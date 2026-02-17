Ali pitje s slamico res deformira ustnice? Naš estetski kirurg svari, da je težava veliko večja.

Na priljubljenem družbenem omrežju TikTok trenutno kroži video ženske, ki opozarja na pitje s slamico po vbrizgavanju polnil v ustnice, češ da to povzroči vidno deformacijo ustnic. A strokovnjak opozarja, da je težava veliko večja in da za to ni kriva slamica.

Video 30-letne Gabrielle Taylor je postal viralen, potem ko je na TikToku pokazala, kaj se je zgodilo, ko je po estetskem posegu na ustnicah pila s pomočjo slamice. To naj bi po njenih besedah na zgornji ustnici povzročilo nekakšno vdolbino na sredini, pri čemer je opozorila, da pitje s slamico po povečanju ustnic ni pametno.

Posnetek je hitro postal viralen ter sprožil val komentarjev in strahu. A naš priznani estetski kirurg dr. Ernest Novak pravi, da je posnetek precej zavajajoč in da odvrača pozornost od bistveno pomembnejše težave.

Slovenski estetski kirurg v svoji praksi česa takega še ni videl

Po ogledu videa dr. Novak zatrjuje, da pri omenjenem primeru težava ni pitje s slamico, temveč gre za neustrezno tehniko vbrizgavanja polnila s hialuronsko kislino. "Najverjetneje je bilo polnilo aplicirano preveč površinsko, pod sluznični oziroma vlažni del rdečine ustnic, zato se je nabralo v vidnih 'kupčkih' tik pod zgornjo plastjo. Ni bilo vbrizgano ne dovolj globoko ne na pravo mesto. Obstaja tudi možnost, da uporabljeno polnilo sploh ni bilo primerno za to področje."

Sam pravi, da v svoji več kot 25-letni praksi, v kateri je vbrizgal na tisoče polnil, takšnega učinka ni videl nikoli. Prav tako nikoli nikomur ni prepovedoval pitja s slamico, dodaja.

Pri pitju s slamico ustnic ne stiskamo na način, ki bi lahko povzročil nastanek "luknjic" ali deformacij. Omenjeno v videu prav tako ne velja za tako imenovani lip flip, saj gre pri tem postopku za aplikacijo botoksa v predel okoli ustnic, ne za aplikacijo polnila.

Foto: Shutterstock

Bolj pomembno je, da poseg opravi izkušeni strokovnjak

Po mnenju dr. Novaka je sklepanje, da naj bi takšen rezultat povzročilo pitje s slamico, posledica pomanjkanja znanja in informacij. Ob tem ponovno opozarja, da je veliko pomembneje kot izogibanje slamici to, da poseg opravi izkušeni strokovnjak z ustrezno tehniko in primerno izbranim materialom: "Vsako polnilo namreč ni primerno za oblikovanje ustnic in vsako ne omogoča optimalnega rezultata na tem občutljivem področju."

Za konec dodaja, da navodilo o neuporabi slamice spada med mite in nenavadna priporočila po posegih, za katera ni znanstvene podlage. "Včasih se uporabi priročen izgovor za neželen rezultat, saj je lažje odgovornost preložiti na pacienta kot priznati, da postopek ni bil izveden pravilno ali dovolj strokovno," sklene.

Preberite tudi: