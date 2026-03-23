Igralka Denise Richards je delila fotografije svojega obraza pred estetskim posegom dviga obraza in po njem, pri čemer je odkrito spregovorila o izkušnji, ki jo je sprva zelo prestrašila.

Denise Richards je skupaj s svojim plastičnim kirurgom na družbenem omrežju objavila primerjalne fotografije, ki prikazujejo rezultate operacije kirurškega dviga obraza, opravljenega pred približno osmimi meseci. Poseg je vključeval tudi dvig obrvi, operacijo vek, dvig kotičkov ustnic in prenos maščobe za izboljšanje videza kože.

Denise leta 2001 ... Foto: Guliverimage

... in Denise leta 2023. Foto: Guliverimage

Petinpetdesetletna igralka je priznala, da jo je bilo operacije zelo strah, saj je njen obraz ključni del njene kariere. Dolga leta je celo trdila, da si liftinga nikoli ne bi dala narediti. Kljub temu jo je začelo motiti staranje, predvsem področje vratu, zato je o posegu razmišljala približno dve leti, preden se je končno odločila zanj.

Denise in estetski kirurg Ben Talei sta na družbenih omrežjih delila fotografije pred posegom in po njem. Foto: Instagram

Foto: Instagram

Želi si zmanjšati stigmo okoli estetskih operacij

Po posegu, ki je zadnja leta vse bolj priljubljen tudi pri nas, je zvezdnica razkrila, da je bila to ena najboljših odločitev, kar jih je sprejela. Tudi glede na primerjalne fotografije je očitno, zakaj je tako zadovoljna, saj so spremembe vidne na vratu, okoli ust in oči, celoten obraz pa deluje bolj sveže in spočito.

Njen kirurg je ob tem poudaril, da cilj ni bil spremeniti njenega videza, ampak obnoviti naravne poteze in ohraniti njen značilen videz.

Richards pa je še dodala, da želi s svojo odprtostjo glede tega posega zmanjšati stigmo okoli estetskih operacij, pri čemer je poudarila, da mladosten videz v Hollywoodu ni posledica le krem in nege, temveč pogosto tudi kirurških posegov.

