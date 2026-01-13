Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Bencin se je malenkost podražil, dizel pocenil

Nove cene bodo na vseh bencinskih servisih po državi in pri ponudnikih kurilnega olja veljale do vključno 26. januarja.

Nove cene bodo na vseh bencinskih servisih po državi in pri ponudnikih kurilnega olja veljale do vključno 26. januarja.

Foto: Gregor Pavšič

Cene 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih po državi so se ob polnoči nekoliko zvišale, dizelskega goriva pa znižale. Liter 95-oktanskega bencina je z 1,384 evra dražji za 0,3 centa, liter dizla pa je za prav toliko cenejši in stane 1,404 evra. Za 0,1 centa na 1,007 evra se je pocenil tudi liter kurilnega olja.

Nove cene bodo na vseh bencinskih servisih po državi in pri ponudnikih kurilnega olja veljale do vključno 26. januarja.

Če ne bi regulirali cen, bi bilo treba po ocenah ministrstva za okolje, podnebje in energijo za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,464 evra, za liter dizla 1,486 evra in za liter kurilnega olja 1,110 evra.

Vlada trošarin ni spreminjala. Nespremenjene ostajajo tudi najvišje dovoljene marže trgovcev.

Cene reguliranih naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene temeljijo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

