Trebuh je tisti del telesa, s katerim so tako ženske kot tudi moški zelo pogosto nezadovoljni. Po nosečnosti ali večjih nihanjih teže lahko kljub zdravemu življenjskemu slogu in redni vadbi ostane na trebuhu odvečna, viseča koža, ki je ni mogoče več učvrstiti. V takšnih primerih dieta in vadba ne moreta pomagati. Koža, ki se je raztegnila čez mejo svoje elastičnosti, se sama ne povrne. Abdominoplastika je kirurški poseg, ki lahko takšno težavo odpravi, vendar ni bližnjica do vitkosti in ni nadomestilo za hujšanje. Odločitev za poseg mora temeljiti na realnih pričakovanjih, dobrem zdravstvenem stanju in strokovnem posvetu.

Ko se odločate, izberite informirano Abdominoplastika ni majhna odločitev, je poseg, ki vpliva na videz, zdravje in počutje, zato si zasluži čas, razmislek in strokovni posvet. V rubriki Lepotni posegi, ki jo na Siol.net pripravljamo v sodelovanju z Estetsko-kirurškim centrom Ernest Novak, želimo poudariti prav to: lepota ni stvar impulza, temveč odgovorne izbire. Ko se odločate mirno, informirano in brez pritiska, ste na pravi poti, ne glede na to, ali se za poseg odločite ali ne. Dr. Ernest Novak, Estetsko-kirurški center Ernest Novak Foto: Osebni arhiv

Kaj je abdominoplastika in kaj ni?

Abdominoplastika je kirurški poseg, s katerim se odstrani odvečno kožo in podkožno maščevje na področju trebuha. Po potrebi se med operacijo učvrstijo tudi razmaknjene trebušne mišice, kar se v strokovnem žargonu imenuje diastaza rektusov in je pogosta posledica nosečnosti. Pogosto se hkrati opravi še liposukcija sosednjih predelov za doseganje lepših kontur.

Cilj posega ni le estetski. Z učvrstitvijo mišic se lahko izboljša drža, zmanjša občutek nestabilnosti trebušne stene in olajša telesne aktivnosti. Rezultat je bolj raven, čvrst trebuh in ožji pas.

Foto: Dr. Ernest Novak

Kdaj je poseg smiselna odločitev?

Najprimernejši kandidati za abdominoplastiko so fizično zdravi posamezniki s stabilno telesno težo. Pogosto se za poseg odločijo ženske po več nosečnostih, pri katerih so se trebušne mišice in koža nepovratno raztegnile, ali osebe po večji izgubi telesne teže, ki jim je ostala ohlapna koža.

Poseg je lahko smiseln tudi, kadar odvečna koža povzroča funkcionalne težave, na primer vnetja v kožnih gubah ali oteženo gibanje.

Ni pa primeren za tiste, ki še načrtujejo večjo izgubo telesne teže ali nosečnost. Pomemben dejavnik je tudi kajenje, saj nikotin močno vpliva na prekrvavitev in celjenje tkiv.

Ali je poseg prava rešitev za vas? Abdominoplastika ni univerzalna rešitev, temveč individualna odločitev. Strokoven posvet v Estetsko-kirurškem centru Ernest Novak je prvi korak do realne ocene vašega stanja in varne odločitve. Ekskluzivno za bralce Siol.net Za vse bralce Siola.net je na voljo kratek brezplačni posvet, če se prijavite preko spodnje povezave. Naročite se na posvet.

Kakšna je razlika med mini in klasično abdominoplastiko?

Foto: Dr. Ernest Novak

Tehnika posega je odvisna od količine odvečne kože in stanja trebušne stene.

Pri klasični abdominoplastiki kirurg naredi rahlo navzdol ukrivljen rez nad sramnim predelom, ki sega od boka do boka, ter dodatni rez okoli popka. Ta metoda omogoča korekcijo celotnega trebuha in učvrstitev mišic nad in pod popkom.

Mini abdominoplastika pa je manj obsežen poseg in je primerna za posameznike z odvečno kožo predvsem v spodnjem delu trebuha. Rez je krajši, popek pa običajno ostane na svojem mestu.

Izbira metode je vedno rezultat individualne ocene, ki jo lahko poda le izkušen kirurg.

Kako poteka operacija trebuha v praksi?

Foto: Dr. Ernest Novak Abdominoplastika poteka v splošni anesteziji in običajno traja od 1 do 3 ure, odvisno od obsega posega. Kirurg naredi rez v spodnjem delu trebuha, tako da bo kasnejša brazgotina skrita pod spodnjim perilom ali kopalkami.

Kožo in podkožje dvigne do rebrnega loka, po potrebi učvrsti trebušne mišice, nato odstrani odvečno kožo in napne preostalo tkivo navzdol. Pri klasični tehniki ustvari novo odprtino za popek, ki ga namesti na naravno mesto.

Po koncu posega se vstavijo drenažne cevke za odvajanje tekočine in pacient prejme kompresijsko oblačilo, ki je ključnega pomena za pravilno celjenje.

Varnost pacientov je med operacijo absolutna prioriteta ter vključuje spremljanje vitalnih funkcij, preverjene kirurške tehnike in ustrezno pooperativno oskrbo. To so standardi, ki jim v kliniki Estetsko-kirurški center Ernest Novak strogo sledijo.

Kaj morate o okrevanju vedeti že vnaprej?

Ker gre za obsežnejši kirurški poseg, telo potrebuje čas za regeneracijo. Prvih nekaj dni po operaciji sta prisotna občutek zategovanja in bolečina, ki se lahko uspešno obvladuje z analgetiki.

Drenažne cevke se odstranijo praviloma naslednji dan, šivi običajno po deset do 14 dneh. Oteklina lahko traja več tednov ali mesecev, kar je normalen del procesa celjenja.

Kompresijsko oblačilo je treba nositi neprekinjeno od štiri do šest tednov, saj zmanjšuje oteklino in pomaga oblikovati novo konturo trebuha. K lažjim opravilom se večina pacientov vrne po od dveh do treh tednih, težjim fizičnim naporom pa se je treba izogibati vsaj šest tednov.

Foto: Dr. Ernest Novak

Mogoča tveganja in zakaj izkušnje kirurga štejejo

Kot pri vsakem kirurškem posegu tudi pri abdominoplastiki obstajajo tveganja, med katerimi so krvavitev, nabiranje tekočine (serom), okužba, motnje v celjenju in motnje občutljivosti kože ter estetsko nesprejemljive brazgotine.

Izbira izkušenega kirurga in dosledno upoštevanje pooperativnih navodil bistveno zmanjšata verjetnost zapletov. Posebej pomembno pa je tudi prenehanje kajenja pred operacijo in po njej, saj nikotin povečuje tveganje za težave pri celjenju.

Kakšne rezultate lahko realno pričakujete?

Rezultat abdominoplastike je bolj raven in čvrst trebuh ter izrazitejši pas. Ob stabilni telesni teži so rezultati dolgotrajni.

Čeprav je brazgotina neizogiben del posega, jo izkušen kirurg vedno načrtuje tako, da je skrita pod spodnjim perilom. Sprva je rdeča in vidna, v približno enem letu pa zbledi in postane manj opazna.

Poseg lahko pomembno vpliva na samozavest in kakovost življenja, vendar je ključno, da pričakovanja ostanejo realna.

Foto: Dr. Ernest Novak

Nosečnost po abdominoplastiki ni zdravstveno tveganje, lahko pa ponovno raztegne kožo in mišice ter s tem oslabi estetski rezultat. Zato strokovnjaki priporočajo, da se poseg opravi po koncu načrtovanja družine.

Strije, ki se nahajajo na delu kože, ki ga med operacijo odstranijo (najpogosteje pod popkom), s posegom trajno izginejo. Strije na preostali koži lahko postanejo manj opazne, vendar ne izginejo popolnoma.

Ali se poseg lahko kombinira z drugimi operacijami?

Abdominoplastiko je mogoče kombinirati z liposukcijo bokov ali hrbta, kar dodatno poudari pas in obliko telesa. Pri ženskah po porodih je pogosta kombinacija z dvigom ali povečavo prsi. Pogosto jo kombiniramo še s korekcijo viseče kože na rokah oz. brahioplastiko, lahko tudi z liposukcijo bokov in nog.

Kombinacija pomeni eno obdobje okrevanja za več posegov, a mora pred odločitvijo za takšno operacijo kirurg vedno presoditi, ali je tako velik obseg posega v konkretnem primeru resnično varen za posameznika.

Foto: Dr. Ernest Novak abdominoplastike: kaj vključuje in zakaj se razlikuje?

Cena abdominoplastike se v Estetsko-kirurškem centru Ernest Novak običajno giblje med štiri tisoč in 6.500 evri, odvisno od obsega posega in izbrane tehnike.

V Estetsko-kirurškem centru Ernest Novak so v ceno vključeni kirurški poseg, anestezija, bivanje v kliniki neposredno po operaciji in kontrolni pregledi. Točen znesek se določi na osebnem posvetu, ki stane 60 evrov, saj vključuje strokovno oceno in individualni načrt.

Transparentnost stroškov je pomemben del odgovorne odločitve, zato na posvetu vprašajte, kaj vse cena vključuje. Izmikanje pojasnilom je lahko rdeči alarm, da v kliniki, ki ste jo obiskali, nekaj ni v redu.

Ko gre za telo, bližnjice ne obstajajo Abdominoplastika ni hitra rešitev za hujšanje, temveč kirurški poseg za odpravo trdovratne ohlapne kože in učvrstitev trebušne stene. Prava odločitev temelji na strokovni diagnozi, realnih pričakovanjih in premišljenem razmisleku. Če razmišljate o posegu, naj bo prvi korak strokoven posvet, kjer boste dobili jasne odgovore na vprašanja in oceno, ali je abdominoplastika za vas res prava rešitev. Naročite se na posvet v Estetsko-kirurški center Ernest Novak.

Preberite več: