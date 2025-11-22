Usodna napaka mladih Hrvatov: "Ne kličite gasilcev, ker bo prišla tudi policija."

Požar, ki je pred dnevi zajel nebotičnik nekdanjega hrvaškega časopisa Vjesnik v Zagrebu in ga v celoti uničil , naj bi bil posledica nepremišljenega vedenja skupine najstnikov, ki se ukvarjajo z raziskovanjem zapuščenih stavb, posnetke pa potem objavijo na družbenih omrežjih. Po neuradnih informacijah hrvaškega portala Index so bili v incident vpleteni štirje mladoletniki in dva 18-letnika, ki ju je policija že pridržala .

Skupina, ki so jo večinoma sestavljali mladoletniki, je po navedbah omenjenega portala v ponedeljek popoldne v prostore nebotičnika vstopila skozi razbito okno. V stavbi so preživeli več ur, obiskali 15 nadstropij, si ogledovali zapuščene pisarne ter prižigali in ugašali luči. Našli so hladilnik z alkoholom, med raziskovanjem prostorov pa so kadili in na tla metali cigaretne ogorke. Posneli so tudi več fotografij in videoposnetkov, ki so jih nameravali objaviti na družbenih omrežjih.

Dva mladoletnika naj bi stavbo zapustila predčasno

Njihov cilj je bil povzpeti se na vrh nebotičnika, da bi tam posneli fotografije razgleda na celotno mesto, a so v 15. nadstropju naleteli na kovinske plošče, ki jih niso mogli premakniti. Eden od mladoletnikov je zato poklical 18-letnika, znanega po svojih vsebinah na platformi YouTube, kjer objavlja posnetke raziskovanja zapuščenih stavb.

V spremstvu še enega 18-letnika je mladenič na kraj prišel okoli 21.50 ure. Skupaj sta preskočila ograjo in se povzpela v 15. nadstropje, kjer sta se pridružila skupini, vendar tudi njima ovire ni uspelo odstraniti. Dva mladoletnika iz prvotne skupine naj bi v tem času stavbo zapustila in odšla domov, poroča omenjeni portal.

Po navedbah preiskovalcev je eden od 18-letnikov po neuspešnem poskusu umaknitve ovire zažgal škatlo z dokumenti. Drugi naj bi mu pomagal tako, da je zmečkal papir, ga zažgal in vrgel v škatlo. Ogenj se je zelo hitro razširil, zato je ena od mladoletnih deklet pobegnila. Eden od mladoletnikov je poskušal pogasiti ogenj in ostale prepričati, naj pokličejo gasilce, a so dejali, da tega ne bodo storili, saj bo z njimi prišla tudi policija. Zato so se vsi trije odločili, da stavbo zapustijo. Požar se je razširil na celoten nebotičnik in ga v celoti uničil, policija pa je pridržala dva 18-letnika, ki sta osumljena povzročitve požara.