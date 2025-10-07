Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Torek,
7. 10. 2025,
15.15

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
Inštitut za vojne študije (ISW) Vladimir Putin Nato Ukrajina Rusija

Torek, 7. 10. 2025, 15.15

36 minut

Vojaški strokovnjaki svarijo: Putin je sprožil fazo 0

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
Vladimir Putin | Se ruski predsednik Vladimir Putin resno pripravlja na spopad z Natom? | Foto Guliverimage

Se ruski predsednik Vladimir Putin resno pripravlja na spopad z Natom?

Foto: Guliverimage

Rusija se že leta pripravlja na morebitno vojno z Natom. Vojaški strokovnjaki iz ameriškega Inštituta za vojaške študije (ISW) trdijo, da je ruski predsednik Vladimir Putin zdaj začel fazo 0 priprav na vojno z Natom.

Po poročanju ISW še vedno ni jasno, ali je bila odločitev o začetku takšne vojne dejansko sprejeta v Rusiji oziroma v kakšnem časovnem okviru bi se to lahko zgodilo. Vendar pa na to kaže več ruskih dejavnosti, poročilo ISW povzema nemški medij Focus.

Prva dejavnost v sklopu faze 0

Prva dejavnost so izjave ruske zunanje obveščevalne službe (SVR). Ta večkrat trdi, da Zahod pripravlja operacije, za katere bi potem okrivil Rusijo. Najnovejši primer: SVR je v ponedeljek opozorila, da Velika Britanija skupaj s proukrajinskimi Rusi načrtuje napad na ladjo ukrajinske mornarice ali civilno plovilo v evropskem pristanišču.

Skyranger
Novice Rešilna bilka za Evropo? Prihaja švicarski ubijalec dronov.

SVR trdi, da bodo saboterji nato krivili Rusijo. Poleg tega Velika Britanija načrtuje uporabo kitajske opreme v operaciji, da bi lahko Kitajce obtožila tudi podpore Rusiji v boju proti Ukrajini.

Ruska obveščevalna služba SVR (na fotografiji je njen sedež v Moskvi) naj bi že izvajala operacije, ki so del faze 0. | Foto: Guliverimage Ruska obveščevalna služba SVR (na fotografiji je njen sedež v Moskvi) naj bi že izvajala operacije, ki so del faze 0. Foto: Guliverimage

SVR je v zadnjem času večkrat podala takšne trditve, vključno z napadi na Poljsko, Moldavijo in Srbijo. Strokovnjaki ISW so prepričani, da Rusi s tem začenjajo t. i. fazo 0 psihološkega vojskovanja.

To je predvsem usmerjeno proti lastnemu prebivalstvu. Cilj je vplivati ​​na rusko dojemanje Zahoda, da bi med prebivalstvom utemeljili morebitno prihodnjo rusko agresijo proti Natu in pridobili javno podporo zanjo.

Druga ruska dejavnost v sklopu faze 0

Druga ruska dejavnost, na katero opozarja ISW, je, da Rusija stopnjuje provokacije proti državam Nata. "Rusija je bila v zadnjih letih vpletena v številne očitne in prikrite napade na države Nata, vključno s sabotažami, motenjem elektronskega bojevanja, motenjem GPS in požari," piše ISW.

Dmitrij Medvedjev in Vladimir Putin
Novice Putinova desna roka napoveduje presenečenje: to se bo zgodilo

V zadnjih tednih so Rusi te napade stopnjevali – vključno z brezpilotnimi letalni in lovskimi letali, ki so prodrli v zračni prostor Nata.

Kot pišejo strokovnjaki ISW, je tudi to del faze 0. Rusija želi med evropskim prebivalstvom zanetiti strah in oslabiti odločnost Nata. Grožnja vojne bi morala postati vseprisotna za Evropejce.

Tudi vse pogostejši preleti ruskih dronov v evropskem zračnem prostoru naj bi bili del faze 0. | Foto: Reuters Tudi vse pogostejši preleti ruskih dronov v evropskem zračnem prostoru naj bi bili del faze 0. Foto: Reuters

Rusija po mnenju ISW računa, da bi Rusi s temi akcijami Zahod odvrnili od nadaljnje podpore Ukrajini in krepitve lastnih obrambnih zmogljivosti zaradi strahu pred morebitnim izzivanjem ruskih napadov. Rusija želi svoje nasprotnike izzvati k odločitvam, ki bi na koncu koristile Rusiji, pravijo vojaški strokovnjaki.

Tretja dejavnost v sklopu faze 0

Tretja dejavnost, ki naj bi bila del faze 0, je prestrukturiranje ruske vojske. Tudi to po mnenju ISW kaže, da se Rusija pripravlja na morebiten konflikt z Natom.

Rusija je tako prestrukturirala vojaška okrožja na zahodni meji Rusije ter začela graditi vojaška oporišča na meji s Finsko. Ustanovila je tudi strateške rezerve v ruski vojski, ki bi lahko obsegala več sto tisoč vojakov.

Vladimir Putin, telefon
Novice Telefonski klic Putinu: tri besede, ob katerih zledeni kri v žilah

Strokovnjaki to razlagajo kot znak, da Putina ne zanima kratkoročna zmaga in s tem konec vojne v Ukrajini, ampak da se v konfliktu z Zahodom osredotoča na bolj dolgoročen pristop.

Vendar pa je strokovnjakom ISW jasno tudi to: trenutno ni znakov, da bi se Rusija pripravljala na skorajšnjo vojno z Natom. Faza 0 služi predvsem vplivanju na javno mnenje na Zahodu in v Rusiji ter je namenjena utiranju poti za izvajanje nadaljnjih faz, še piše Focus.

Rüdiger Bachmann
Novice Nemec trdi: Trump hoče Evropo prepustiti Putinu
Dron vojna
Novice Putinova grožnja: Evropa v bitki s časom
Poljski vojaki na meji z Belorusijo leta 2023
Novice Velik poljski udarec Kitajski? To je znano.
Romunski F-16
Novice Skrivnost ruskega drona. Romuni se čudijo, kaj se je zgodilo.
Vladimir Putin
Novice Putinov poznavalec trdi: To je tisto, kar Putina najbolj skrbi
Radoslaw Sikorski
Novice Poljak razkriva: Nihče se noče bojevati proti Rusiji
Vlak v Rusiji
Novice Ukrajinci udarili po Rusiji. Bo to iztirilo ruski vojaški stroj?
Ukrajinska vojakinja
Novice V Ukrajini razvozlali slovensko skrivnost. Kaj bo storila Rusija?
Ruski vojaki
Novice Zadnje ure miru v Evropi? To je znano.
Dmitrij Medvedjev
Novice Medvedjev grozi: Finska bi lahko za vedno izginila
Vladimir Putin
Novice Je to Putinovo novo močno orožje za napad na Evropo?
Inštitut za vojne študije (ISW) Vladimir Putin Nato Ukrajina Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.