Estetska medicina ponuja toliko storitev, da ni več treba "pod nož"

Ženske smo glede lepotnih idealov vedno pred veliko dilemo. Ali naj sprejmemo staranje in vse, kar pride zraven, ali naj se odločimo za pomlajevalne tretmaje? Mediji nam na vsakem koraku ponujajo nedosegljive lepotne norme, in prav je, da jim ne podležemo, ampak se poglobimo v svoje občutke.

Za stvari, ki nas res motijo, moramo poiskati pomoč vrhunskega estetskega kirurga, ki nam bo znal svetovati, kaj je za nas najprimernejše. Če smo zadovoljne s tem, kar vidimo, bo zadovoljen tudi kirurg.

Odločitev o lepotnih popravkih in metodah pomlajevanja je vedno stvar vsake posameznice. "Ženske se želimo dobro počutiti v svoji koži in na to vpliva tudi naš videz oziroma zadovoljstvo z našim videzom. Glede na vse storitve, ki jih estetska medicina ponuja v današnjem času, ni več treba 'pod nož', da bi bile videti dobro, sveže in najboljše v svoji koži," je prepričana Daša Kovačič Beković dr. med., specialistka plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije, ki v Kliniki Omnia skrbi, da čisto vsakdo najde najlepšo različico sebe.

Ključ do uspeha so kakovostni in preverjeni preparati

Vsak strah pred izumetničenim videzom je povsem odveč. "Vsaka ženska, ki da nekaj nase in na svojo zunanjost ter obiskuje frizerje in kozmetičarke, slej ko prej zavije tudi k estetskemu kirurgu vsaj na minimalno invazivne tretmaje. Ti nas ohranjajo sveže, spočite in mladostne, brez pretiranega ali izumetničenega izgleda, kar je pri vsem skupaj najpomembnejše," še pove kirurginja, ki prisega na zmernost, naraven videz in najboljše pripravke.

"Najbolj zaupam kakovostnim filerjem in drugim preparatom proizvajalca Merz" "Vedno sem najprej zdravnica, šele potem estetska kirurginja, zato nikakor ne smem škodovati." "Pomembno je, kaj dajemo v kožo, da ne bi slučajno prišlo do kakšnih stranskih učinkov, ki so sicer vedno mogoči. Na voljo je ogromno preparatov, tudi cenovno ugodnejših, ki so na trgu le dve leti, zato ne vemo, kakšne dolgoročne učinke imajo. Najpomembnejše pri izbiri preparatov je njihova kakovost. Uporabljam kakovostne, preverjene preparate z evropskimi certifikati, zato v večini uporabljam Merzova polnila Belotero, ki so na trgu že več kot 15 let. So preverjena, učinkovita in varna. Tako me ne skrbi, kaj ponujam svojim strankam."

Pomembno je, da ima izbrani kirurg dovolj izkušenj in da dela z vrhunskimi preparati

Kako naj se odloči ženska, ki želi biti videti urejena, a vseeno naravna in ne izumetničena? Kako naj si zagotovi, da bo pri 70. še vedno videti na primer kot Susan Sarandon? Nekaj so geni, nekaj pa je zagotovo tudi pomoč estetskih kirurgov, kdaj moramo začeti bolj resno skrbeti za svoj videz?

Izkušeni kirurginji Daši Kovačič Beković ter vrhunskim preparatom Merz zaupa tudi Hajdi Korošec. Pomembno je, da z minimalno invazivnimi tretmaji začnemo relativno zgodaj, oziroma ko globoke gube in usahlost obraza niso pretirano izraženi. Pomembna je izbira dobrega kirurga, ki ima dovolj izkušenj in dela z dobrimi preparati. Njegovo vodilo pri pomlajevanju s polnili in botulinom naj bo zmernost, zato da ne bomo videti umetno. Zato je tudi "neizumetničena miselnost" kirurga zelo pomembna. Bolj zgodaj, ko začnemo uporabljati minimalno invazivne pripravke, kot so botulin in polnila, lažje vzdržujemo videz tistih let. Vsekakor je tudi pomembna dobra nega kože, zdrav način življenja, dobra prehrana in dovolj gibanja ter čim manjša izpostavljenost soncu, alkoholu, cigaretam in drugim razvadam.

Današnji čas pred estetske kirurge postavlja mnogo več izzivov, kot le facelift in zategovanje obraza s skalpelom. Ali je skalpel medicinsko orodje preteklosti?

To ne, saj je še vedno aktualen in nujno potreben za zdravljenje različnih medicinskih bolezni in poškodb. Tudi v estetski kirurgiji ima veliko vlogo in jo bo vedno imel. Ko je preveč odvečne kože na trebuhu po obilnem hujšanju ali pri staranju na obrazu, jo moramo odstraniti s skalpelom. So stanja, ko žal minimalno invazivni postopki, kot so polnila, laserji, nitke ali botulin, ne zadoščajo za dober estetski rezultat in takrat je treba poseči po bolj invazivnih metodah, kot so operacije. Učinek teh in tudi trajanje učinka sta neprimerljivo daljša in boljša od učinka polnil, a je seveda daljše tudi okrevanje, možne so komplikacije.

Hajdi Korošec: "Po tem tretmaju ne bom več potrebovala filtrov na telefonu."

Katere metode so trenutno najbolj iskane in učinkovite?

Najbolj iskane in učinkovite metode so minimalno invazivni postopki. Mednje sodi pomlajevanje z botulinom toksinom, s polnili in nitkami. Ti postopki so najbolj iskani, ker imajo minimalno okrevanje – uporabnice pridejo k nam na tretma, ki traja od 15 minut do pol ure, in takoj se lahko vrnejo v socialno življenje. Okrevanja namreč ni, kot je to pri invazivnih metodah. Po operacijah mora biti pacientka teden ali več doma. Meni osebno so ti postopki zelo všeč, ker so dejansko učinkoviti. Pri botulinu in polnilih lahko stojim za rezultati, ki jih obljubljam strankam. Pri aparatih težje predvidevamo njihovo učinkovitost. Uporabnice so lahko včasih malce razočarane, saj so pričakovanja lahko previsoka, rezultati pa premajhni.

Minimalne neinvazivne metode so začasne, saj njihovi učinki trajajo od pol leta do leta in pol. Rezultat operacije pa traja od pet do deset let, ampak je tudi prisotno tveganje, pa še okrevanje je daljše.

Kako naj se stranka odloči za pravega strokovnjaka? Najboljše vodilo pri izbiri strokovnjaka so njegove izkušnje. Dobro je, da strokovnjak, ki uporablja te metode, zna rešiti tudi morebitne zaplete, do katerih lahko vedno pride. Pomembno je, da stranka na posvetu začuti zdravnika, da gledata v isto smer, še posebej pri velikih operativnih posegih, kot so npr. operacije vek, dojk, trebuha, face lift itd. Včasih je smiselno obiskati več kirurgov, oz. imeti več posvetov. Smiselno je izbrati tistega strokovnjaka, za katerega meni, da sta se najbolje ujela, pa čeprav le pri botoksu. Vsak kirurg ima svoj način dela in filozofijo. Jaz imam filozofijo, da manj je več, strmim k čim bolj naravnemu in ne k narejenemu izgledu, in tudi moje stranke so takšne.

Kako uporabnica vidi, da potrebuje nov tretma s pripravki?

Botoks drži od 4 do 6 mesecev. Po treh mesecih začne počasi popuščati in pojavijo se gubice, ki pa niso več tako močne, kot so bile pred tretmajem. Strankam nikoli ne naročim, kdaj naj pridejo po nov odmerek, saj ima vsaka svoje standarde. Nekatere pridejo po nov tretma takoj, druge pa rade počakajo, da botoks povsem popusti. Večkrat, ko prideš na botoks, dalj časa lahko mine do naslednjega tretmaja, saj mišica sčasoma atrofira in ni enako močna kot prej.

Kako bi razdelili lepotne tretmaje po starosti? Kaj bi priporočali 20-, 30-, 40- in 50-letnicam in tako naprej?

Vse je odvisno od posameznice. Raje kot o starosti govorim o tem, kako se kdo stara. Poznamo biološko in kronološko starost. Ženska je lahko že pri 20. videti stara 40 in obratno. Ob pojavu prvih gub, ki vas začnejo motiti, je treba začeti popravljati. Pri 20-letnicah je pomembna skrb za kožo, mogoče kakšni kozmetični tretmaji, lahko tudi botoks, s katerim začnemo zavirati staranje. Botulin je meni osebno bolj všeč kot dermalna polnila, ker deluje preventivno. 25-letnica, ki redno uporablja botoks, bo pri 50 letih (v zgornjo tretjino obraza, kamor se botoks aplicira), še vedno videti stara 25 let. Koža pod vekami bi se malce povesila, ne bi pa imela izraženih mimičnih gub. To ne pomeni, da želim osebo narediti umetno, ampak skrbim za njen videz od trenutka, ko pride k meni. 40-letnici, ki ne ve, s čim bi začela, svetujem botolin, saj se bo od tega trenutka naprej v to področje praktično skoraj nehala starati. Za polnila imava vedno čas. Danes bo potrebovala en mililiter, čez pet let pa za enak učinek dva mililitra. Botulin ima veliko prednost, ker deluje preventivno.

Med 20. in 30. letom dekleta prihajajo na botoks in vlaženje kože, ki je tako ali tako priporočljivo za vse, ter na povečavo ustnic. Med 30. in 40. letom se pojavijo že prve gube med nosom in ustnicami, zato priporočam polnila. Potrebujemo jih že do dva mililitra (pri mlajših recimo samo en mililiter). Med 40. in 50. letom za dober estetski rezultat že pride v poštev malce bolj invazivni poseg, kot je npr. blefaroplastika oziroma korekcija zgornjih vek, pa tudi botoks in dermalna polnila, ki jih letno potrebujemo že od dva do tri mililitre ali več. Količina je zelo odvisna od vsake posameznice.

Po 50. letu se, odvisno od stanja kože in podkožnega tkiva, lahko odločimo že za facelift, necklift in browlift. Kljub tretmajem bo treba še vedno uporabljati make-up, polnila in botoks, saj so za optimalen rezulat vedno potrebni tudi minimalno invazivni tretmaji.

Zakaj vse se še uporablja botoks, poleg lepotnega pomlajevanja?

Uporablja se pri korekciji t. i. "gummy smile" nasmeha, kjer so zelo vidne dlesni, da se ustnice malce spustijo. Po pravilih zlatega reza je idealen nasmeh, da se vidita dve tretjini zob. Apliciramo ga nad ustnico, nikoli vanjo. Za povečavo ustnic se vedno uporabljajo polnila, nikoli botoks.

Uporabljamo ga tudi pri pretiranem potenju, migrenah (po botoksu ste od 4 do 6 mesecev brez glavobolov) in nevrospastičnih motnjah.

Pojasnite prosim delovanje polnil, za katere gube so primerna in za katere obrazne dele?

Polnila, kot že ime pove, se uporabljajo za polnjenje gub oziroma za dvigovanje predelov, ki so upadli. Tako so primerna za oblikovanje lic, ustnic, zapolnitev gub nad ustnicami, v predelu med usti in nosom, za oblikovanje brade itd. Uporabljajo pa se tudi za osvežitev kože.

Kako se lahko lotimo prevelikih in motečih podočnjakov?

Podočnjaki nastanejo zaradi spusta tkiv, zato se spodnji rob orbite (luknja v lobanji) vidi, kar lahko lepo korigiramo s polnili. Orbitalni rob napolnimo in koža se lepo napne od veke proti licem. Kadar je ob podočnjakih preveč povešene kože, ali je spust tkiv prevelik, pa moramo operirati, saj polnila ne zaležejo več.

Lepa koža: večni lepotni ideal

Kako z lepotnimi posegi lahko poskrbimo za izboljšanje kakovosti kože?

Na koži se vse pozna, ne le kozmetična nega, ampak tudi izpostavljenost soncu, cigaretam in alkoholu. Največjo vlogo sicer pa ima genetika. Kreme in serumi sicer nahranijo kožo, vendar samo povrhnjico. Če želimo nahraniti tudi spodnji del kože, globlji dermis, moramo uporabiti bolj invazivne tretmaje, kot so "microneedling" ali mezoterapijo, ki uporablja krajše iglice, s katerimi serum spravimo nekaj milimetrov globlje v kožo. Zelo učinkovita je tudi mezoterapija z lastno plazmo, predvsem pri mlajših. Centrifugiramo lastno kri, krvne celice zavržemo, ohranimo samo plazmo, ki je polna rastnih faktorjev, in jo injiciramo globoko v kožo, da se koža začne obnavljati ter na novo sintetizirati elastin, kolagen itd.

Za izboljšanje kože uporabljamo tudi kemične pilinge, s katerimi povzročimo načrtovano opeklino kože. Globoke pilinge uporabljamo po brazgotinah in aknah, da se koža res olušči in nastane pod njo praktično nova koža. Na voljo je tudi frakcioniran CO2 laser, ki deluje podobno kot kemični piling. Z laserjem praktično poškodujemo kožo do te mere, da se odlušči. Tako invazivni tretmaji dajejo najbolje rezultate.V nekaterih primerih to delamo celo pod splošno anestezijo, ker je lahko zelo boleče. Regeneracija traja približno 14 dni. Takrat morajo stranke biti doma, sonce je prepovedano, zato se takšni tretmaji za kakovost kože vedno izvajajo pozimi.

Pripravki iz drogerij lahko malce pomagajo, vendar delujejo zelo površinsko. V domačem okolju pa nikakor ne smemo sami izvajati globokih pilingov, ker so v okolici bakterije in lahko pride do vnetja. Kozmetičarka že lahko poseže po pripravkih, ki delujejo globlje, zdravniški tretmaji pa so namenjeni še globljim tretmajem.

Kaj pa zelo aknasta koža?

Najprej vas mora pregledati dermatolog, ker obstajajo akne, ki so odzivne samo na zdravila. Na voljo so tudi laserji s posebno zeleno valovno dolžino, ki je usmerjena proti bakteriji Propionii Bacterium, ki povzroča akne. Laser je primeren tudi za ljudi, ki ne želijo jemati antibiotikov proti aknam. V enem mesecu moramo opraviti približno deset tretmajev, da se pozna rezultat.

Veliko pacientk pride zaradi brazgotin po aknah. To rešujemo s CO2 laserjem ali z globokim kemičnim pilingom, ki deluje kot brusilnik kože, zato ga uporabljamo pozimi, saj sicer lahko eno estetsko motnjo nadomestimo z drugo – recimo s hipo- ali hiperpigmentacijo – če se po posegu izpostavljamo soncu.

Kolikokrat letno gremo lahko na globok kemični piling?

Zelo površinski piling lahko izvajamo tedensko, globokega pa niti ne bi priporočala vsakomur, sploh ne nekomu, ki ima čisto normalno kožo. Zanj bi bil dovolj srednje globok piling, in sicer enkrat do dvakrat na leto. Mezoterapijo, s katero nahranimo kožo, pa priporočamo vsaj dvakrat, lahko tudi trikrat letno. Priporočam jo predvsem konec zime, ko je koža dehidrirana, in po poletju.

Skrivnost najlepših zvezdnic je zmernost

Lepota oziroma dojemanje lepote se spreminja skozi čas in glede na prostor. Kakšni so lepotni ideali v današnjem času, pri nas?

Lepotni ideali včasih nimajo nič skupnega z estetskimi normami in zlatim rezom, saj jih postavljajo estradnice, kot so Kardashianove ženske. Tako imamo v modi "Kylie lips", ruske ustnice in "foxy eyes".

Mediji nam po eni strani vsak dan 'servirajo' nedosegljive lepotne ideale, po drugi strani pa nam poskušajo vcepiti miselnost, da se moramo sprejeti takšne, kot smo, z vsemi gubami, ki pridejo s staranjem. Kako najti pravo mero, da se na koncu vseeno dobro počutimo v svoji koži?

Vsak posameznik se sam odloči za svoj videz, življenjske navade, hobije itd. Za to nimam enkratnega odgovora. Pravi čas za lepotne popravke je takrat, ko nas začnejo nekatere stvari na nas motiti in si jih želimo odpraviti. Če nekoga ne motijo gube, naj jih ne odpravlja, temveč naj jih nosi ponosno. Če pa nekoga nekaj moti in se to da relativno enostavno popraviti, pa ne vidim razloga, zakaj ne bi posegel tudi po takšnih estetskih popravkih, saj se bo zaradi njih počutil bolje. Predvsem se mora vsak odločati po svojem prepričanju in željah, kirurgi smo tu zato, da poskusimo realno predstaviti rezultate, pričakovanja in jih uskladiti z estetskimi normami, ki si jih posameznik želi.

Nam lahko zaupate, katera od tujih zvezdnic uporablja lepotilne tretmaje na primeren način? Nekatere so videti, da se res lepo starajo. Kakšna je njihova skrivnost?

Meryl Streep in Nicole Kidman

Njihova skrivnost je zmernost, kar je tudi moje glavno vodilo. Pomembno je, da imata kirurg in stranka enak odnos do pomlajevanja in da oba vodi zmernost. Tehnike pomlajevanja so primerne za vse ženske, ne le za estradnice, saj ni treba, da smo videti za oceno 10, lahko smo videti za oceno 9. Moramo biti realne. Zelo dober rezultat imajo ženske, ki si želijo pri 50. letih, da bi bile videti kot 40-letnice. Ali pa si pri 60. letih, da bi bile videti kot 50-letnice. Če pa si pri 60. letih želijo, da bi bile videti kot 30-letnice, pa rezultat ne bo naraven. Potrebujejo preveč polnil, zato so lahko videti zelo okrogle, v resnici bi potrebovale facelift. Zato je zelo pomembno, da se kirurg zaveda, kdaj je treba pustiti minimalno invazivne tretmaje in se odločiti za operacijo kot so npr. facelift, operacija vek, dvig obrvi in podobno.

Zelo všeč mi je Meryl Streep, čeprav gotovo uporablja minimalno invazivne metode. Opazi se, da ni več stara 40, vendar je za svoja leta videti odlično. Fascinantna mi je tudi Jennifer Lopez, ki sicer vneto zatrjuje da ni še preizkusila teh preparatov. Tudi Reese Witherspoon nam je tudi lahko za vzor, medtem ko ne morem pohvaliti Renee Zellweger, ki so jo povsem spremenili. Tudi Courtney Cox je pretirano zategnjena, medtem, ko je njena prijateljica Jennifer Aniston čisto zmerno pomlajena. Rada bi zaključila z Nicole Kidman, ki je bila najprej videti odlično, potem je imela obdobje, ko je pretiravala, a je sedaj spet dobro in umirjeno pomlajena.

Ali tudi moški zaznavajo pritisk, da morajo ustrezati nekim lepotnim idealom?

Seveda, a ne tako kot ženske. Kot nas na družbenih omrežjih, internetu, revijah in na televiziji spremljajo podobe retuširanih žensk, tako so "digitalno" popravljeni tudi moški, in tudi zanje so se lepotni ideali v zadnjih nekaj desetletjih močno dvignili. Zato se jih vedno več odloča za lepotne popravke in tudi vedno mlajših. Največkrat si želijo malce popraviti gube med obrvmi, hodijo tudi na liposukcijo pektoralnega dela in trebuha. Druga zgodba so manekeni, ki imajo čisto svoje norme, ker so v takem poslu. Veliko se jih odloča za "jaw line defintion" oziroma za razširitev spodnje čeljustnice in brade, ker to deluje estetsko privlačnejše, kar dosežemo s polnili. Nekateri pa čeljustni kot poudarijo tudi z načinom striženja brade.

Skrivnostno razmerje, ki določa lepoto stvari

Katero od obraznih razmerij imajo največjo vlogo pri tem, da naše oko nek obraz dojame kot lep?

Na obrazu je toliko lepotnih razmerij, od širine in višine obraza, same oblike, do primernih kotov med ustnico in nosom ter brado, čelom itd., da se težko odločim za najpomembnejše. Meni osebno je zelo lepa t. i. "Ogee-jeva linija", kjer oblika ličnice v polprofilu obraza izriše "dvojni S". Za laike bi to pomenilo povečavo ličnic. S tem tretmajem naredimo "beautification" oziroma olepšavo obraza, torej naredimo osebo privlačnejšo. To je eden najpogostejših tretmajev manekenk. S takim dvigom lic lahko poleg olepšave obraz tudi osvežimo in pomladimo, saj dvignemo upadla tkiva.

Nam lahko poveste o skrivnosti zlatega reza, da bomo tudi nepoučeni razumeli to naravno razmerje, ki prevladuje v naravi?

Zlati rez je razmerje, ki ga naše oko dojema kot zelo privlačno. Dognali so, da je to razmerje matematično razmerje, ki ga lahko ponazorimo z razdelitvijo daljice na dva neenaka dela tako, da je razmerje celotne dolžine daljice proti večjemu enako razmerju večjega proti manjšemu. To razmerje je približno 1,618033988749894. Bolj. ko se približujemo temu razmerju – približno 1,6 – bolj estetsko idealen je videz človeka, skulpture, različnih oblik v naravi. Vedno gre za razmerje med dvema količinama oziroma merama – razmerje med dolžino stegnenice in cele noge, glave proti vratu, ...

Kako se določajo razmerja zlatega reza na obrazu?

Teh je toliko, da ne vem, kje bi začela ... Gre za razmerje v razdaljah med določenimi strukturami našega obraza. Razmerje med dolžino nosu in celim obrazom, med širino oči in širino obraza, med širino nosnice proti nosu, med zgornjo in spodnjo ustnico, med razdaljo brade in ustnice, med širino čela in dolžino celega obraza itd.

Kako poiščemo zlati rez pri sebi?

Verjetno najlažje s kakšnim računalniškim modelom, ki bi nam npr. oči spravil v "prava" oziroma idealna "razmerja" ter nas računalniško s pravilnimi razmerji olepšal.