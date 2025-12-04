Žan Arsov, 18-letni študent fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, s svojimi dosežki postavlja slovensko astronomijo na svetovni zemljevid. Mladi znanstvenik z Brezovice pri Ljubljani je v zadnjih letih postal eden najuspešnejših tekmovalcev v zgodovini mednarodnih olimpijad iz astronomije in astrofizike – kar dve zlati medalji je osvojil na prestižni mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike (IOAA), medtem ko je na evropskih tekmovanjih večkrat stal na najvišji stopnički. Žan Arsov je tudi eden izmed finalistov projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav.

"Raziskovanje naravoslovnih ved mi pomeni zelo veliko, ker na ta način poglabljam svoje razumevanje sveta. Najbolj me navdušuje astronomija, saj nam omogoča spoznavati vesolje kot celoto," pove Žan Arsov, ki je že v osnovni šoli kazal izjemno radovednost in vztrajnost.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Njegovo zanimanje za naravoslovje se je začelo zgodaj – s prvimi otroškimi enciklopedijami in znanstvenimi revijami, ki so spodbudile željo po raziskovanju sveta. Prva tekmovanja so mu odprla vrata v svet zahtevnih nalog, poglobljenega učenja in mednarodnega povezovanja. V srednji šoli je svoje znanje nadgradil do te mere, da je Slovenijo zastopal na najprestižnejših tekmovanjih na svetu in domov prinesel vrsto priznanj: poleg dveh zlatih medalj z IOAA tudi zlato s srednjeevropske olimpijade iz astronomije in astrofizike (CEOAA) in srebrno z evropske olimpijade eksperimentalne znanosti (EOES).

Žan Arsov se danes posveča študiju fizike in popularizaciji znanosti. Njegov dan se začne s predavanji, nadaljuje pa z raziskovanjem fizikalnih tem in organizacijo spletnega astronomskega krožka, ki ga vodi skupaj s kolegom. "Zelo veliko časa posvečam krožku, ki je namenjen srednješolcem po vsej Sloveniji. Na ta način poskušam astronomijo približati čim več mladim," pravi.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Vzor in navdih mu predstavlja ameriška astrofizičarka Barbara Ryden, avtorica učbenikov in predavateljica, ki ga navdušuje s svojim pristopom do razlage zahtevnih vsebin. "Ima odličen občutek za prenos znanja in navduševanje študentov," pravi Žan Arsov, ki si želi slediti podobni poti – združevati raziskovanje in izobraževanje.

Mentor Andrej Guštin iz Zavoda Cosmolab ga opisuje kot enega najobetavnejših mladih znanstvenikov v Sloveniji: "Žan ni le izjemen mladi astronom in astrofizik z osupljivimi dosežki na olimpijadah, temveč tudi široko razgledan in predan raziskovalec. Napovedujem mu uspešno znanstveno prihodnost."

Foto: Mateja Jordović Potočnik

V prihodnosti si mladi raziskovalec želi uspešno končati študij fizike in se še naprej udejstvovati kot promotor znanosti. "Načrtov še nimam natančno izdelanih, a želim konkurirati najboljšim znanstvenikom na svetu," pravi z odločnostjo.

Sredstva iz sklada Mladi upi 2025 bi mu omogočila nakup zmogljive računalniške opreme za nadaljnje raziskovanje, pripravo gradiv za astronomski krožek in udeležbo na simpoziju Mednarodne astronomske zveze (IAU), kjer želi poglobiti svoje znanje. "To bi bila odlična priložnost za dodatno izobrazbo in stik z najboljšimi svetovnimi strokovnjaki," dodaja.

"Astronomija je v Sloveniji iz leta v leto bolj razvita, kar je zasluga številnih ljudi, ki se trudijo za njen napredek. Vesel sem, da sem del te skupnosti," sklene mladi znanstvenik, ki z znanjem in predanostjo navdihuje svojo generacijo.

Zavod Vse bo v redu, ki deluje pod okriljem Zavarovalnice Triglav, že 13. leto zapored s projektom Mladi upi podpira nadarjene mlade posameznike in posameznice na njihovi poti do vrhunskih dosežkov. S pomočjo razpisov, ki potekajo vse od leta 2013, je bilo doslej finančno podprtih že 155 mladih talentov s področij športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Podpora jim je omogočila, da je bila njihova pot do visoko zastavljenih ciljev nekoliko lažja in bolj usmerjena. Projekt ni namenjen le razvoju potencialov, temveč tudi spodbudi širše javnosti, da prepozna pomen vlaganja v mlade.