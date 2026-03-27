smučarski skoki smučarski poleti Jurij Tepeš Nika Vodan Nika Prevc Planica

Petek, 27. 3. 2026, 18.00

15 minut

Smučarski skoki, Planica, finale svetovnega pokala, trening (ž)

Nika Prevc poletela svetovni rekord, 242,5 metra!

Nika Prevc | Nika Prevc je v drugi serija treninga poletela svetovni rekord 242,5 metra. | Foto Aleš Fevžer

Nika Prevc je v drugi serija treninga poletela svetovni rekord 242,5 metra.

Foto: Aleš Fevžer

Najboljše smučarske skakalke so dočakale prvi uradni trening na planiški letalnici. V prvi seriji so tri tekmovalke preletele 200 metrov, najdaljša je bila Nika Prevc, ki je pristala pri 213 metrih. V drugi seriji treninga pa je poletela ženski svetovni rekord. Neverjetno, kako visoko nad hrbtišče je prišla in letela vse do 242,5 metra. Vsi pod letalnico so bili navdušeni. Medtem pa poleta nista uspela Niki Vodan, ki je skočila 161,5 in 162 metrov. Skakalke prva tekma v poletih v dolini pod Poncami čaka v soboto ob 15. uri.

Zoran Zupančič
Sportal Posebne čestitke Niki Prevc: to ji sporoča nekdanji selektor

Na zgodovinski prvi ženski tekmi na planiški letalnici, predvideni za sobotno popoldne, ima pravico nastopa najboljših 15 skakalk v seštevku svetovnega pokala, v Planici jih bo nastopilo 13. To bodo prvi uradni tekmovalni poleti skakalk na letalnici bratov Gorišek. Dekleta so do zdaj tekmovalno letela le v Vikersundu na Norveškem. Pretekli konec tedna se je z dvema zmagama izkazala Eirin Maria Kvandal. Druga v seštevku poletov je vodilna skakalka sezone in svetovna rekorderka (236 metrov iz lanskega Vikersunda) Nika Prevc. Slovenske barve bo branila tudi Nika Vodan, ki v seštevku discipline zaseda peto mesto.

Nika Vodan svojima poletoma ni bila zadovoljna. Foto: Aleš Fevžer Petek je bil dan za trening. Zaradi močnega vetra so ga iz dopoldne prestavili na popoldne in nato še enkrat, na zaključek moške tekme. Takrat se je veter kar umiril in po zmagi Domna Prevca so nekaj po 17. uri vendarle začele leteti še skakalke. Niki Vodan se prvi skok ni posrečil, pristala je pri 161,5 metra. Kot prva je na planiški letalnici čez 200 metrov poletela Anna Odine Ström (202 metra). Za njo je v prvi seriji treninga poletela Nika Prevc, kljub težkim razmeram kar 213 metrov. Točno 200 metrov pa je poletela Kvandal.

Nika Vodan tudi z drugim poletom ni bila zadovoljna. Tako zelo si želi dvestotico, pristala pa je pri 162 metrih. Še precej dlje od 200 metrov pa je v drugi seriji treninga poletela Nika Prevc. Bila je visoko nad hrbtiščem in je kar letela in letela. Trener Jurij Tepeš je samo gledal. Zmagovalka svetovnega pokala je pristala pri svetovnem rekordu, 242,5 metra. Večtisočglava množica v izteku je bila osupla in navdušena. Kvandalova je trening sklenila z 226 metri.

Nika Prevc: Nikoli še nisem bolj uživala

"Nikoli še nisem bolj uživala," je pet minut po neverjetnem poletu za TV Slovenija povedala Nika Prevc. "Planica je nekaj posebnega. Že prvi trening skok mi je vzbudil odlične občutke. Po drugem skoku pa lahko samo rečem: odličen dan."

"Težko rečem, kaj se dogaja v meni. Poskusila sem uživati, a mi ni uspelo," je na robu solz povedala Nika Vodan. "Res me jezi, ker vem, da imam skoke prave. Vesela pa sem za Niko. Žal mi je, da meni ne gre. Želela sem si, da bi obe skakali zelo dobro. Tako bi lažje uživala ob njenih poletih. Sama sem danes bolj skakala."

Planica, smučarski poleti, trening, ženske:

Planica
