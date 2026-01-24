Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sobota,
24. 1. 2026,
19.01

19 minut

V torek nove cene vseh goriv

Gorivo, bencin, dizel, Petrol | Cene reguliranih naftnih derivatov se sicer izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene temeljijo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. | Foto STA

Cene reguliranih naftnih derivatov se sicer izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene temeljijo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Foto: STA

V torek nas čakajo podražitve cen pogonskih goriv, poročajo Finance. Izračunali so, za koliko bi se ob nespremenjenih trošarinah podražili vsi naftni derivati.

Cena bencina se bo 27. januarja povišala za približno dva centa na liter, torej na okoli 1,405 evra za liter.

Prav tako se bo podražil dizel, in sicer za nekaj več kot štiri cente na liter, s trenutnih 1,404 na okoli 1,45 evra za liter.

Podražitev za štiri cente lahko pričakujemo tudi pri kurilnem olju, tako da bo po ocenah Financ sprememba z 1,007 na okoli 1,05 evra za liter.

Cene na avtocestah še vedno enake kot ob regionalnih cestah

Vlada je v decembru odločila, da ohranja veljavni mehanizem oblikovanja cen bencina, dizla in kurilnega olja, prav tako bodo najvišje dovoljene marže ostale na zdajšnjih ravneh in bodo še vedno veljale za vse bencinske servise v Sloveniji, so še objavili pri Financah. 

