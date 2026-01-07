Svojci umrle Korošice: Klicala je na pomoč, a so ji rekli, da je krvavitev normalna

Po smrti 44-letne Korošice, ki je konec decembra umrla zaradi zapletov po zdravstvenem posegu v Turčiji, je spregovorila ena od njenih svojcev. Korošica se je v Istanbul na lepotno operacijo odpravila z agencijo, ki jo je našla na spletu, posredništvo pa oglašujejo v angleščini. "Rekli so, da je krvavitev normalno stanje. V slabem stanju je klicala na pomoč, a je stik lahko vzpostavila šele po dobri uri," je med drugim povedala svakinja umrle Slovenke.

Agencija organizira vse – prevoz z letališča do bolnišnice, operativni poseg, nastanitev v hotelu in prevoz nazaj do letališča –, je za Televizijo Slovenija povedala svakinja umrle Slovenke.

44-letna Korošica se je v Istanbul na estetski poseg odpravila sredi decembra, na liposukcijo in abdominoplastiko, s katero odstranijo odvečno kožo in učvrstijo trebušno steno. "Po operativnem posegu je prišlo do zapletov, na katere v tisti ustanovi, kjer je bila operirana, niso reagirali, čeprav je opozarjala, klicala in pošiljala razne slike," je povedala njena svakinja.

Nekje drugje so jo oživljali pol ure

Edini kontakt, ki ga je imela pacientka, je bila neka ženska, prevajalka, ki je govorila v hrvaščini, je svakinja umrle še razkrila za Odmeve. Korošica je tej ženski povedala, da se ne počuti dobro in da krvavi, ta pa ji je odgovorila, da se bo pozanimala pri zdravniku. Kasneje ji je sporočila, da je to normalno, kot ji je dejal zdravnik.

44-letnica je po štirih dneh doživela srčni infarkt, vzrok naj bi bila pljučna embolija. V slabem stanju je klicala na edino kontaktno številko, a se je že omenjena prevajalka oglasila šele po dobri uri. Klic je bil kratek, po njem pa se 44-letnica ni več oglašala.

Svojci še vedno nimajo informacij, kdo in kdaj je našel pokojno Slovenko in jo odpeljal v drugo bolnišnico, saj na kliniki, kjer so ji opravili poseg, ni enote za intenzivno nego. "Pol ure so jo oživljali, intubirali, priključili so jo na mehansko ventilacijo. Deset dni kasneje je umrla," je še dejala svakinja.

Primer tudi na celjski policiji

Zaradi neodzivnosti bolnišnic so svojci v Turčiji najeli odvetnico, primer preiskuje tudi policija. V okviru mednarodnega policijskega sodelovanja so turške varnostne organe za razpoložljive podatke zaprosili tudi pri Policijski upravi Celje, kjer pa na konkretna pojasnila še čakajo.