini. Putinu lahko tudi nakažemo, da je, če misli, da bo lažje ukrasti ozemlje Nata, še bolj neumen, kot smo mislili. Nikoli se ne bomo odpovedali temu, kar nam je pomembno," je še zapisal general Walker.