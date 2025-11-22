V živo: Albert Riera že danes do "naslova"? Začelo se je na Bonifiki.

Po reprezentančnem premoru, ki je Kekovo četo dokončno oddaljil od SP 2026, bo ta konec tedna na slovenskih prvoligaških zelenicah zelo pestro. Vodilno Celje bo s tremi reprezentanti (Karničnik, Leban in Šturm) danes gostovalo pri zadnjeuvrščenih Domžalah, pred tem je Koper doma že pričakal Aluminij, tekma na Bonifiki se je začela ob 15. uri. Celjani si lahko že danes zagotovijo jesenski naslov. Nedelja bo v znamenju večnega derbija, največjega praznika slovenskega klubskega nogometa, v katerega vstopa Maribor s šestimi točkami prednosti pred Olimpijo. Mura odhaja v Ajdovščino, 16. krog pa bosta v ponedeljek sklenila Bravo in Radomlje.

Bo Matjaž Rozman znova paral živce Koprčanom?

Prvoligaška karavana se bo danes najprej ustavila na Obali. Koper in Aluminij se bosta spopadla ob 15. uri, kanarčki pa bodo skušali izkoristiti prednost domačega igrišča in se na lestvici zavihteti med tri najboljše klube v Sloveniji. Koper v tej sezoni nastopa le še na prvenstvu, saj je v pokalnem tekmovanju hitro izpadel proti sežanskemu Taboru, Aluminij pa si je po drugi strani v pokalu kot prvi v Sloveniji priigral uvrstitev v četrtfinale, zaradi ugodnega žreba pa se mu nasmiha še preboj med najboljše štiri. Kidričanom gre odlično tudi na prvenstvu, kjer so se utaborili na varni sredini razpredelnice, s kakšno dodatno zmago pa bi se lahko vmešali celo v boj za Evropo, kar bi bil izjemen dosežek za izbrance Jureta Arsića, ki danes ne bodo mogli računati na kaznovanega Roka Schaubacha.

Ko sta se Koper in Aluminij v tej sezoni pomerila prvič, so Kidričani v 7. krogu doma zmagali z 1:0, dvoboj pa je s številnimi obrambami, zbral jih je kar 11, zaznamoval vratar Matjaž Rozman. Koprčani, takrat jih je vodil še Slaviša Stojanović, so prevladovali, razmerje strelov je znašala 23:7 v njihovo korist (11:2 pri strelih v okvir vrat), a je izkušeni vratar zaustavil vse strele. Foto: Jure Banfi

Pri Kopru, ki je v tej sezoni že nadigral Aluminij, a vseeno zaradi izjemne predstave vratarja Matjaža Rozmana ostal praznih rok na gostovanju v Kidričevem (0:1), je na zadnjih tekmah z asistencami in zadetki izstopal Josip Iličić. V polno je meril tudi na prijateljski tekmi z Venezio (2:3), s katero se je Koper pomeril med reprezentančnim premorom. Takrat so Primorci premagali še hrvaško Gorico z 1:0.

Celjska generalka za evropski četrtek

Ob 17.30 se bosta pomerili ekipi Domžal in Celja. Obeta se srečanje najslabšega in najboljšega kluba v tej sezoni. Oba se lahko pohvalita z dvema državnima naslovoma, a Domžalčani preživljajo eno največjih kriz, tako finančno kot rezultatsko, odkar nastopajo v 1. SNL, Celjani pa imajo na drugi strani opravka z najboljšo sezono v zgodovini kluba, saj so na domačem prvenstvu razred zase, odlično pa jim gre tudi v Evropi. V mestu ob Kamniški Bistrici je vendarle posijal žarek upanja, da bi se lahko nogometaši v rumenem izognili izpadu v drugo ligo. Pod taktirko Antona Žlogarja iz kroga v krog nudijo boljše predstave, tako da so že skoraj ujeli priključek z najbližjimi sosedi na lestvici.

Obeta se spopad najslabše obrambe in najboljšega napada v 1. SNL. Domžalčani so prejeli že 34 zadetkov, Celjani pa so jih dosegli kar 39. To bo že 104. medsebojna tekma Domžal in Celja v prvi ligi. Več zmag so do zdaj zbrali Domžalčani (38), Celjani pa so zmagali 34-krat. Foto: Jure Banfi

Vodilni Celjani prihajajo v Domžale brez kaznovanega Artemijusa Tutyškinasa, motivacije pa ne bo manjkalo zlasti Franku Kovačeviću, ki je pred leti nastopal za Domžale, v tej sezoni pa blesti v celjskem dresu in spada med najbolj učinkovite strelce v Evropi. Španski strateg Albert Riera je izbrancem med reprezentančnim premorom omogočil kar devet prostih dni. Privoščili so si jih lahko le tisti, ki se niso znašli na reprezentančnih seznamih. Celjani so imeli na zadnjem seznamu Matjaža Keka kar tri svoje predstavnike. Kapetan Žan Karničnik, vratar Žan Luk Leban in krilni napadalec Danijel Šturm, sicer nekdanji član Domžal, bi tako lahko tudi danes predstavljali dodano vrednost najboljši ekipi 1. SNL, že v četrtek pa čaka Celjane nov pomemben spopad, saj bodo v konferenčni ligi gostovali na Češkem, kjer jih čaka spopad s Sigmo iz Olomouca. Če bodo Celjani danes ostali neporaženi, si bodo že zagotovili jesenski naslov.

Trener Maribora: Olimpija si ne zasluži trenutnega položaja

Nedelja se bo začela z največjim praznikom slovenskega klubskega nogometa. V Ljudskem vrtu, ki bi bil lahko prijetno poln, v velikem številu napovedujejo prihod tudi navijači Olimpije, se bosta ob 15. uri pomerila največja slovenska rivala. Ko se na domačem prvenstvu merita Maribor in Olimpija, sta ponavadi uvrščena na mesta pri vrhu lestvice, v tej sezoni pa je nekoliko drugače. Oba kluba imata opravka s turbulentno sezono, polno trenerskih menjav in neuspehov v Evropi.

Bolje so se znašli v mestu ob Dravi, saj vijolice na prvenstvu na lestvici gledajo v hrbet le vodilnemu Celju, Olimpija pa v tem trenutku zaseda položaj, ki po koncu sezone sploh ne omogoča igranja v Evropi. Zato bodo zmaji naredili vse, kar je v njihovi moči, da bi Ljudski vrttokrat zapuščali neporaženi.

Feđa Dudić zaradi rdečega kartona na zadnji tekmi proti Radomljam vijolic ne bo smel voditi na večnem derbiju proti Olimpiji. Foto: Jure Banfi

Maribor se bo predstavil prvič po gostovanju pri Radomljah (1:1), kjer so sporne sodniške odločitve zaradi interpretacije predstavnika sodniške organizacije dvignile nemalo prahu. Če bi vijolice takrat prišle do zmage, bi zaostanek za Celjem znašal le sedem točk. ''Vse spoštovanje Celju, njihovemu trenerju, klubu za uspehe, ki jih dosegajo v zadnjem obdobju, toda tekma Maribor proti Olimpiji je največja v slovenski ligi in vsi nanjo čakamo z nestrpnostjo,'' komaj čaka dvoboj trener Maribora Feđa Dudić. Strateg iz BiH močno obžaluje, da je na zadnji tekmi z Radomljami prejel rdeč karton. Zato ne bo smel aktivno voditi vijolic s klopi na derbiju.

Kaj pa je povedal o Olimpiji? ''Ne zasluži si trenutnega položaja na lestvici, nekajkrat je nesrečno izgubila točke. Opazen je trenerjev rokopis, Olimpija se zna prilagoditi nasprotniku. Ima različne rešitve v igri,'' je Dudić vesel, da zmaji v Ljudskem vrtu zaradi kazni ne bodo smeli računati na kapetana Agustina Doffa. Dudić ga zelo spoštuje, pozna ga še iz časov, ko je nastopal na prvenstvu BiH.

Pijus Širvys ni še nikoli izgubil večnega derbija proti Olimpiji. Odigral jih je že šest. Foto: Aleš Fevžer

V napadu Maribora bo največjo nevarnost za Ljubljančane predstavljal Benjamin Tetteh. Ganec se vrača v ekipo, v tej sezoni pa je dosegel že deset zadetkov. Zanimiv je tudi podatek, da Maribor takrat, ko je njegove barve branil Litovec Pijus Šyrvis, ni izgubil niti enega večnega derbija z Olimpijo. Štirikrat je zmagal, dvakrat pa remiziral. Litovec bo v nedeljo nastopil. Se bo tradicija nadaljevala in bo Olimpija znova ostala brez zmage?

Trener Olimpije: Na derbiju lahko osvojimo tri točke

Vratarja Olimpije Matevža Dajčarja bi lahko v nedeljo v mestu ob Dravi, kamor se bo odpravilo veliko privržencev zmajev, čakalo veliko dela. "Vemo, kaj pomeni večni derbi. To bo prvi izziv po premoru. V Ljudskem vrtu nas čaka zahtevna tekma, a verjamemo v svojo kakovost. Če bomo disciplinirani in agresivni od prve minute, lahko rezultat znova obrnemo v svojo korist. Enkrat letos nam je to že uspelo," se spominja zmage v Stožicah. Takrat je srečanje v korist zmajev odločil branilec Jošt Urbančič.

Olimpija je Maribor nazadnje premagala v Ljudskem vrtu avgusta 2022. Takrat sta za zeleno-bele zadela aktualna članska reprezentanta Svit Sešlar in Timi Max Elšnik.

Na zadnjem večnem derbiju je zmagovalca odločila mojstrovina Jošta Urbančiča. Foto: Aleš Fevžer

Zmaji so med reprezentančnim premorom odigrali prijateljsko tekmo s hrvaškim prvoligašem Istra 1961. Zmagali so z 2:1, med strelce pa sta se vpisala Antonio Marin in Diogo Pinto. Trener Federico Bessone, ki bo prvič izkusil večni derbi v Sloveniji, je zadovoljen s formo varovancev. V Maribor se tako odpravlja samozavesten: "V zadnjih tednih vidim, da gremo v pravo smer, zato sem tudi optimističen, da lahko na derbiju osvojimo tri točke," pojasnjuje Argentinec.

Glavni sodnik večnega derbija bo Matej Jug.

Primorje v krizi, Mura v vzponu

Po večnem derbiju se bo prvoligaška karavana preselila v Ajdovščino, kjer se bosta za točke udarila Primorje in Mura. Ajdovci ne morejo biti zadovoljni s trenutno formo, štirje zaporedni porazi so jih pahnili na predzadnje mesto, za nameček pa bodo imeli opravka z zelo razigranim tekmecem, ki na krilih prebujenega strelca Daria Vizingerja marljivo nabira točke in pelje Muro v bolj mirni del lestvice. Čarno-bejli niso v 1. SNL pod vodstvom Darjana Slavica izgubili že petkrat zapored!

Napadalec Mure Dario Vizinger je v tej sezoni dosegel že osem zadetkov. Foto: Jure Banfi

V sklepnem dejanju 16. kroga se bosta v ponedeljek v Stožicah za prvoligaške točke potegovala Bravo in Radomlje. Foto: Aleš Fevžer

