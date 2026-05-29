R. K., STA

Petek,
29. 5. 2026,
11.18

vlada poslanci ministri Janez Janša Janez Janša

Petek, 29. 5. 2026, 11.18

37 minut

Po imenovanju ministrov v DZ pričakovati štiri nadomestne poslance

Ustanovna seja državnega zbora. Državni zbor, parlament. | Foto Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Med kandidati za ministre nove vlade so štirje aktualni poslanci, po eden iz SDS in Demokratov ter dva iz poslanske skupine NSi, SLS in Fokus. Če bodo imenovani za ministre, jih bodo v poslanskih klopeh nasledili štirje nadomestni poslanci, še kakšno menjavo v poslanskih vrstah pa je pričakovati po imenovanju državnih sekretarjev.

Novi predsednik vlade in prvak SDS Janez Janša, ki ga je po izvolitvi za mandatarja v poslanskih klopeh ta teden že nasledila Maruša Babnik, je na listo 15 kandidatov za ministre svoje četrte vlade uvrstil štiri aktualne poslance.

V DZ predsednik podmladka SDS

Med sedmimi kandidati iz vrst SDS je poslanka Suzana Lep Šimenko, ki se poteguje za mesto ministrice brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu. Če bo imenovana, jo bo glede na volilni izid, objavljen na spletnih straneh Državne volilne komisije, nadomestil Luka Simonič, predsednik Slovenske demokratske mladine, podmladka SDS.

Iz poslanske skupine NSi, SLS in Fokus, ki ji je pripadlo pet ministrskih mest, za ministrski stolček kandidirata predsednik NSi Jernej Vrtovec (za ministra za infrastrukturo in energetiko) in vodja njihove poslanske skupine Janez Cigler Kralj (za ministra za kmetijstvo). Glede na volilni izid ju bosta v DZ nasledila podjetnik in podžupan Občine Ilirska Bistrica Andrej Černigoj, ki je bil med letoma 2020 in 2022 že poslanec NSi, in kmet iz okolice Litije Janez Beja, aktiven tudi v organih stranke in na lokalni ravni.

Med poslance farmacevt Kušar

Iz vrst Demokratov pa je med tremi ministrskimi kandidati eden od njihovih aktualnih poslancev, in sicer Tadej Ostrc, ki je kandidat za zdravstvenega ministra. Glede na volilni izid bi bil naslednji na vrsti za poslansko funkcijo predsednik Demokratov Anže Logar, ki pa kandidira za ministra za gospodarstvo in delo. Če bosta Logar in Ostrc postala ministra, bo tako poslansko mesto pripadlo farmacevtu Marku Kušarju.

Medtem pa je Ostrc v četrtek že napovedal, da si v svoji ekipi med državnimi sekretarji na ministrstvu želi tudi aktualno poslanko Demokratov Teo Košir. Če se bo ta preselila na ministrstvo, jo bo v državnem zboru glede na volilni izid nasledila aktualna državna svetnica Elena Zavadlav Ušaj, ki je poslansko funkcijo že opravljala med letoma 2020 in 2022, takrat v poslanski skupini SDS.

