Avtor:
K. M.

Torek,
12. 8. 2025,
6.17

Ognjena stihija se nadaljuje: zvečer znova izbruhnil ogenj, na delu 120 gasilcev

Požar Dugi Rat | V požaru je do zdaj zgorelo približno 250 hektarjev trave, makije, nizkega rastlinja, borovih gozdov, oljčnih nasadov in vinogradov. | Foto Pixsell/Ivo Cagalj

V požaru je do zdaj zgorelo približno 250 hektarjev trave, makije, nizkega rastlinja, borovih gozdov, oljčnih nasadov in vinogradov.

Foto: Pixsell/Ivo Cagalj

Požar, ki je v nedeljo zvečer izbruhnil v bližini Krila Jesenic v občini Dugi Rat, se je ponoči zaradi močnega vetra znova razplamtel. Požar se je aktiviral na severozahodni strani, in sicer v ponedeljek ob 22. uri, poroča hrvaški Index.hr.

Na terenu je okoli 120 gasilcev. Požar je jasno viden iz Supetara na Braču, poroča bralec Indexa.

Do večernih ur se je zdelo, da je situacija pod nadzorom, a se je ogenj po 22. uri na več mestih ponovno razplamtel. K temu sta pripomogla veter in visoke temperature.

Gasilci so nemudoma začeli z gašenjem, da bi preprečili širjenje požara. Po poročanju Dalmacije Danas jim je požar uspelo omejiti. 

Zgorelo 250 hektarjev 

V požaru je do zdaj zgorelo približno 250 hektarjev trave, makije, nizkega rastlinja, borovih gozdov, oljčnih nasadov in vinogradov.

Ognjena fronta je bila v noči z nedelje na ponedeljek dolga približno tri kilometre in široka en kilometer, pokrivala je gosto rastlinje in se je približala stanovanjskim objektom. Čez dan je bilo na terenu več kot 150 gasilcev s približno petdesetimi vozili, pomoč iz zraka pa so nudili štirje kanaderji in AirTractor. Zaprt je bil odsek avtoceste med Mutograsom in Omišem.

Novice Hrvaška: Zgodovinski požar zaprl pomembno cesto. Desettisoči morajo najti drugo pot.

