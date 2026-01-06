Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Tragični estetski poseg: Slovenka umrla v bolnišnici v Turčiji

operacija, bolnišnica, kirurgija, instrumenti | Veste, v kakšnih rokah boste? Tujina lahko skriva tudi mnogo pasti. | Foto Guliverimage

Veste, v kakšnih rokah boste? Tujina lahko skriva tudi mnogo pasti.

Foto: Guliverimage

Po estetskem posegu v Turčiji je umrla 44-letna Korošica iz Slovenj Gradca, so v ponedeljek potrdili na ministrstvu za zunanje zadeve, podrobnejših informacij pa niso razkrili. Slovenki, ki so ji v Turčiji konec decembra opravili liposukcijo, naj bi se po nekaj dneh poslabšalo zdravstveno stanje, razplet pa je bil tragičen, poroča Večer.

44-letna Korošica naj bi v Turčijo odpotovala ob posredovanju neke agencije z namenom, da tam opravi liposukcijo, ki je cenovno ugodnejša kot v Sloveniji. 

Nekaj dni po posegu na kliniki naj bi se njeno zdravstveno stanje v hotelu poslabšalo in zapletlo, še poroča Večer. Slovenka je umrla 2. januarja v bolnišnici, uradni vzrok smrti pa naj bi razkrila obdukcija, ko bodo truplo pokojne prepeljali iz Turčije v Slovenijo.

V tujini velja še posebna previdnost 

Žal pa to ni prvi primer smrti po estetskem posegu v Turčiji. Oktobra lani je v Istanbulu umrla petdesetletna podjetnica Milena Mancini, ki je tam prestala estetsko operacijo, a umrla po dvajsetih dneh na intenzivni negi v bolnišnici v Istanbulu. Neuradno naj bi med liposukcijo utrpela nenamerno poškodbo trebuha.

Januarja 2024 smo poročali o šestindvajsetletni Britanki, mami treh otrok, ki je v Istanbul odpotovala na lepotno operacijo, in sicer na brazilski dvig zadnjice. Umrla je nekaj dni po posegu. 

Slovenski zdravniki pogosto opozarjajo na previdnost ob estetskih posegih v tujini, čeprav so mnogi veliko cenejši kot pri nas. Absolutno je treba najprej preveriti izobrazbo in usposobljenost kirurga, pogosto pa so lahko vprašljivi tudi materiali. Ti bi morali seveda imeti ustrezne certifikate. 

