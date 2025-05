Triglavu zrasel obseg poslovanja in dobiček

Dobiček skupine pred obdavčitvijo se je med januarjem in koncem marca na medletni ravni povečal za 25 odstotkov na 54,3 milijona evrov, obračunana bruto zavarovalna premija pa se je ustavila pri 530,2 milijona evrov, s čimer se je glede na enako obdobje lani zvišala za 18 odstotkov, so sporočili iz Triglava.

Kot so izpostavili, je bila premijska rast tako na slovenskem trgu kot skupaj na drugih trgih regije Adria sedemodstotna, v širšem mednarodnem okolju pa 58-odstotna. Je pa skupina v geografski strukturi premije znižala delež Slovenije za pet odstotnih točk na 53,3 odstotka.

Produktna razpršenost in internacionalizacija

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je podčrtal, da skupina ostaja čvrsto kapitalizirana in finančno stabilna. "Pri poslovanju smo posebno skrb namenili nadaljnji produktni razpršenosti našega poslovanja in njegovi internacionalizaciji, kar je ena od strateških ambicij. V sestavi premije smo nadalje znižali delež iz Slovenije in okrepili delež poslovanja na mednarodnem pozavarovalnem in zavarovalnem trgu," je pristavil.

Matična družba Zavarovalnica Triglav je medtem v prvem četrtletju ustvarila 33,0 milijona evrov čistega dobička, s čimer se je ta medletno okrepil za 11 odstotkov.

Delničarjem se letos glede na predlog obeta 2,80 evra bruto dividende na delnico oziroma skupno 63,7 milijona evrov, kar je približno polovica čistega konsolidiranega dobička v letu 2024 in 60 odstotkov več kot lani.