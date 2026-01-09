Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Petek,
9. 1. 2026,
20.55

Osveženo pred

58 minut

Petek, 9. 1. 2026, 20.55

58 minut

Kakšne bodo nove cene goriv?

Gorivo, bencin, dizel, Petrol | Foto STA

Foto: STA

Po zadnji izraziti pocenitvi goriv v prihodnjem 14-dnevnem obdobju, od 13. januarja do vključno 26. januarja, večjih sprememb reguliranih cen ne gre pričakovati, poročajo Finance.

Zadnjih 11 dni gorivo točimo po precej nižji ceni kot pred tem. Za liter 95-oktanskega bencina je treba odšteti 1,381 evra, liter dizla stane 1,407 evra, liter kurilnega olja pa 1,008 evra. 

Pri Financah ocenjujejo, da bo tudi v prihodnjem 14-dnevnem obdobju, od 13. januarja do vključno 26. januarja, podobno in da večjih sprememb reguliranih cen ne gre pričakovati. Cena dizla in kurilnega olja naj bi ostala zelo blizu trenutnih, medtem ko bi se po njihovi oceni bencin lahko rahlo podražil. 

Marže omejene na vseh bencinskih servisih po državi 

Marže trgovcev so medtem tudi v skladu z najnovejšo vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene na vseh bencinskih servisih po državi.

Cene reguliranih naftnih derivatov se sicer izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar–evro. Modelske cene temeljijo na 14-dnevnih povprečjih cen mineralnih naftnih derivatov.

