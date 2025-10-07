Vojaški strokovnjaki svarijo: Putin je sprožil fazo 0

Rusija se že leta pripravlja na morebitno vojno z Natom. Vojaški strokovnjaki iz ameriškega Inštituta za vojaške študije (ISW) trdijo, da je ruski predsednik Vladimir Putin zdaj začel fazo 0 priprav na vojno z Natom.

Po poročanju ISW še vedno ni jasno, ali je bila odločitev o začetku takšne vojne dejansko sprejeta v Rusiji oziroma v kakšnem časovnem okviru bi se to lahko zgodilo. Vendar pa na to kaže več ruskih dejavnosti, poročilo ISW povzema nemški medij Focus.

Prva dejavnost v sklopu faze 0

Prva dejavnost so izjave ruske zunanje obveščevalne službe (SVR). Ta večkrat trdi, da Zahod pripravlja operacije, za katere bi potem okrivil Rusijo. Najnovejši primer: SVR je v ponedeljek opozorila, da Velika Britanija skupaj s proukrajinskimi Rusi načrtuje napad na ladjo ukrajinske mornarice ali civilno plovilo v evropskem pristanišču.

SVR trdi, da bodo saboterji nato krivili Rusijo. Poleg tega Velika Britanija načrtuje uporabo kitajske opreme v operaciji, da bi lahko Kitajce obtožila tudi podpore Rusiji v boju proti Ukrajini.

Ruska obveščevalna služba SVR (na fotografiji je njen sedež v Moskvi) naj bi že izvajala operacije, ki so del faze 0. Foto: Guliverimage

SVR je v zadnjem času večkrat podala takšne trditve, vključno z napadi na Poljsko, Moldavijo in Srbijo. Strokovnjaki ISW so prepričani, da Rusi s tem začenjajo t. i. fazo 0 psihološkega vojskovanja.

To je predvsem usmerjeno proti lastnemu prebivalstvu. Cilj je vplivati ​​na rusko dojemanje Zahoda, da bi med prebivalstvom utemeljili morebitno prihodnjo rusko agresijo proti Natu in pridobili javno podporo zanjo.

Druga ruska dejavnost v sklopu faze 0

Druga ruska dejavnost, na katero opozarja ISW, je, da Rusija stopnjuje provokacije proti državam Nata. "Rusija je bila v zadnjih letih vpletena v številne očitne in prikrite napade na države Nata, vključno s sabotažami, motenjem elektronskega bojevanja, motenjem GPS in požari," piše ISW.

V zadnjih tednih so Rusi te napade stopnjevali – vključno z brezpilotnimi letalni in lovskimi letali, ki so prodrli v zračni prostor Nata.

Kot pišejo strokovnjaki ISW, je tudi to del faze 0. Rusija želi med evropskim prebivalstvom zanetiti strah in oslabiti odločnost Nata. Grožnja vojne bi morala postati vseprisotna za Evropejce.

Tudi vse pogostejši preleti ruskih dronov v evropskem zračnem prostoru naj bi bili del faze 0. Foto: Reuters

Rusija po mnenju ISW računa, da bi Rusi s temi akcijami Zahod odvrnili od nadaljnje podpore Ukrajini in krepitve lastnih obrambnih zmogljivosti zaradi strahu pred morebitnim izzivanjem ruskih napadov. Rusija želi svoje nasprotnike izzvati k odločitvam, ki bi na koncu koristile Rusiji, pravijo vojaški strokovnjaki.

Tretja dejavnost v sklopu faze 0

Tretja dejavnost, ki naj bi bila del faze 0, je prestrukturiranje ruske vojske. Tudi to po mnenju ISW kaže, da se Rusija pripravlja na morebiten konflikt z Natom.

Rusija je tako prestrukturirala vojaška okrožja na zahodni meji Rusije ter začela graditi vojaška oporišča na meji s Finsko. Ustanovila je tudi strateške rezerve v ruski vojski, ki bi lahko obsegala več sto tisoč vojakov.

Strokovnjaki to razlagajo kot znak, da Putina ne zanima kratkoročna zmaga in s tem konec vojne v Ukrajini, ampak da se v konfliktu z Zahodom osredotoča na bolj dolgoročen pristop.

Vendar pa je strokovnjakom ISW jasno tudi to: trenutno ni znakov, da bi se Rusija pripravljala na skorajšnjo vojno z Natom. Faza 0 služi predvsem vplivanju na javno mnenje na Zahodu in v Rusiji ter je namenjena utiranju poti za izvajanje nadaljnjih faz, še piše Focus.